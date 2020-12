Brandvarm danskerduo scorer for syvende kamp i træk i Norge

Direkte sport i tv Søndag 6. december TV2 Sport 16.00 Håndbold: Serbien-Ungarn 18.15 Håndbold: Kroatien-Holland 20.30 Håndbold: DK-Montenegro Xee 13.00 Fodbold: West Bromwich-Crystal Palace 15.15 Fodbold: Sheffield U.-Leicester 17.30 Fodbold: Tottenham-Arsenal 20.15 Fodbold: Liverpool-Wolverhampton TV3+ 18.10 Motorsport: Sakhirs GP, formel 1 Eurosport 2 14.00 Fodbold: SønderjyskE-FCN TV3 Max 15.30 Fodbold: Werder-Stuttgart Canal9 16.00 Fodbold: FCK-AC Horsens TV2 Sport X 16.15 Fodbold: Osasuna-Real Betis 20.45 Fodbold: Sampdoria-AC Milan TV3 Sport 18.00 Fodbold: Lyngby-Randers Eurosport 1 12.45 Alpint: World Cup 15.00 Skiskydning: World Cup 16.00 Skihop: World Cup 19.45 Snooker: UK Championships Vis mere





Fodbold. Den brandvarme danskerduo bliver ved med at score i Eliteserien i Norge. Bodø/Glimt har for længst vundet det norske mesterskab, men Kasper Junker og Philip Zinckernagel jagter både rekorder og en mulig topscorerværdighed. I den tredjesidste spillerunde vandt Bodø/Glimt 5-2 over Stabæk, der reducerede to gange i overtiden. Zinckernagel blev kåret som kampens spiller efter at have scoret to elegante mål, hvor han afdriblede modstandere i straffesparksfeltet inden scoringerne til 1-0 og 4-0, inden han lagde op til 5-0-målet. Kasper Junker udnyttede et straffespark til at score for syvende (!) kamp i træk til 2-0. Junker er nu på 22 mål og Zinckernagel på 18, men øverst på topscorerlisten med 23 er Amahl Pellegrino fra Kristiansund, der først spiller tirsdag.

Håndbold. Frankrigs forsvarende europamestre havde væsentligt bedre styr på begivenhederne, da holdet mødte Slovenien ved EM i Herning. Hele 27-17 vandt de franske kvinder kampen i den danske gruppe A. Frankrig havde fået væsentlig mere fart i fødderne i forhold til den første kamp mod Montenegro, og samtidig var de tekniske fejl blevet minimeret. Slovenien halsede efter fra kampens start og havde store problemer med at score mod et velspillende fransk forsvar.

Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix Sergio Perez fra Racing Point på vej mod sejren i Bahrain søndag.

Sergio Perez fra Racing Point på vej mod sejren i Bahrain søndag. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Motorsport. Efter en hektisk start på Sakhirs grandprix i Bahrain søndag, hvor Charles Leclerc (Ferrari) ødelagde mulighederne Max Verstappen (Red Bull), lykkedes det 30-årige Sergio Perez (Racing Point) fra Mexico at vinde sin første titel i formel 1, da han som følge af en flov fejl med et dækskift hos Mercedes udnyttede muligheden perfekt. Fejlen kostede unge George Russell en oplagt sejr. Kevin Magnussen sluttede som nr. 15.

Fodbold. Med 2.000 tilskuere på Tottenham Hotspur Stadium til søndagens lokalopgør i det nordlige London mod Arsenal kunne hjemmeholdet endelig regne med lidt støtte i Premier League fra de hjemlige fans. Det resulterede blandt andet i to pragtscoringer fra hhv. Heung-Min Son og tilbagevendte Harry Kane og en 2-0-sejr i det 188. lokalopgør efter solidt taktisk spil. Arsenal ligner efterhånden et mandskab i frit fald, mens Tottenham-manager José Mourinho og Pierre-Emile Højbjerg ligner en titelkandidat før jule- og nytårsprogrammet

