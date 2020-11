Superligaen forsøger sig med lynhurtige coronatest

FAKTA Direkte sport i tv TV2 Sport X 18.30 Fodbold: Torino-Sampdoria 20.45 Fodbold: Genoa-Parma Xee 18.30 Fodbold: Leicester-Fulham TV3+ 19.00 Fodbold: Brøndby-Lyngby TV3 Max 21.00 Fodbold: West Ham-Aston Villa Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: UK Championship







Fodbold. Det skal gå stærkere med at få svar på coronatest i Superligaen. Derfor skyder Divisionsforeningen nu et pilotprojekt i gang om at lynteste spillere for coronavirus i situationer, der kræver hurtigt svar. De nye test skal give svar på 30 minutter. Det fortæller Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen, i en pressemeddelelse mandag. »Potentialet i lyntest med pålidelige svar er kæmpestort for professionel fodbold. Det er et scoop, at vi nu kan supplere de ugentlige test med sikre lyntest, når vi har behov for at få svar hurtigt. Det kan for eksempel være, hvis en spiller pludselig begynder at udvise symptomer, eller hvis et hold får en spiller til prøvetræning«, siger Claus Thomsen.

Napolis målscorer søndag aften, Lorenzo Insigne, er her på vej til at pryde banen med en trøje til ære for Diego Maradona. Foto: Ciro De Luca/Ritzau Scanpix

Fodbold. Napoli hyldede søndag den afdøde klublegende Diego Maradona ved at spille i argentinske landsholdstrøjer. Med de velkendte blå og hvide striber på langs af trøjerne vandt Napoli med 4-0 over AS Roma i Serie A. Siden onsdag har Napoli sørget over Maradona, der døde af et hjertestop i sit hjem i Tigres. Ti minutter inde i kampen blev spillet standset, og spillerne klappede for at hylde klubbens tidligere nummer 10. Argentineren var i sin storhedstid med til at sikre Napoli to italienske mesterskaber i 1987 og 1990, klubbens hidtil eneste.

Fodbold. Da Boca Juniors natten til mandag dansk tid vandt 2-0 hjemme på Bombonera over Newell’s Old Boys, blev afdøde Diego Maradona hyldet endnu en gang. Kampen var programsat for længe siden, men kunne ikke undgå at få særlig opmærksomhed med Maradonas fortid for øje. I 1981-1982 vandt Diego Maradona sit første og eneste argentinske mesterskab med Boca Juniors, inden han drog til Europa og blev en verdensstjerne. Da karrieren lakkede mod enden, drog han efter ophold i FC Barcelona, Napoli og Sevilla hjem til Argentina og spillede for blandt andre Newell’s Old Boys i 1993-1994.

Derfor blev kampen en stor hyldest til Maradona før, under og efter kampen både på og uden for stadion. Opgøret var en pokalkamp, og turneringen er allerede blevet omdøbt til Copa Diego Armando Maradona, og den skal erstatte den normale liga i denne sæson. Inden kampen bar spillerne specielle trøjer og klappede i et minut stående omkring et rundt banner med et billede af Maradona. Boca-spillerne havde trøjer på med Maradonas navn på ryggen. Udeholdets trøjer havde påtrykt nummer 10 på fronten af trøjerne. Selv dommeren havde en trøje på, hvor der stod »Tak Diego« på ryggen.

Da Edwin Cardona bragte Boca Juniors foran 1-0 efter 12 minutter, stillede spillerne sig op rundt om en argentinsk landsholdstrøje og klappede. Imens kunne man se Dalma, Maradonas datter, i tårer oppe i sin afdøde fars VIP-afdeling på tribunen.