Min afsky er bare vokset: Spillemarkedets nye sportssensation har ikke en skid med sport at gøre

Da skotten Alistair Hutton i 1990 vandt London Marathon, scorede jeg 3.500 kroner hos det engelske bookmakerfirma William Hill.

Jeg var i London for at følge den store danske maratonmand Henrik Jørgensen, der havde vundet den engelske klassiker i 1988, og for at sætte lidt farve på oplevelsen, tullede jeg ind til bookmakeren sammen med en god, men nu afdød kollega fra DR.

Det var dårligt vejr, den søndag i London, let regn, gråt og trist – og hvem er god i sådant et vejr, spurgte vi hinanden? Ikke Henrik Jørgensen, blev vi enige om. Heller ikke afrikanerne eller andre eksotiske løbere. Vi kiggede ned ad startlisten og stoppede ved Alistair Hutton, en skotte, en søn af møgvejr i højlandet. Lige vores mand. Han burde kunne trampe gennem al slags regn og blæst, som suste hen over Themsen.