De udanske nordjyder mænger sig med håndboldens rige stjerner

Sejren i Ungarn er lyset i lagkagen, men kagen skal som bekendt bages, før det giver mening at sætte lyset i. Og Aalborg slår store brød op i Champions League. De har for længst etableret sig som et hold i den europæiske subtop, et sikkert ottendedelsfinalehold i Champions League, og det er også en præstation i sig selv. Tidligere har Bjerringbro-Silkeborg, Skjern og i høj grad GOG og TTH Holstebro haft deres hyr med bare at nå så langt.

Så når Aalborg-træner Stefan Madsen fastholder, at det i første omgang handler om at spille sig videre fra gruppespillet til ottendedelsfinalerne, så kommer den naturlige tilføjelse, at han »håber, at holdet har kvaliteterne til at nå et skridt videre«.

For ingen i Aalborg er tilfredse med bare at komme videre fra gruppespillet. Det vil helt afgjort være en godkendt præstation af et dansk mesterhold, der ikke har de samme økonomiske muskler som deres europæiske konkurrenter. Men Aalborg har bare prøvet at stå i den ottendedelsfinale. Det gjorde de så sent som i seneste sæson, hvor sæsonen blev afblæst, inden de fik dystet mod Porto om den famøse plads blandt de bedste 8 i Europa.

Aalborg har uden tvivl flyttet overliggeren for danske hold i Champions League, og de udanske udmeldinger fra Henrik Møllgaard og kompagni er en del af forklaringen. Men med store ord og store armbevægelser følger også store forventninger. Med andre ord skal Aalborg i Champions League-kvartfinalen, hvis deres sensationelle sejr i Veszprem om et par år skal huskes andre steder end i Nordjylland og Ungarn, og Henrik Møllgaard endegyldigt skal lukke munden på alle os grinebidere.