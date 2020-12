Fire mand løber under verdensrekorden i halvmaraton

Direkte sport i tv Søndag 6. december TV2 Sport 16.00 Håndbold: Serbien-Ungarn 18.15 Håndbold: Kroatien-Holland 20.30 Håndbold: DK-Montenegro Xee 13.00 Fodbold: West Bromwich-Crystal Palace 15.15 Fodbold: Sheffield U.-Leicester 17.30 Fodbold: Tottenham-Arsenal 20.15 Fodbold: Liverpool-Wolverhampton TV3+ 18.10 Motorsport: Sakhirs GP, formel 1 Eurosport 2 14.00 Fodbold: SønderjyskE-FCN TV3 Max 15.30 Fodbold: Werder-Stuttgart Canal9 16.00 Fodbold: FCK-AC Horsens TV2 Sport X 16.15 Fodbold: Osasuna-Real Betis 20.45 Fodbold: Sampdoria-AC Milan TV3 Sport 18.00 Fodbold: Lyngby-Randers Eurosport 1 12.45 Alpint: World Cup 15.00 Skiskydning: World Cup 16.00 Skihop: World Cup 19.45 Snooker: UK Championships Vis mere





Atletik. Ikke færre end fire løbere var under den gældende verdensrekord ved Valencia Half Marathon. Kenyaneren Kibiwott Kandie vandt løbet i 57.32 min., men også Jacob Kiplimo fra Uganda (57.37 min.) samt kenyanerne Rhonex Kipruto (57.49) og Alexander Mutiso (57.59) var under den verdensrekord på 58.01 min., som kenyaneren Geoffrey Kamworor satte i september sidste år i København. I sit første halvmaraton vandt etioperen Genzebe Dibaba kvindernes løb i 1.05.18 time.

Fodbold. Anders Christiansen satte et fint punktum for sæsonen i Allsvenskan med to scoringer, da Malmö FF kronede det forlængst sikrede svenske mesterskab med en 4-0-sejr over Östersund. Sidste spillerunde sendte Falkenberg (med den tidligere Viborg-spiller og -træner Hans Eklund som træner) ud af rækken sammen med allerede nedrykkede Helsingborg, mens Kalmar skal spille playoffkamp mod nummer tre i superettan, Jönköping-Södra. Halmstad og Degerfors rykker op i Allsvenskan.

Fodbold. Australieren Sam Kerr scorede hattrick, inden hun udgik med en skade i forbindelse med scoringen til 3-1, da Chelsea vandt 3-2 over West Ham. 2-1-målet var en ripost fra den australske målmand Mackenzie Arnold efter et fladt indlæg fra Pernille Harder. Chelsea er nummer tre i Women’s Super League, der føres af Manchester United.

Tennis. For tredje gang vandt 17-årige Holger Rune en ITF-turnering, da han i finalen på grus i tyrkiske Antalya udraderede Filip Misolic med 6-0, 4-0, inden den 19-årige østriger måtte opgave at spille videre. Tidligere har Holger Rune, der i 2019 blev kåret til Årets Fund i dansk idræt, vundet turneringer i Klosters i Schweiz og Valldoreix i Spanien.

Motorsport. Romain Grosjean havde efter sit dramatiske uheld i søndags i Bahrain håbet at kunne køre sidste sidste formel 1-løb for Haas på søndag i Abu Dhabi, men det kommer alligevel ikke til at ske. »Jeg har diskuteret det længe med læger, men for min sikkerhed og mit helbred, er det bedst at melde afbud. Risikoen er ikke værd at løbe. Det er en svær beslutning, men den bedste for min fremtid«, siger Romain Grosjean i et opslag på Twitter.

Fodbold. Erik Sviatchenko har forlænget sin kontrakt med FC Midtjylland til 2024. »Det er et vigtigt statement for alle i og omkring klubben, at anføreren forpligter sig til det spændende projekt, vi har gang i. Det har været den største motivation for at skrive under«, siger 29-årige Erik Sviatchenko i en pressemeddelelse.

Golf. Både Benjamin Poke og Nicolaj Højgaard rykkede baglæns i stillingen i løbet af fjerde runde af South African Open, hvor de sluttede som nummer henholdsvis 61 og 67. Sydafrikaneren Chrstiaan Bezuidenhout blev for anden uge i træk vinder på European Tour.

Skiløb. Mændenes storslalom i den alpine World Cup i Santa Caterina er aflyst på grund af kraftigt snefald, men løbet forsøges gennemført mandag. Snefald og blæst aflyste kvindernes super G-løb i St. Moritz både lørdag og søndag.