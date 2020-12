FCK stikker ud: De andre superligaklubber bliver i Danmark denne vinter

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 20.30 Håndbold: Danmark-Sverige (k) TV 2 Sport 18.15 Håndbold: Frankrig-Rusland (k) TV 2 Sport X 11.20 Skiskydning: World Cup, sprint (k) 14.10 Skiskydning: World Cup, sprint (m) 20.45 Fodbold: Sassuolo-Benevento TV3 Sport 10.00/14.00 Formel 1: GP Abu Dhabi, træn. 19.00 Fodbold: Randers-Vejle TV3 Max 20.30 Fodbold: Wolfsburg-Frankfurt Xee 21.00 Fodbold: Leeds-West Ham Eurosport 1 11.20/14.10 Skiskydning: World Cup 15.40 Skiflyvning: VM Vis mere

Fodbold. Normalt rejser mange superligaklubber til varmere himmelstrøg for at afholde træningslejr i starten af året, men coronapandemien og dens restriktioner har ifølge Ritzau fået de fleste til at blive hjemme. Kun FC København har meldt ud, at klubben rejser til Dubai i januar som forberedelse til forårssæsonen. Seks klubber oplyser, at de helt sikkert bliver i Danmark, og flere andre klubber forventer det samme, men afventer situationen. Andre melder snart planerne ud. Her følger en samlet oversigt over de 12 superligaklubber, der er listet op efter den aktuelle stilling i Superligaen 11. december:

FC Midtjylland: Klubben arbejder både på en europæisk og dansk destination og forventer, at det snart falder på plads. Klubben pointerer, at det med garanti ikke bliver Dubai, som man rejste til i 2020.

Sønderjyske: Bliver ifølge træner Glen Riddersholm (Twitter, red.) i Danmark.

Brøndby: Har droppet at tage til udlandet som normalt og bliver i Danmark.

AGF: På grund af rejserestriktioner bliver man i Danmark, oplyser klubben til bold.dk.

FC Nordsjælland: Bliver i Danmark.

Randers: Klubben har endnu ikke planlagt træningslejr.

FC København: Rejser til Dubai, selv om klubben i 2019 meldte ud, at man ikke længere ville rejse dertil.

AaB: Er endnu uafklaret. Man afventer i forhold til restriktioner og muligheder for at flyve, men det ser svært ud lige nu, siger sportschef Inge André Olsen. Som det ser ud lige nu, bliver AaB i Danmark.

OB: Melder lørdag ud, hvor man afholder træningslejr.

Vejle: Man har endnu ikke lagt sig fast, men som udgangspunkt forventer man at blive i Danmark.

Horsens: Afholder fire dages træningslejr i Danmark.

Lyngby: Havde planer om at rejse til Portugal, men bliver hjemme i Danmark, da man vurderer, at det er uforsvarligt at rejse ud, oplyser klubben til bold.dk.

Fodbold. Det engelske fodboldmagasin FourFourTwo har kåret Pernille Harder til verdens bedste kvindelige fodboldspiller i 2020. Et panel på 27 eksperter fra hele verden har været med til at pege på danskeren. 28-årige Harder startede året i tyske Wolfsburg, men i september skiftede hun til engelske Chelsea i den dyreste handel mellem to klubber i kvindefodboldens historie. I oktober blev hun hædret af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) som den bedste kvindelige spiller i Europa. Normalt står det franske fodboldmagasin France Football bag den såkaldte Ballon d’Or-kåring, men på grund af coronapandemien har magasinet valgt af aflyse i år.

Motorsport. I den første formel 1-træning før sæsonens sidste grandprix, der køres denne weekend i Abu Dhabi, indtog et velkendt navn banen, da tyske Mick Schumacher, der er Michael Schumachers søn, fik lov til at overtage Kevin Magnussens racer. I debuten blev det til en 18.-plads for tyskeren, der dog sluttede næsten tre sekunder foran den anden Haas-kører Pietro Fittipaldi.

Fodbold. Den tidligere norske Premier League-spiller Claus Lundekvam ramte den helt store nedtur efter fodboldkarrieren. Det fortæller den 47-årige nordmand i et interview med BBC. Det blev til mere end 400 kampe for Southampton, før en ankelskade i marts 2008 tvang ham til at stoppe. Et år senere var han deprimeret og afhængig af stoffer og alkohol. »Jeg havde brug for hjælp. Det var en proces for mig at omstille mig til et nyt liv, for alt jeg kendte til var fodbold og at præstere. Når man var på den scene, så var det et ret stort fald«, siger Lundekvam.

Fodbold. VM i fodbold i 2026 vises på DR og TV2. Det oplyser TV2 i en pressemeddelelse. I forvejen har de to tv-stationer sikret sig rettigheder til VM i 2022 samt EM i 2024 og 2028.

Brasilianske Robson de Souza, kaldet Robinho, har bl.a. spillet 100 landskampe for Brasilien, men hans eftermæle kan blive et meget trist kapitel for fodboldstjernen. Foto: Nelson Antoine/Ritzau Scanpix

Fodbold. En italiensk appeldomstol opretholder dom på 9 års fængsel til fodboldspilleren Robinho for deltagelse i en gruppevoldtægt af en 22-årig albansk kvinde på en natklub tilbage i 2013, skriver AFP. Den 36-årige brasilianer kan appellere dommen igen. Det skal ske inden for 90 dage. Robinho skiftede i år fra Istanbul Basaksehir til sin gamle brasilianske klub Santos, men på grund af pres fra omgivelserne opløste klubben 16. oktober hans kontrakt, da også sponsorer lagde pres på klubben med baggrund i veteranens voldtægtssag. Tidligere i karrieren spillede Robinho for bl.a. Real Madrid, Manchester City og AC Milan.

Fodbold. Paris Saint-Germain vil holde fast i klubbens frontduo bestående Neymar og Kylian Mbappé. De to angribere har kontraktudløb om halvandet år, men PSG er allerede i gang med at tale om forlængelse med de to spillere, der er afgørende for, om klubben kan få succes i Champions League. »Vi er begyndt at tale. Det er selvfølgelig hemmeligt, men vi er sikre på, at de begge ønsker at blive«, siger PSG-præsident Nasser al-Khelaifi.

For halvandet år siden ville Neymar væk fra PSG, men den 28-årige brasilianer har tilsyneladende ændret mening. »Jeg er meget lykkelig her i Paris – med klubben og holdkammeraterne – så det at smutte er ikke noget, jeg har i tankerne. Men folk har jo brug for noget at tale om«, siger Neymar til RMC Sport. »Jeg er glad og har slået mig ned, så lad os se, hvad der sker i fremtiden«.