Svømning. Rasmus Nickelsen har sat to danske juniorrekorder ved DM for juniorer, der for drengenes vedkommende afvikles i Aarhus indtil tirsdag. Især dagens rekord i 50 meter butterfly er imponerende, fordi han med 22,79 sek. samtidig tangerede Jakob Andkjærs danske seniorrekord fra 2009. I 100 meter fri var det en juniorrekord fra 2009, han Nickelsen fik ram på ved med 48,02 sek. at svømme et halvt sekund hurtigere end Daniel Skaaning. Pigernes DM sluttede søndag i Greve, hvor Nele Schulze med 31,24 sek. satte dansk juniorrekord i 50 meter brystsvømning.





Atletik. Ikke færre end fire løbere var under den gældende verdensrekord ved Valencia Half Marathon. Kenyaneren Kibiwott Kandie vandt løbet i 57.32 min., men også Jacob Kiplimo fra Uganda (57.37 min.) samt kenyanerne Rhonex Kipruto (57.49) og Alexander Mutiso (57.59) var under den verdensrekord på 58.01 min., som kenyaneren Geoffrey Kamworor satte i september sidste år i København. I sit første halvmaraton vandt etioperen Genzebe Dibaba kvindernes løb i 1.05.18 time.

Fodbold. Efter en skidt periode med tre nederlag i de seneste fire kampe fik Leicester søndag omsider vendt bøtten, da holdet på udebane vandt Premier League-duellen med rækkens bundhold Sheffield United 2-1. Det var ikke overraskende Jamie Vardy, der i opgørets slutfase hev de tre point i land, da han udnyttede en åben chance efter en omstilling. Dermed hoppede Kasper Schmeichel og Leicester op tabellens tredjeplads.

Fodbold. Anders Christiansen satte et fint punktum for sæsonen i Allsvenskan med to scoringer, da Malmö FF kronede det forlængst sikrede svenske mesterskab med en 4-0-sejr over Östersund. Andreas Skovgaard scorede til 1-0 på hovedstød for Örebro, der vandt 2-1 hjemme over Hammarby. Sidste spillerunde sendte Falkenberg (med den tidligere Viborg-spiller og -træner Hans Eklund som træner) ud af rækken sammen med allerede nedrykkede Helsingborg, mens Kalmar skal spille playoffkamp mod nummer tre i superettan, Jönköping-Södra. Halmstad og Degerfors rykker op i Allsvenskan.

Fodbold. Australieren Sam Kerr scorede hattrick, inden hun udgik med en skade i forbindelse med scoringen til 3-1, da Chelsea vandt 3-2 over West Ham. 2-1-målet var en ripost fra den australske målmand Mackenzie Arnold efter et fladt indlæg fra Pernille Harder. Chelsea er nummer tre i Women’s Super League, der føres af Manchester United.

Tennis. For tredje gang vandt 17-årige Holger Rune en ITF-turnering, da han i finalen på grus i tyrkiske Antalya udraderede Filip Misolic med 6-0, 4-0, inden den 19-årige østriger måtte opgave at spille videre. Tidligere har Holger Rune, der i 2019 blev kåret til Årets Fund i dansk idræt, vundet turneringer i Klosters i Schweiz og Valldoreix i Spanien.

Motorsport. Romain Grosjean havde efter sit dramatiske uheld i søndags i Bahrain håbet at kunne køre sidste sidste formel 1-løb for Haas på søndag i Abu Dhabi, men det kommer alligevel ikke til at ske. »Jeg har diskuteret det længe med læger, men for min sikkerhed og mit helbred, er det bedst at melde afbud. Risikoen er ikke værd at løbe. Det er en svær beslutning, men den bedste for min fremtid«, siger Romain Grosjean i et opslag på Twitter.

Fodbold. Erik Sviatchenko har forlænget sin kontrakt med FC Midtjylland til 2024. »Det er et vigtigt statement for alle i og omkring klubben, at anføreren forpligter sig til det spændende projekt, vi har gang i. Det har været den største motivation for at skrive under«, siger 29-årige Erik Sviatchenko i en pressemeddelelse.