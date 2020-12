Adieu, Patrick: Dolbergs klub sparker berømt træner ud efter nederlagsstime

FAKTA Direkte sport i tv TV2 20.30 Håndbold: DK-Slovenien (k) TV2 Sport 18.15 Håndbold: Frankrig-Montenegro (k) TV2 Sport X 21.00 Fodbold: Bilbao-Celta Vigo TV3 Sport 14.25 Formel 1: GP Sakhir, træning 16.40 Formel 2: GP Sakhir, kvalifikation 19.00 Fodbold: OB-AaB TV3 Max 18.25 Formel 1: GP Sakhir, træning 20.30 Fodbold: Hertha-Union Eurosport 1 15.25 Skihop: World Cup 16.45 Snooker: UK Championship Vis mere





Fodbold. Landsholdsangriber Kasper Dolberg skal have ny træner. Hans klub, OGC Nice, har fyret den 44-årige cheftræner Patrick Vieira efter en sløj stime på fem nederlag i træk. »I en samtale efter et møde i går aftes (torsdag, red.) har Nice-bestyrelsen informeret Patrick Vieira om sin beslutning om at afbryde samarbejdet«, lyder det i en pressemeddelelse fra klubben. Den tidligere verdensmester og Arsenal-stjerne blev ansat i sommeren 2018, og det blev altså til to et halvt år i spidsen for den sydfranske klub. »Patrick Vieira har lagt hele sit hjerte og al sin professionalisme i sin tjeneste for OGC Nice i de 30 måneder, som det fælles eventyr har varet«, skriver klubben. Nice sluttede som nr. 7 og nr. 5 i den franske liga under Vieiras ledelse.

Håndbold. De serbiske og hollandske håndboldkvinder kommer ikke til at spille EM-kamp i Kolding fredag aften. Kampen er i stedet udskudt til lørdag aften. Det skyldes, at en unavngiven spiller fra det serbiske landshold er blevet testet positiv for coronavirus. Det oplyser det europæiske håndboldforbund, EHF, i en pressemeddelelse. Spilleren er blevet testet positiv torsdag, efter at det serbiske landshold ankom til Danmark, hvor kvindernes håndbold-EM bliver afviklet. I forlængelse af den positive test er spilleren blevet isoleret og sat i karantæne. Alle resterende medlemmer af den serbiske landsholdslejr har foreløbigt leveret en negativ test. For en sikkerheds skyld er de blevet isoleret og vil blive testet igen både fredag og lørdag. Udsættelsen er den første i en EM-turnering, der har været omgivet af stor usikkerhed, efter at Norge måtte trække sig som medvært.

Håndbold. »Selvfølgelig er vi nervøse for, at smitten kan brede sig. Vi har været nervøse hele tiden«. Det fortæller Dansk Håndbold Forbunds formand Per Bertelsen fredag ifølge Ritzau, efter at en serbisk spiller er testet positiv kort før EM-slutrunden i kvindehåndbold. »Når vi kommer til middag fredag, så har vi allerede lavet 2.500 test på deltagere i slutrunden. Alt over nul er for mange, men jeg synes alligevel, at vi holder os inden for rimelighedens grænser«, forklarer formanden.

Cykling. Team Sunweb skifter navn og kommer fra næste sæson til at hedde Team DSM. Det oplyser det tyske hold i en pressemeddelelse. Navneskiftet gælder Sunwebs World Tour-hold for både mænd og kvinder og for talentafdelingen, der kører som kontinentalhold.

Tennis. Holger Rune er klar til semifinalen ved en ITF-turnering i Antalya i Tyrkiet. Den talentfulde dansker havde i kvartfinalen ingen problemer med rumæneren Sebastian Gima, der blev besejret 6-1, 6-0. Holger Rune er 7.-seedet i turneringen, der har en samlet præmiesum på 15.000 dollar.

Fodbold. FC København overtrådte ikke reglerne, da klubben i søndags angav sin startformation til superligakampen mod Sønderjyske. Det konkluderer Fodboldens Disciplinærinstans efter at have behandlet Sønderjyskes indberetning. Sønderjyderne mener, at FCK begik en fejl, da klubben opsatte sine 11 startende spillere i en 3-5-2-formation. Efter Sønderjyskes opfattelse spillede de københavnske gæster i hele kampen med et firemandsforsvar, og samtidig var midtbanespilleren Jens Stage ifølge sønderjyderne fejlagtigt placeret i forsvaret.

