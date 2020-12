Braithwaite overlod straffespark til meget ivrig holdkammerat og står op til roser i aviserne

Fodbold. Barcelona-angriberen Martin Braithwaite kom på måltavlen for tredje kamp i træk, da han i Champions League ude mod ungarske Ferencvaros scorede til 2-0 i sejren på 3-0. Danskeren forklarer formen således: »Nogle gange kommer målene i stimer, og i andre perioder vil bolden ikke ind. Jeg har spillet fire kampe i træk, og det er vitalt for mig«, siger Braithwaite til uefa.com. Braithwaite fremtvang også et straffespark, men overlod ansvaret til Ousmane Dembélé. »Da Dembélé sagde, at han var meget ivrig efter at sparke straffesparket, var jeg glad for at lade ham gøre det«.

Martin Braithwaite høster roser i avisen Marca, der peger på ham og Dembele som banens bedste. »Braithwaite ligner efterhånden en rigtig Barcelona-spiller efter at have modtaget meget kritik siden skiftet fra Leganes. Han viser, at han kan spille på dette niveau«, vurderer Marca. En anden avis, AS, roser ligeledes danskeren. »Hvis han fortsætter med at spille på den måde, får Koeman (træner Ronald Koeman), red.) svært ved at sætte ham af«.

Cykling. Den tidligere Vuelta a España-vinder Fabio Aru har skrevet kontrakt med Qhubeka Assos-mandskabet, der har danske Lars Michaelsen som sportschef. De seneste tre sæsoner har den 30-årige Aru været på kontrakt hos UAE – uden at vinde et løb.

Fodbold. Manchester United tabte 1-3 på eget græs til Paris SG i Champions League og skal nu ud i en nervepirrende sidste spillerunde. »Det er selvfølgelig frustrerende, at vi ikke gik videre i aften. Vi spillede en god kamp, men det var ikke nok. Kampens afgørelse kom ned til marginaler, og det var derfor, at de endte med sejren. Vi skabte chancer nok, men kunne ikke få dem omsat til mål«, siger United-manager Ole Gunnar Solskjær. I sidste spillerunde skal United til Tyskland og Leipzig. Her kan Solskjærs mandskab nøjes med et enkelt point for at gå videre. Taber de, går Leipzig forbi dem - og PSG gør det samme i tilfælde af point mod Basakhsehir.

Fodbold. Chelseas 34-årige franske angriber Olivier Giroud scorede onsdag hele fire gange mod Sevilla i Champions League og slog flere rekorder. Giroud blev i 4-0-sejren den ældste spiller i Champions Leagues historie til at score hattrick. Desuden blev han den første Chelsea-spiller siden manager Frank Lampards til at score fire gange i samme kamp.

Fodbold. Ikke flere scoringer fra målmaskinen Erling Braut Haaland i 2020. Den 20-årige fra Norge var således ikke med, da Dortmund i aftes spillede 1-1 i Champions League mod Lazio. Han er ramt af en fibersprængning. »Erling kommer ikke til at spille før begyndelsen af januar. Måske har han spillet for meget«, siger Dortmund-træner Lucien Favre ifølge Kicker til Sky. Haaland nåede 33 mål i 32 kampe for Dortmund i kalenderåret 2020.

Prisnominering. Landsholdet i banecyklingens 4.000 meter holdforfølgelsesløb er nomineret til prisen Årets Sportsnavn. Kvartetten, der består af Rasmus Lund, Julius Johansen, Lasse Norman Hansen og Frederik Rodenberg, vandt i år VM og smadrede undervejs verdensrekorden flere gange. Fodboldspilleren Pernille Harder er også nomineret og en tredje rival til hæderen offentliggøres senere. Prisen uddeles 2. januar.