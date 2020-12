EM-gæster coronasjusker: »Vi gør det ikke. Så meget kan jeg sige. Og jeg håber bare, at det stopper«

Håndbold. En russisk træner samt mandskaberne fra Tjekkiet, Serbien, Kroatien og Spanien har fået advarsler af Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) for ikke at respektere dele af hygiejne-protokollerne ved EM for kvinder i Herning og Kolding, I den danske EM-lejr skoses lovovertræderne. »Det er super ærgerligt, at der er nogen, som gør det. Vi gør det ikke. Så meget kan jeg sige. Og jeg håber bare, at det stopper, så vi kan få lov til at spille turneringen færdig«, siger målvogter Sandra Toft til Ritzau.

Landstræner Jesper Jensen supplerer: »Det er selvfølgelig træls, fordi vi i eksempelvis Danmark er enormt dygtige til at efterleve reglerne, og vi er meget, meget restriktive. Vi gør virkelig alt og også mere end nødvendigt«. I tilfælde af nye overtrædelser af reglerne vil lovovertrædere øjeblikkeligt blive udelukket fra EM.

Fodbold. Ingen Tottenham-spiller har været mere på banen i denne sæson end Pierre-Emile Højbjerg og efter søndagens 2-0-sejr i klassikeren mod Arsenal talte manager José Mourinho på ny rosende om danskeren. »Pierre er først og fremmest meget intelligent. Han læser spillet rigtig godt. Han bliver helt sikkert træner en dag«, siger José Mourinho ifølge Ritzau. »Han er irriterende og stiller spørgsmål om, hvorfor vi gør dit, og hvorfor vi gør dat. På banen læser han situationerne meget, meget godt, og spillerne omkring ham er virkelig kompakte, de læser spillet«, lyder det fra Premier League-topholdets manager.

Foto: Neil Hall/Ritzau Scanpix José Mourinho købte sin danske midtbaneslider i Southampton.

Skisport. Den 23-årige schweizer Marco Odermatt blev en suveræn vinder af mændenes storslalom i Santa Catarina i Italien. Odermatt har hurtigst i første gennemløb, da han sikrede sig sin anden World Cup-gevinst, men den første i storslalom. Det var tredje gang i fire løb i denne sæson, schweizeren kørte på podiet – og han deler førstepladsen i World Cuppen med 240 point med franske Alexis Pinturault, der blev nr. 4.

Fodbold. Coronavirus hærger i den grad også i Superligaen. FC København måtte undvære adskillige smittede spillere i sejren mod Horsens søndag, og nu meddeler OB, at al træning i den fynske klub er lukket ned mandag. To personer omkring OB´s stab kan være smittet. »Klubben ønsker at tage alle forholdsregler og minimere risikoen for en eventuel smittespredning i og omkring klubben. Derfor har vi for en sikkerheds skyld valgt at sende alle spillere, trænere og medarbejdere fra førsteholdet og akademiet hjem, indtil negative test foreligger«, meddeler klubben, der forventer at kunne genoptage træningen igen tirsdag formiddag.

Fodbold. Liverpool sejrede 4-0 i søndagens sene Premier League-dyst mod Wolverhampton. Det var første gang i næsten ni måneder, der var tilskuere til en kamp på Anfield. Det gav Liverpool-manager Jürgen Klopp gåsehud. »Kampen, atmosfæren, det var så dejligt, at jeg fik gåsehud. De begyndte at synge ’You’ll Never Walk Alone’. Jeg vidste ikke, at det kunne føles så godt«, siger Klopp til BBC efter kampen og tilføjer: »Vi har ventet på at vende tilbage til normalen. Normalitet er godt. Jeg tror ikke, at vi værdsatte det nok. Det var meget, meget rørende«.

Doping. Den tyske læge Mark Schmidt, der er anklaget for omkring 150 dopingforhold i den store Aderlass-proces ved retten i München, er blevet alvorligt inkrimineret af en medarbejder fra kemikoncernen Merck. Vedkommende forklarede fredag, at et hæmoglobinprodukt, som Schmidt havde givet til en østrigsk mountainbikerytter var decideret farligt. Produktet er udelukkende godkendt til brug i forskning, hvilket også fremgår af indpakningen. Hæmoglobinpulveret, som gjorde mountainbikerytteren syg, er fremstillet af blod fra mennesker og dyr, herunder katte, mus, geder – og elefanter.

Fodbold. Mandag kl. 18 trækkes der lod til VM-kvalifikationen frem mod Qatar 2022. Danmark er topseedet i lag 1. Her er de mulige danske modstandere.

Lag 2: Schweiz, Wales, Polen, Sverige, Østrig, Ukraine, Serbien, Tyrkiet, Slovakiet og Rumænien.

Lag 3: Rusland, Ungarn, Irland, Tjekkiet, Norge, Nordirland, Island, Skotland, Grækenland og Finland.

Lag 4: Bosnien-Herzegovina, Slovenien, Montenegro, Nordmakedonien, Albanien, Bulgarien, Israel, Hviderusland, Georgien og Luxembourg.

Lag 5: Armenien, Cypern, Færøerne, Aserbajdsjan, Estland, Kasakhstan, Kosovo, Litauen, Letland og Andorra.

Lag 6: Malta, Moldova, Liechtenstein, Gibraltar og San Marino.

Håndbold. Når Danmark og Frankrig tirsdag aften spiler gruppefinale ved EM-turneringen for kvinder, så er det en kamp med enorme perspektiver. Sejr vil nemlig betyde et stort skridt mod medaljekampene. »Det vil være sindssygt fedt at slå et fransk hold og tage den bølge med ind i mellemrunden. Det vil betyde meget, så vi vil gøre alt for at slå Frankrig«, siger højrebacken Mette Tranborg til Ritzau.

Fodbold. Real Sociedad formåede ikke at tilbageerobre topplaceringen i La Liga fra Atlético Madrid. Det blev søndag blot til 0-0 ude mod Alaves.

Motorsport. Sergio Perez (Racing Point) blev søndag den første mexicaner til at sejre i et formel 1-grandprix i 50 år, da han kom først over stregen i Bahrain. »Det giver mig en smule mere ro i sindet«, siger Sergio Perez om sejren i sit løb nummer 190 ifølge nyhedsbureauet AFP. Han tilføjer: »Jeg har drømt om det her øjeblik i ti år«. Perez’ Præstationen var ekstra imponerende, fordi han kørte sig op helt nede bagfra, hvor han på et tidspunkt lå nummer 18 og sidst af de fortsat deltagende kørere. »Det handlede om ikke at give op. Jeg sagde til teamet, at bilen føltes som en limousine. Vi havde en fantastisk hastighed, og vi læste løbet godt«, siger han.

Fodbold. Trods savnet af de rutinerede Simon Kjær og Zlatan Ibrahimovic sejrede AC Milan i Serie A mod Sampdoria og fastholdt dermed forspringet på fem point ned til nummer to, lokalrivalen Inter. »Dette hold er i stand til at få det maksimale ud af enhver situation, selv de mest negative. Jeg bliver til stadighed overrasket over, hvor modent holdet er«, siger Milan-træner Stefano Pioli efter 2-1-sejren til Sky Sport Italia.