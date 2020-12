Coronaen raser: Flere danske landsholdsspillere og en rumænsk EM-deltager er testet positive

Fodbold. Kvindelandsholdets kamp i aften i EM-kvalifikationen mod Italien bliver uden Katrine Veje og Josefine Hasbo. Duoen er tirsdag morgen sammen med et medlem af staben blevet testet positive for coronavirus. Mandag blev Nadia Nadim og Simone Boye samt assistenttræner Kristian Mørch Rasmussen testet positive. »Det er en ulykkelig situation, som vi er meget påvirkede af. Nu vil vi vinde kampen mod Italien for alle dem, der ikke kan være med«, siger landstræner Lars Søndergaard, mens DBU’s fodbolddirektør Peter Møller kalder situationen for »et spejl af det samfund, vi lever i«. Der er kickoff i Viborg kl. 17.15.

Dagens tv-tip. Viasat-kanalerne har en håndfuld kampe fra næstsidste runde af gruppespillet i fodboldens Champions League på programmet fra kl. 18.55. FC Midtjylland spiller på udebane mod Atalanta kl. 21. Pp samme tid har Inter knivne for struben i TYskland mod Borussia Mönchengladbach.

Håndbold. Kvindernes EM-turnering i Danmark er ramt af et første tilfælde af corona. Det er en rumænsk spiller, der er testet positiv for coronavirus ved ankomsten til Danmark. Det oplyser Det Europæiske Håndboldforbund (EHF). EM starter torsdag, hvor Rumænien efter planen skal møde Tyskland i Kolding. EHF understreger, at spilleren ikke har haft adgang til den såkaldte boble, og at spillerens holdkammerater alle er testet negative - og vil blive testet igen både tirsdag og onsdag.

Foto: Tt News Agency/Ritzau Scanpix De rumænske kvinder er et lumsk slutrundehold. Ved VM sidste år skuffede de med en 12. plads, men året forinden var de i semifinalen ved EM 2018.

Danmark overtog i sidste uge den norske del af EM-værtskabet, da de norske coronarestriktioner havde gjort afviklingen af kampe i Norge umulig. Hvis den pågældende positive test var blevet afgivet i Norge, ville hele det rumænske hold være røget i karantæne – hvilket reelt havde været lig med udelukkelse og en billet hjem.

Fodbold. Newcastle skal på fredag møde Aston Villa i Premier League, men kampen kan være i fare for aflysning. Efter adskillige coronatilfælde var klubbens træningsanlæg tirsdag eftermiddag fortsat lukket. Ligaens coronaprotokoller foreskriver ifølge BBC, at en klub skal have en trup på mindst 15 spillere til rådighed ved kickoff.

Håndbold. Svenske Josip Cavar skifter fra SønderjyskE til TTH Holstebro fra næste sæson. Den 27-årige målmand har indgået en toårig kontrakt.

Fodbold. Martin Braithwaite kan gøre sig forhåbninger om at starte fra start for Barcelona for tredje kamp i træk, når katalanerne onsdag møder Ferencvaros på udebane i Chamoions League. FC Barcelona sparer nemlig Lionel Messi og den offensive midtbanespiller Philippe Coutinho samt målmand Marc-Andre ter Stegen. Gerard Pique, Sergi Roberto, Ansu Fati og Samuel Umtiti er ude med skader

Olympisk. Den siddende præsident for Den Internationale Olympiske Komite (IOC), Thomas Bach, er eneste kandidat, når der skal afholdes IOC-valg i marts 2021. Den 66-årige tysker – OL-guldvinder i fægtning i 1976 – har siddet på posten siden 2013 og kan maksimalt være præsident i 12 år.

Fodbold. FC Midtjylland har tabt fire kampe på stribe i Champions League og forud for mødet med Atalanta i aften kritiserer TV3’s ekspert Preben Elkjær klubben for ikke at lære af de mange nederlag. »De laver stadig de samme fejl, og det har bare ikke været godt«, siger Elkjær til Ritzau og tilføjer, at midtjyderne i højere grad bør tilpasse sig modstanderen, når taktikken skal lægges.

»Det er ikke en skam at tabe til nogen, der er bedre end en selv. Men jeg synes måske, at man godt kan være lidt kritisk over for måden, de taber på. Man kan måske godt gøre det lidt sværere for modstanderne og så komme hjem med et lidt bedre resultat«. FC Midtjylland spiller mod Atalanta i Bergamo klokken 21.

FC Midtjylland har hverken Pione Sisto eller reservekeeperen Mikkel Andersen med i truppen mod Atalanta. I forvejen må holdet klare sig uden de coronaramte Evander og Jens-Lys Cajuste. Anfører Erik Sviatchenko afsoner karantæne.

Motorsport. Russeren Nikita Mazepin tager skridtet fra formel 2 til formel 1 i 2021, hvor han tiltræder hos Haas-mandskabet. Den 21-årige ligger i øjeblikket nummer 3 i formel 2-klassen. »At blive en Formel 1-kører er en drøm, der bliver til virkelighed for mig«, siger Mazepin til holdets hjemmeside. Mick Schumacher, søn af legenden Michael Schumacher, er nævnt som den anden mulige kører for Haas-holdet. Schumacher fører lige nu formel 2-serien.

Fodbold. Tre sejre på stribe har katapulteret West Ham frem som nummer 5 i Premier League, hvor holdet mandag aften sejrede 2-1 mod Aston Villa, der der imod er gået i stå efter en blændende sæsonstart. Villa har tabt fire af de seneste fem kampe. Mod West Ham misbrugte Ollie Watkins et straffespark i tillægstiden.

Fodbold. Lodtrækningen til 3. runde af FA Cuppen gave tre direkte Premier League-dueller. 2020-vinderne fra Arsenal får besøg af Newcastle, mens de engelske mestre fra Liverpool skal møde Aston Villa på udebane. Wolves og Crystal Palace mødes også i den anden weekend i januar.

Motorsport. Verdensmesteren Lewis Hamilton (Mercedes) er testet positiv for coronavirus og går dermed glip af søndagens formel 1-grandprix i Bahrain, hvor han sejrede så sent som i søndags.

Fodbold. Brøndby er kommet til tops i Superligaen ved pænt brug af egne talenter. Det sætter træner Niels Frederiksen stor pris på. »Det er jeg glad for. Det er det, vi har meldt ud. Vi skal have noget mere spilletid til vores egne unge talenter«, siger han til Ritzau og tilføjer: »De skal ikke bare spille, fordi de er vores egne unge talenter, men de skal spille, fordi er dygtige nok. Det har de vist. Lige nu ligger vi nummer et i Superligaen efter ti kampe, og vi har spillet med rigtigt mange af de unge, så de har vist, at de er dygtige nok, så det glæder mig rigtigt meget«.

Fodbold. Randers FC-træneren Thomas Thomasberg er testet positiv med coronavirus. »Randers FC følger protokollerne fra Divisionsforeningen, hvorfor dem, der har været i nær kontakt til Thomas Thomasberg i forbindelse med fredagens kamp mod OB, er blevet isoleret«, skriver klubben. Spillerne testes tirsdag og igen torsdag.

Fodbold. 24. januar 2021 skal der afholdes præsidentvalg i FC Barcelona. Det oplyste klubben mandag. Josep Maria Bartomeu trådte tilbage i slutningen af oktober, da der ikke længere var opbakning fra klubbens medlemmer. Joan Laporta, der var præsident i FC Barcelona 2003-2010, er foreløbigt eneste kandidat.