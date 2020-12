12. runde i Superligaen: AGF vinder med lidt akrobatik – AaB vinder på en kanonkugle

Superliga 12. runde Fredag Randers FC-Vejle 3-1 Søndag AaB-Lyngby 3-2 Horsens-AGF 1-2 16.00 FC Nordsjælland-FC København (Canal 9) 18.00 Brøndby-Sønderjyske (TV3+) Mandag 19.00 OB-FC Midtjylland (TV3 Sport) Stillingen i Superligaen





Horsens - AGF 1-2

0-1 Gift Links (42) 1-1 Nicolai Brock-Madsen (67) 1- 2 Kevin Diks (85)

Et sideliggende saksespark til 2-1 fra hollandske Kevin Diks endte noget ufortjent med at sikre AGF alle tre point i Horsens søndag.

Kampen var Horsens’ første efter tirsdagens fyring af træner Joans Dal, som blot formåede at få seks point i 11 kampe.

Selv om det blev til sæsonens ottende nederlag, var søndagens præstation en af de bedre for Horsens, der langt henad vejen var bedre end AGF.

Holdet spillede denne gang med et mere primitivt udtryk, som Horsens tidligere har haft succes med.

Med effektivitet og tre point kravler AGF op på andenpladsen a point med Brøndby og Sønderjyske, der mødes senere søndag.

Horsens må tage til takke med stadig at være på 11.-pladsen med bare seks point.

I en uskøn og knap så velspillet første halvleg lykkedes det topholdet AGF at få lagt tryk på Horsens op mod pausen.

Trykket kastede et føringsmål af sig, da AGF-back Casper Højer fandt Gift Links fri i feltet.

Her sørgede sydafrikaneren for anden kamp i træk for at sende AGF i front, da han nemt prikkede bolden i mål fra klos hold.

Islandske Jon Dagur Thorsteinsson skulle lidt efter have fordoblet AGF’s føring, men hans forsøg gik lige forbi mål.

Horsens kom godt fra land i anden halvleg, og midtvejs i halvlegen kastede det også en udligning af sig.

Den kunne dog allerede være kommet efter 55 minutter, da kun en stærk hånd fra polske Kamil Grabara i AGF-målet forhindrede et frispark fra Horsens-kreatør Louka Prip i at gå ind.

Den fortjente udligning kom i stedet efter et korrekt dømt straffe, som angriber Nicolai Brock-Madsen sikkert satte i kassen.

Trods Horsens dominans blev det alligevel AGF, der snuppede alle tre point, da Diks på akrobatisk vis scorede efter et langt indkast.





Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix Kasper Kusk scorede to gange mod Lyngby.

AaB - Lyngby 3-2

1-0 Kasper Kusk (2) 1-1 Kristoffer Pallensen (selvmål 20) 2-1 Kasper Kusk (39) 2-2 Jens Martin Gammelby (41) 3-2 Iver Fossum (77)

AaB vandt søndag med 3-2, da aalborgenserne tog imod Lyngby på Aalborg Portland Park. Her afgjorde norske Iver Fossum kampen med et imponerende skud fra distancen.

Forhåndsfavoritterne fra AaB kom til en lang række chancer i opgøret, men skarpheden manglede oftest. Der var altså muligheder til mere end de tre mål, som sikrede samme antal point til nordjyderne.

Til gengæld formåede bundproppen fra Lyngby at få meget ud af holdets chancer, da gæsterne kom med et mere defensivt udgangspunkt.

Allerede inden andet minut kom Kasper Kusk på måltavlen, da AaB lykkedes med et indøvet hjørnespark. Den korte variant endte uden for feltet, hvorfra midtbanespiller Pedro Ferreira spillede Kusk fri.

Offensivspilleren følte bolden ind i det fjerneste hjørne til en tidlig føring.

Efter 20 minutter udlignede Lyngby, da Jens Martin Gammelbys skud blev reddet af målmand Jacob Rinne, hvorefter Kristoffer Pallesen stod uheldigt placeret.

Bolden ramte nemlig ind på højrebacken og gik i mål.

Mod slutningen af første halvleg var Kasper Kusk igen på spil, da han fangede en lang aflevering og igen sendte bolden mod det fjerneste hjørne med venstrefoden.

Denne gang var det en lav variant, som snød Thomas Mikkelsen i mål og bragte AaB foran med 2-1.

Det kom der prompte reaktion på fra sjællænderne. Efter klumpspil i AaB-feltet satte Jens Martin Gammelby nemlig tre AaB’ere og sendte bolden direkte op i målhjørnet bag en sagesløs målmand.

Mod slutningen af kampen kom AaB til flere store chancer uden den fornødne skarphed.

Skarp var norske Iver Fossum til gengæld, da han langt ude fra feltet sendte bolden ind bag Mikkelsen med et kvarter igen.

Dermed er Lyngby fortsat uden sejre i Superligaen i denne sæson, mens AaB hentede første sejr i fire ligakampe.