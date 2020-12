Superligaens 11. runde: Sønderjyskes topscorer slår til igen og bryder FCN's flotte stime

Superliga Runde 11 Fredag OB-AaB 2-1 Lørdag 16.00 Vejle-FC Midtjylland 0-2 Søndag Sønderjyske-FC Nordsjælland 2-1 16.00 FCK-AC Horsens (Canal 9) 18.00 Lyngby-Randers FC (TV3 Sport) Mandag 19.00 AGF-Brøndby (3+) Alle resultater og stillingen

Sønderjyske - FC Nordsjælland 2-1

1-0 Jeppe Simonsen (44) 2-0 Haji Wright (50) 2-1 Abu Francis (52)

Sønderjyske hentede søndag en hjemmesejr på 2-1 mod FC Nordsjælland i Superligaen. Målene blev scoret af Sønderjyskes offensive spillere Jeppe Simonsen og Haji Wright. Abu Francis reducerede for FCN.

Med sejren har Sønderjyske nu 21 point på tredjepladsen, mens der er et hul på fem point ned til FCN på fjerdepladsen. FCN, der havde vundet de seneste fire kampe mod Sønderjyske, startede opgøret bedst. Især den lynhurtige kantspiller Isaac Atanga voldte Sønderjyskes venstre forsvarsside problemer.

Atanga var i det hele taget FCN’s farligste spiller i første halvleg, men afslutningerne manglede kvalitet.

Sønderjyske var få gange farlige i første halvleg, men det var alligevel Sønderjyske-træner Glen Riddersholms tropper, der kom foran to minutter før pausen.

Et indlæg fra højrebacken Steffen Gartenmann blev mødt af Jeppe Simonsen, der sparkede bolden i nettet.

Anden halvleg startede hæsblæsende.

Allerede efter to minutter af anden halvleg øgede Sønderjyskes angrebsstjerne Haji Wright hjemmeholdets føring.

Efter et langt VAR-tjek blev målet givet til amerikaneren, der ellers var blevet vinket offside.

Få minutter efter Sønderjyskes 2-0-scoring kom FCN tilbage i kampen. Offensivspilleren Abu Francis prøvede lykken langt ude fra, og et fladt spark endte i netmaskerne bag Sønderjyske-keeper Lawrence Thomas til 1-2.

FCN forsøgte herefter at jagte en udligning, men Sønderjyskes offensiv var samtidig farlig på kontra.

I slutfasen var gæsterne flere gange tæt på en udligning. Tættest på var Mikkel Rygaard, da han ramte overliggeren med et kvarter tilbage.

Foto: Jens Dresling Vejles hollandske målmand Indy Groothuizen ligger og ærgrer sig, mens FCM-målscorer Erik Sviatchenko fejrer sin scoring i slutningen af første halvleg.

Vejle-FC Midtjylland 0-2

0-1 Erik Sviatchenko (45+) 0-2 Alexander Scholz (straffe 67)

Oprykkerne fra Vejle Boldklub tog lørdag imod mestrene fra FC Midtjylland, og duellen sluttede efter en jævn forestilling 2-0 til gæsterne. Dermed overtager midtjyderne – i hvert fald midlertidigt – Superligaens førsteplads.

Den kan kun Brøndby skubbe FCM væk fra, når holdet mandag møder AGF i Aarhus.

Vejle skabte i lørdagens kamp for lidt til for alvor at true FC Midtjylland, der fremstod som et hold med lidt flere strenge at spille på end modstanderen. Midtjyderne imponerede dog ikke, og Vejle havde et par gode muligheder i anden halvleg. Til gengæld viste FCM-midterforsvarerne Erik Sviatchenko og Alexander Scholz igen, hvor vigtige de er for mesterholdet.

Efter Vejles flotte sæsonstart er holdet gået lidt i stå, og med nederlaget lørdag forbliver oprykkeren uden for top-6 i tabellen.





Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

OB-AaB 0-1

0-1 Jakob Ahlmann (41), 1-1 Svein Aron Gudjohnsen (78), 2-1 Mikkel Hyllegaard (86)

OB var som i flere af sæsonens Superligakampe det bedste hold, men var igen bagud efter 78 minutter af hjemmekampen mod AaB, der ikke desto mindre endte med en fortjent 2-1-sejr.

Jakob Ahlmann helflugtede AaB foran på en hovedstødsaflevering fra Rasmus Thelander kort før pausen, og så satte OB yderligere pres på i anden halvleg.

To pragtfulde afleveringer fra Issam Jebali til to indskiftere vendte kampen på hovedet.

Islændingen Sveinn Aron Gudjohnsen firsttimede sit første OB-mål ind, inden Mikkel Hyllegaard løb fra Thelander og blev matchvinder. (all-)