Fodbold. Selv om man er videre i en turnering og stiller med en del af reserverne, så er det aldrig godt for moralen at tabe. Leicester har nu tabt for tredje gang på stribe, for torsdag aften blev det 0-1 mod ukrainske Zorya i Europa League, hvilket var en skidt opfølgning på 0-3 og 1-2 senest i Premier League mod henholdsvis Manchester United og Fulham. I weekenden skal Kasper Schmeichel og Leicester derfor have point, når holdet møder bundholdet Sheffield United.

Volleyball. Det mandlige danske landshold trækker sig fra kvalifikationen til næste års EM. Det oplyser Volleyball Danmark i en pressemeddelelse. Kampene skulle have været spillet i januar, men forbundet ønsker ikke at sende spillerne afsted, som coronasituationen ser ud i øjeblikket. Volleyball Danmark havde anmodet Det Europæiske Volleyballforbund, CEV, om at flytte kampene til maj, men forslaget er blevet afvist. Danmark var i pulje med Bosnien-Hercegovina, Tyrkiet og Nordmakedonien. EM-kvalifikationskampene skulle have været afviklet over to stævner, hvoraf det ene skulle have været afholdt i Slagelse 8.-10. januar.

Olympisk. Udsættelsen af de olympiske lege i Tokyo bliver en temmelig dyr affære for arrangørerne. Ifølge den japanske organisationskomité, Tokyo 2020, løber ekstraomkostningerne til legene op i minimum 2,4 milliarder dollar. Det svarer til lige under 15 milliarder danske kroner. En japansk avis opgjorde i sidste uge ekstraregningen til knap 12 milliarder kroner. Men det beløb var tilsyneladende for lavt sat. Regningen kan vokse yderligere, og Tokyo 2020 er ifølge nyhedsbureauet AFP klar til at frigive et beløb svarende til 1,5 milliarder kroner til at hjælpe med at dække kommende udgifter. OL skulle oprindelig have fundet sted i sommer, men den plan kom coronapandemien i vejen for.

Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix Tottenham-manager José Mourinho er ikke tilfreds med alle sine spilleres indstilling i Europa League.

Tottenham-manager José Mourinho er ikke tilfreds med alle sine spilleres indstilling i Europa League. Foto: Lisi Niesner/Ritzau Scanpix

Fodbold. Engelske Tottenham måtte torsdag aften nøjes med uafgjort ude mod østrigske Lask i Europa League. Det skyldes ifølge holdets manager, José Mourinho, at flere af holdets spillere ikke kan finde motivation til kampene i gruppespillet. Det fortæller portugiseren efter kampen, der endte 3-3. På spørgsmålet om, hvad han lærte af torsdagens præstation, svarede manageren: »Intet nyt virkelig. Det faktum, at gruppespillet i Europa League ikke motiverer nogle af spillerne. Det vidste jeg godt. Da jeg så opvarmningen, havde jeg det på fornemmelsen. Og jeg gjorde spillerne opmærksomme på, at der var en enorm forskel i intensiteten og entusiasmen i det andet holds opvarmning og vores«, siger José Mourinho.

Tottenham spillede uden angriber Harry Kane, der er ude med en skade, men klubbens manager siger, at den engelske stjernespiller skulle være klar, når holdet møder Arsenal i Premier League på søndag. »Jeg kunne godt bilde jer andet ind og lade som om, han er i store problemer, men sådan forholder det sig ikke. Jeg tror, at han skal spille«, siger træneren om Kane. Med torsdagens pointdeling er Tottenham sikker på at gå videre til 16.-finalerne i Europa League, som spilles næste år.

Motorsport. Romain Grosjeans dramatiske uheld i sidste weekends grandprix var en påmindelse om, at formel 1 fortsat er en farlig sportsgren, selvom de alvorlige ulykker er blevet færre med årene. For Grosjeans danske holdkammerat Kevin Magnussen var det en brat opvågning at se kollegaens bil skilt i to dele og omspændt af flammer efter en kollision med en afspærring på banen i Bahrain. »Det føltes ikke helt rigtigt at køre videre efter det. Pludselig vågner du fra denne drømmeverden, hvor du går rundt og tror, at der ikke kan ske noget. Når du ser sådan en ulykke, bliver det pludselig alvor«, siger Kevin Magnussen ifølge nyhedsbureaet Reuters.