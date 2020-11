Italienske myndigheder holder FCM-profil ude af CL-kamp

FAKTA Direkte sport i tv TV2 Sport X 18.30 Fodbold: Torino-Sampdoria 20.45 Fodbold: Genoa-Parma Xee 18.30 Fodbold: Leicester-Fulham TV3+ 19.00 Fodbold: Brøndby-Lyngby TV3 Max 21.00 Fodbold: West Ham-Aston Villa Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: UK Championship







Fodbold. FC Midtjylland må klare sig uden en af holdets stærkeste midtbanespillere i tirsdagens udekamp mod Atalanta i Champions League. Efter at have været smittet med coronavirus har brasilianeren Evander ellers fået grønt lys til at spille superligakampe og europæiske kampe igen, men spilletilladelsen fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) er ikke nok til at sikre hans deltagelse mod Atalanta. De italienske myndigheder vil nemlig ikke tillade Evander at spille, da han ikke lever op til kravene for deltagelse i professionel sport i Italien. Det skriver FC Midtjylland på sin hjemmeside. Sportschef Svend Graversen ærgrer sig over situationen på både klubben og brasilianerens vegne. »Det er endnu et eksempel på den komplekse situation, vi befinder os i, og det er ekstremt svært at navigere i for vores spillere og stab«, siger Graversen i følge Ritzau.

Fodbold. Wolverhampton-spilleren Raul Jimenez er blevet opereret for kraniebrud, efter at han søndag kom slemt til skade i udekampen mod Arsenal. De kommende dage skal portugiseren derfor ligge til observation. Det vides ikke, hvornår han kan påbegynde sin genoptræning og vende tilbage til fodboldbanen. Det skriver Premier League-klubben på sin hjemmeside.

Fodbold. Joan Laporta vil være præsident i FC Barcelona igen. På et pressemøde mandag bekræftede han, at stiller op til klubbens præsidentvalg i januar. Han var også præsident for klubben i perioden 2003-2010. Han var derfor blandt andet medansvarlig for købet af Ronaldinho samt ansættelsen af Pep Guardiola som cheftræner. Josep Maria Bartomeu trådte tilbage som klubpræsident i oktober.

Fodbold. Det skal gå stærkere med at få svar på coronatest i Superligaen. Derfor skyder Divisionsforeningen nu et pilotprojekt i gang om at lynteste spillere for coronavirus i situationer, der kræver hurtigt svar. De nye test skal give svar på 30 minutter. Det fortæller Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, i en pressemeddelelse mandag. »Potentialet i lyntest med pålidelige svar er kæmpestort for professionel fodbold. Det er et scoop, at vi nu kan supplere de ugentlige test med sikre lyntest, når vi har behov for at få svar hurtigt. Det kan for eksempel være, hvis en spiller pludselig begynder at udvise symptomer, eller hvis et hold får en spiller til prøvetræning«, siger Claus Thomsen.

Foto: Emma Sejersen Nadia Nadim kommer ikke til at hjælpe det danske landshold, som tirsdag aften møder Italien i Viborg.

Nadia Nadim kommer ikke til at hjælpe det danske landshold, som tirsdag aften møder Italien i Viborg. Foto: Emma Sejersen

Fodbold. Det danske kvindelandshold er ramt af coronavirus før tirsdagens EM-kvalifikationskamp hjemme mod Italien. Landsholdsspillerne Nadia Nadim og Simone Boye samt assisterende træner Kristian Mørch Rasmussen er blevet testet positive med covid-19, oplyser Dansk Boldpil-Union (DBU) på sin hjemmeside. »De er alle tre blevet isoleret og sendt hjem. Samtidig har DBU valgt at isolere to spillere og en træner for en sikkerheds skyld«, skriver unionen. Det drejer sig om landsholdsspillerne Stine Larsen og Katrine Abel samt målmandstræner Heidi Johansen. De er isoleret og kan heller ikke være med i kampen. Danmark er allerede inden den sidste gruppekamp mod italienerne kvalificeret til EM. For keeperen Abel ser det ud til, at karrieren på landsholdet dermed slutter brat, da hun har meddelt, at hun stopper efter kampen mod Italien.

Håndbold. Odenses kvinder forstærker truppen med den hollandske højrefløj Kelly Vollebregt fra næste sæson. 25-årige Vollebregt har fået en treårig aftale med fynboerne. Fløjen, som har spillet syv landskampe for Holland, skifter fra den tyske klub Borussia Dortmund.

Fodbold. Randers FC får en anderledes træningsuge end normalt frem mod søndagens kamp mod Lyngby i Superligaen. Cheftræner Thomas Thomasberg oplyser til Randers Amtsavis, at hans hustru er testet positiv for coronavirus. Derfor er han gået i hjemmekarantæne og kan tidligst være tilbage på træningsbanen på fredag.

Gymnastik. Det Svenske Gymnastikforbund vil i fremtiden lade det være op til de yngste atleter, om de vil stille op i konkurrencer for piger, drenge eller som transpersoner. Det skriver AFP. Reglerne gælder dog ikke på seniorplan, da det vil kollidere med internationale regler. Ifølge landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner i Sverige føler mange transpersoner sig ekskluderet fra sporten i Sverige.

Fodbold. Bayern München vil udnytte, at holdet allerede er sikker på avancement til ottendedelsfinalerne i Champions League og sparer derfor flere af stjernerne. Topscorer Robert Lewandowski og målmand Manuel Neuer rejser ikke med for at spille tirsdagens kamp ude mod Atletico Madrid. Heller ikke midtbanespillerne Corentin Tolisso og Leon Goretzka skal spille kampen for det tyske mandskab. Det oplyste Bayern München-træner Hansi Flick mandag på klubbens hjemmeside.

Fodbold. OB er svækket i holdets sidste fire kampe i år. Midtbanespilleren Jens Jakob Thomasen har brækket en tå og kommer først i kamp igen i 2021, oplyser OB på sin hjemmeside. Fredag aften udgik Thomasen efter 22 minutter, da OB tabte 1-2 ude til Randers FC. Lige nu er OB tredjesidst i Superligaen med 11 point efter 10 kampe.

Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix Den 34-årige franske formel 1-kører Romain Grosjean, der her hjælpes bort fra ulykkesstedet ved søndagens grandprix Bahrain, kommer ikke til at køre sæsonens kommende VM-afdeling for Team Haas.

Den 34-årige franske formel 1-kører Romain Grosjean, der her hjælpes bort fra ulykkesstedet ved søndagens grandprix Bahrain, kommer ikke til at køre sæsonens kommende VM-afdeling for Team Haas. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Motorsport. Romain Grosjean (Haas) kommer efter søndagens ulykke ikke til at deltage i denne uges formel 1-grandprix, der igen afvikles i Bahrain. I stedet skal Pietro Fittipaldi deltage sammen med Kevin Magnussen. Det oplyser Haas på sin hjemmeside. Grosjean kom til skade i søndagens grandprix i Bahrain og er i øjeblikket til behandling på et hospital. Franskmanden har pådraget sig forbrændinger på ryggen og på hænderne.