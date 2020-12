En olympisk klassiker tages af programmet i ligestillingens navn

Olympisk. Der bliver færre medaljer at dyste om ved OL i Paris i 2024. Det meddeler Den Internationale Olympiske Komité (IOC). Der vil være 329 konkurrencer i Paris mod 339 i Tokyo næste år. Det er blandt andet i den dopingplagede vægtløftning, der er blevet sløjfet konkurrencer, mens en atletikbegivenhed med klassikerstatus også har fået kniven. Mændenes 50 km kapgang, der er en af de mest udmarvende discipliner overhovedet og har været olympisk sport siden 1932 med en enkelt pause i 1976, er i strøget af programmet for at skabe kønsbalance. Både mænd og kvinder skal i Paris 2024 kæmpe om medaljer på en 20 km-distance, mens der ligeledes er planer om at indføre en mixed-holdkonkurrence.

Flere nyheder under tv-oversigten

Direkte sport i tv Tirsdag 8. december TV2

20.30 Håndbold: Danmark-Frankrig (k) TV2 Sport

18.30 Håndbold: Montenegro-Slovenien (k)

20.30 Håndbold: Holland-Ungarn (k) TV3+

21.00 Fodbold: Leipzig-Manchester U. TV3 Sport

18.55 Fodbold: Zenit-Dortmund

21.00 Fodbold: Barcelona-Juventus TV3 Max

17.00 Håndsbold: Tatabanya-GOG (m)

18.55 Fodbold: Lazio-Club Brugge

21.00 Fodbold: Paris SG-Basaksehir Eurosport 1

13.45/19.45 Snooker: Home Nations Series Dagens tv-tip. I Champions League er der maksimal spænding i gruppe H, hvor Manchester United, Paris SG og Leipzig alle har 9 point inden sidste spillerunde. United skal til Tyskland og kan klare sig med uafgjort – på TV3+ kl. 21.





Overgreb i idræt. En judotræner er ved retten i Berlin i Tyskland blevet idømt 7 års fængsel for seksuelle overgreb på adskillige drengebørn i perioden 2009 til 2019. Politiken sætter i øjeblikket fokus på sager om overgreb i dansk idræt. Læs historien om karatetræneren, der gjorde Michala fortræd.

Fodbold. Den tyske divisionsforening, DFL, har i forbindelse med udbetaling af tv-penge frem til 2025 besluttet sig for en mere solidarisk fordeling. 53 procent af den samlede sum vil blive udbetalt ligeligt mellem klubberne, mens de resterende 47 procent vil blive udbetalt i forhold til placering. Alle klubber i den bedste række er dermed garanteret mindst ca. 190 millioner kroner per sæson, mens klubber i 2. Bundesliga kan se frem til mindst ca. 50 millioner kroner.

Olympisk. Presset på Hvideruslands præsident Alexander Lukasjenko vokser. Alexander Lukasjenko er sent tirsdag således blevet udelukket fra De Olympiske Lege i Tokyo i 2021, meddeler Den Internationale Olympiske Komité (IOC). Den sportsglade Alexander Lukasjenko er ligeledes chef for Hvideruslands Olympiske Komité. IOC-beslutningen kommer i kølvandet på stribevis af historier fra hviderussiske atleter, der er blevet forfulgt af Alexander Lukasjenko for at have udtrykt støtte til den spirende demokratibevægelse i landet, som også kaldes ’Europas sidste diktatur’. »Det er i direkte strid med de grundlæggende principper i det olympiske charter«, siger IOC-bossen Thomas Bach med henvisning til de politiske forfølgelse af hviderussiske atleter.

Foto: Nikolai Petrov/belta/Ritzau Scanpix Alexander Lukasjenko er en ivrig ishockeyspiller, men landet risikerer også at miste sin del af værtskabet for VM i 2021.

Alexander Lukasjenko er en ivrig ishockeyspiller, men landet risikerer også at miste sin del af værtskabet for VM i 2021. Foto: Nikolai Petrov/belta/Ritzau Scanpix

Fodbold. Manchester Uniteds franske midtbanespiller Paul Pogba er formentlig fortid i klubben i løbet af januar, når transfervinduet åbner igen. Det siger spillerens agent Mino Raiola ifølge Ritzau i et interview med den italienske sportsavis Tuttosport, der udkommer tirsdag. »Det er bedst at sige det tydeligt, se fremad og ikke miste tid ved at lede efter nogen at bebrejde. Paul er utilfreds hos Manchester United. Han kan ikke udtrykke sig, som han vil, og som vi forventer, at han gør«, siger Raiola. Paul Pogba har siden 2016 spillet 177 kampe for klubben med 34 mål og 35 oplæg til følge.

Fodbold. Jannik Vestergaard er fuld af selvtillid, efter at han mandag scorede sit tredje hovedstødsmål i sæsonen. Vestergaard udlignede til 1-1 for Southampton i 2-1-sejren på udebane i Brighton. »Jeg formåede at guide den over i det fjerneste hjørne, hvilket var en dejlig fornemmelse. Hver gang jeg er med fremme, har jeg selvtillid nok til at tænke, at jeg kan vinde mine dueller, hvis bolden kommer min vej«, siger Vestergaard ifølge Ritzau og tilføjer: »Det er svært at sige, hvor mange jeg kommer til at score i år. Jeg er bare glad for, at vi som hold er blevet en trussel på dødbolde. Det er meget værdifuldt for holdet«. Southampton ligger på 5. pladsen i Premier League.

Fodbold. Yderligere tre danske landsholdsspillere fra i aktion mandag aften. Robert Skov startede på bænken, men kom ind og fik de sidste cirka 20 minutter på banen, da Hoffenheim mandag vandt 3-1 over Augsburg i Bundesligaen. I Spanien måtte Daniel Wass og Valencia nøjes med et enkelt point efter 0-0i Eibar i La Liga og Lukas Lerager og Genoa spillede 1-1 mod Fiorentina.

Fodbold. Landsholdsangriberen Christian Gytkjær har fået en prominent holdkammerat. AC har nemlig skrevet kontrakt med den tidligere italienske landsholdsangriber Mario Balotelli. Den 30-årige har været uden klub, siden han i sommer blev løst fra sin kontrakt i Brescia, men er nu hyret af Monza i resten af denne sæson. Balotelli har tidligere spillet i storklubber som Inter og Liverpool, men kædes som oftest sammen med kontroverser af forskellig slags.