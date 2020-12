Superligaens 11. runde: Tredje sejr i træk til Randers sparker Lyngby helt ned i dyndet

Superliga Runde 11 Fredag OB-AaB 2-1 Lørdag Vejle-FC Midtjylland 0-2 Søndag Sønderjyske-FC Nordsjælland 2-1 FC København-AC Horsens 2-0 Lyngby-Randers FC 0-3 Mandag 19.00 AGF-Brøndby (3+) Alle resultater og stillingen

Lyngby - Randers FC 0-3

0-1 Alhaji Kamara (46) 0-2 André Rømer (straffe 77) 0-3 Bassala Sambou (87)

Efter en halvsløj sæsonstart rækker Randers nu ud efter en plads i Superligaens mesterskabsslutspil.

Søndag aften spillede randrusianerne sig op på femtepladsen i landets bedste fodboldrække med en 3-0-sejr ude over bundholdet Lyngby. Det var Randers’ tredje sejr i træk.

Ved pausen var stillingen ellers 0-0, og Lyngby havde været bedst, men fra starten af anden halvleg tog Randers føringen og endte med fuld gevinst. Alhaji Kamara åbnede målscoringen, mens André Rømer og Bassala Sambou udbyggede den.

Det er nu 13 måneder siden, at Lyngby senest har vundet en superligakamp over et hold, der stadig er i landets bedste række. Holdets tre seneste sejre er over sidste sæsons nedrykkere Silkeborg, Esbjerg og Hobro.

Med søndagens nederlag er der nu 11 point op til redning efter de første 11 runder.

Lyngby var bedst på bolden, men døjede alligevel med at gøre chancerne store nok mod Randers.

Gæsterne havde ikke et eneste forsøg på mål i første halvleg, men den statistik blev der lavet om på cirka 28 sekunder inde i anden halvleg.

Her sendte Mikkel Kallesøe et indlæg ind til Alhaji Kamara, og angriberen fra Sierra Leone kunne glidende sende bolden i mål. Det var tredje kamp i træk, at Kamara kom på måltavlen.

I sæsonens ligakamp nummer 11 var det tiende gang, at Lyngby kom bagud, og den nye virkelighed på måltavlen ændrede ikke ved, at kampbilledet var nogenlunde det samme som i første halvleg.

Lyngby havde bolden mest, men døjede stadig med at gøre chancerne store, og da det så endelig lykkedes på en dødbold med et kvarter tilbage af opgøret, så fik Nicolai Geertsen ikke timet sit hovedstød ordentligt.

Få øjeblikke efter den store afbrænder kom dødsstødet i den anden ende. Mathias Greve blev nedlagt i feltet, og André Rømer scorede til 2-0 på straffespark.

Til sidst satte Bassala Sambou trumf på med et hovedstødsmål efter et hjørnespark. Det var angriberens første mål i Superligaen.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

FC København - AC Horsens 2-0

1-0 Carlos Zeca (25) 2-0 Rasmus Falk (27)

Ikke færre end syv spillere måtte FC København søndag undvære, men løverne vandt alligevel en overbevisende 2-0-sejr hjemme over AC Horsens.

Viktor Fischer, Pierre Bengtsson, Andreas Bjelland, Jonas Wind, Mikkel Kaufmann og Victor Nelsson var alle ude grundet coronasmitte, mens Kamil Wilczek var syg.

Trods de mange afbud leverede FCK en helstøbt indsats med stor dominans på bolden, et solidt defensivt udtryk og en offensiv spilleglæde og kreativitet, som har været så savnet i størstedelen af efterårssæsonen.

Med sejren stryger FCK op på en foreløbig femteplads i Superligaen med 16 point efter 11 kampe, hvilket er syv færre end topholdet FC Midtjylland.

AC Horsens fik ikke meget til at fungere i Parken og er derfor fortsat næstsidst i tabellen med seks point efter halvdelen af grundspillet.

