Et prekært valg: FC København rejser alligevel til tortur-stat

Fodbold. Coronapandemien har fået FC København til at vende på en tallerken i forhold til et prekært emne: valg af destination for den årlige træningslejr. FCK meddelte i januar 2019, at klubben efter blandt andet pres fra fangrupperinger i fremtiden ville droppe destinationer med anstrengte forhold til menneskerettigheder – som eksempelvis Dubai – men onsdag er københavnernes planlagte januartur til et fortsat coronaplaget Portugal blevet erstattet af en tilsvarende til Dubai. Valget af Dubai er alene truffet ud fra det sportslige, siger den midlertidige sportslige leder og bestyrelsesmedlem William Kvist.

»Vi har naturligvis haft den politiske situation i området med i vores overvejelser, men i den aktuelle situation er det sportsligt set den eneste brugbare løsning for os«, siger Kvist og tilføjer: »Vi er klar over, at ikke alle vil være enige i vores prioritering. Det respekterer vi, og vi vil ikke forsøge at overbevise de uenige, men blot at gøre opmærksom på de overvejelser, der ligger til grund for vores prioritering«.

FCK-ledelsens beslutning om at rejse til Dubai fik kort efter offentliggørelsen adskillige FCK-fans til tasterne på Twitter, hvor ord som ’skuffende’ og ’dumt’ går igen.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International beskriver De Forenede Arabiske Emirater, hvor Dubai ligger, som et sted hvor politiske modstandere fængsles og hvor der er begrænset ytringsfrihed og hvor politi og sikkerhedsmyndigheder bruger tortur.

Fodbold. Det var angiveligt en kommentar fra den rumænske fjerdedommer Sebastian Coltescu, der fik spillerne fra Istanbul Basaksehir og Paris SG til at udvandre kort inde i tirsdagens kamp i Champions League. På tv kunne man ifølge Ritzau høre fjerdedommeren i en ordveksling på rumænsk sige om Istanbuls assistenttræner Pierre Webó: »Den sorte derovre. Gå hen og identificer ham«.

Derefter kunne Basaksehirs senegalesiske angriber Demba Ba høres beklage sig over for dommeren på engelsk. »Når du nævner en hvid fyr, så siger du aldrig ’denne hvide fyr’. Du siger bare ’denne fyr’. Så når du nævner en sort fyr, siger du så ’denne sorte fyr?«, lød det fra Demba Ba.

Ifølge regelsættet for Champions League taber et hold kampen, hvis det nægter at spille og får desuden en bøde på 250.000 euro, men forbundet valgte undtagelsesvist at se bort fra den sanktion. Uefa vil nu have sagen fuldt belyst. Kampen færdigspilles fra kl. 18.55 i aften med nye dommere.

Direkte sport i tv Onsdag 9. december TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Skjern-Fredericia (m) 3+ 18.55 Fodbold: FC Midtjylland-Liverpool 21.00 Fodbold Gladbach-Real Madrid TV3 Sport 18.55 Fodbold: Ajax-Atalanta 21.00 Fodbold: Inter-Shakhtar Donetsk TV3 Max 17.00 Håndbold: GOG-Tatabanya (m) 21.00 Fodbold: Salzburg-Atlético Madrid Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: Home Nations Series Vis mere

Fodbold. Brøndby brokkede sig – og fik ret. Morten Frendrup blev i mandagens nederlag i Aarhus til AGF udvist kort inde i 2. halvleg, men efter at Fodboldens Disciplinærinstans har kigget på sagen, er den advarsel midtbanespilleren fik, nu annulleret. Kampens dommer, Jørgen Burchardt, har efter forelagt dokumentation nemlig konkluderet, at Frendrups andet gule kort i kampen var en fejl. Morten Frendrup undgår dermed karantæne på søndag mod Sønderjyske, men 1-3-nederlaget, som kom i stand via to AGF-mål i det sidste kvarter da Brøndby var uden Frendrup, må mændenes fra Vestegnen til gengæld acceptere.

Fodbold. Et af de mål, der var med til at sænke Brøndby i mandags, er nu kåret som det bedste mål i 11. spillerunde i Superligaen. Det var AGF’s Patrick Mortensen, der scorede det.

Tennis. 17-årige Holger Rune er klar til 2. runde i ITF-turneringen i Antalya i Tyrkiet efter en sejr på 6-4, 6-2 over franskmanden Geoffrey Blancaneaux. Den franske spiller var seedet til en plads i finalen. I 2. runde skal Holger Rune møde svenskeren Dragos Nicolae Madaras.

Olympisk. Den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja roser Den Internationale Komités (IOC) for at udelukke landets kontroversielle præsident Aleksander Lukasjenko fra OL i Tokio i 2021. Aleksander Lukasjenko er tillige chef for Hvideruslands nationale olympiske komité. »Det må være et hårdt slag for præsidenten, at han i sportens verden nu er persona non grata«, siger Svetlana Tikhanovskaja i et interview med den tyske tv-station ARD. Hun ser gerne, at andre i idrætsverdenen følger trop med sanktioner. Hviderusland bør fratages sin del af værtskabet for ishockey-VM i 2021. »Ishockey er jo hans (Lukasjenkos, red.) største hobby«, som oppositionslederen udtrykker det. Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) meddelte via IIHF-præsident René Fasel tirsdag, at IIHF »ikke ønsker at blive taget som gidsler i en politisk sag« og arbejder videre med en VM-afvikling – også i Hviderusland, der deler værtskabet med det særdeles Lukasjenko-kritiske Letland.

Håndbold. Trods et dansk nederlag til Frankrig i den sidste kamp i den indledende gruppe, så er stregspilleren Kathrine Heindahl fortrøstningsfuld i forhold til de danske medaljeudsigter. »Jeg synes ikke, der er nogen i den anden pulje, som har set skræmmende stærke ud. Det er alle hold, jeg vurderer, vi kan slå, så vi jagter stadig en semifinale, når vi kommer over i mellemrunden«, siger hun til Ritzau.

De danske kvinder indleder mellemrunden mod Sverige fredag kl. 20.30. Spanien er modstanderen søndag, mens nøglekampen mod ubesejrede Rusland spilles på tirsdag.

Fodbold. Den tidligere argentinske landstræner Alejandro Sabella er død efter en årelang kamp med kræft- og hjerteproblemer. Han blev 66 år. Sabella vandt 25 kampe, spillede 10 uafgjort og tabte blot 5 opgør som landstræner – det femte nederlag var i VM-finalen i 2014 til Tyskland.

Fodbold. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær måtte se sine tropper ryge ud af Champions League efter 2-3 på udebane mod Leipzig, der førte 3-0. »Du kan ikke givet et hold en føring på tre mål og forvente at komme tilbage«, siger Solskjær ifølge Reuters. United fortsætter denne sæsons europæiske kampagne i Europa League.

Fodbold. Den fyrede træner Jonas Dal skal onsdag inden træningen gå den tunge gang og sige farvel til spillerne i AC Horsens. Selv forklarer Jonas Dal, at det har været en udfordring at afløse Bo Henriksen, som i mange år var en succes som træner i klubben. »Det har været en uriaspost. Det har været svært for andre at komme til, og det kulturskifte ville jeg gerne gennemføre«, siger Jonas Dal til Horsens Folkeblad. Horsens ligger næstsidst i Superligaen med 6 point.