FCK greb taktstokken fra første fløjt, men løverne havde svært ved at låse et kompakt Horsens-hold op indledningsvist.

Gæsterne satsede på hurtige omstillinger og dødbolde, og sidstnævnte skulle blive opskriften på FCK’s føringsmål, da anfører Carlos Zeca i det 25. minut stangede et hjørnespark i mål til 1-0.

Målet gav værterne selvtillid, og bare to minutter senere afsluttede FCK-kreatøren Rasmus Falk et godt angreb med en endnu bedre afslutning, der strøg helt op i målhjørnet og fordoblede føringen.

Falk var i et strålende spillehumør og var med sine karakteristiske løb og gode evne til at finde plads mellem Horsens’ kæder arkitekten bag meget for FCK.

Hjemmeholdet fortsatte trykket i anden halvleg, hvor midtbanespilleren Jens Stage ramte stolpen efter tre minutter.

Selv om FCK-sejren sagtens kunne være blevet større, var den aldrig reelt i fare, eftersom Horsens ikke havde meget at komme med offensivt og måtte derfor forlade nationalarenaen tomhændet.

Sønderjyske - FC Nordsjælland 2-1

1-0 Jeppe Simonsen (44) 2-0 Haji Wright (50) 2-1 Abu Francis (52)

Sønderjyske hentede søndag en hjemmesejr på 2-1 mod FC Nordsjælland i Superligaen. Målene blev scoret af Sønderjyskes offensive spillere Jeppe Simonsen og Haji Wright. Abu Francis reducerede for FCN.

Med sejren har Sønderjyske nu 21 point på tredjepladsen, mens der er et hul på fem point ned til FCN på fjerdepladsen. FCN, der havde vundet de seneste fire kampe mod Sønderjyske, startede opgøret bedst. Især den lynhurtige kantspiller Isaac Atanga voldte Sønderjyskes venstre forsvarsside problemer.

Atanga var i det hele taget FCN’s farligste spiller i første halvleg, men afslutningerne manglede kvalitet.

Sønderjyske var få gange farlige i første halvleg, men det var alligevel Sønderjyske-træner Glen Riddersholms tropper, der kom foran to minutter før pausen.

Et indlæg fra højrebacken Steffen Gartenmann blev mødt af Jeppe Simonsen, der sparkede bolden i nettet.

Anden halvleg startede hæsblæsende.

Allerede efter to minutter af anden halvleg øgede Sønderjyskes angrebsstjerne Haji Wright hjemmeholdets føring.

Efter et langt VAR-tjek blev målet givet til amerikaneren, der ellers var blevet vinket offside.

Få minutter efter Sønderjyskes 2-0-scoring kom FCN tilbage i kampen. Offensivspilleren Abu Francis prøvede lykken langt ude fra, og et fladt spark endte i netmaskerne bag Sønderjyske-keeper Lawrence Thomas til 1-2.

FCN forsøgte herefter at jagte en udligning, men Sønderjyskes offensiv var samtidig farlig på kontra.

I slutfasen var gæsterne flere gange tæt på en udligning. Tættest på var Mikkel Rygaard, da han ramte overliggeren med et kvarter tilbage. (Ritzau)

Foto: Jens Dresling Vejles hollandske målmand Indy Groothuizen ligger og ærgrer sig, mens FCM-målscorer Erik Sviatchenko fejrer sin scoring i slutningen af første halvleg.

Vejles hollandske målmand Indy Groothuizen ligger og ærgrer sig, mens FCM-målscorer Erik Sviatchenko fejrer sin scoring i slutningen af første halvleg. Foto: Jens Dresling

Vejle-FC Midtjylland 0-2

0-1 Erik Sviatchenko (45+) 0-2 Alexander Scholz (straffe 67)

Oprykkerne fra Vejle Boldklub tog lørdag imod mestrene fra FC Midtjylland, og duellen sluttede efter en jævn forestilling 2-0 til gæsterne. Dermed overtager midtjyderne – i hvert fald midlertidigt – Superligaens førsteplads.