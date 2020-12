Efter oplæg og afbrænder topper Yussuf Poulsen og Leipzig Bundesligaen

Fodbold. For første gang siden 2015 er der fire tyske hold i Champions League-ottendedelsfinalerne, men hjemme i Bundesligaen kører det knapt så godt for især Borussia Dortmund. For første gang i 7 år tabte Dortmund tre hjemmekampe i træk, da oprykkeren VfB Stuttgart leverede en pragtpræstation og vandt 5-1 på Westfalenstadion, hvor Dortmund var uden de to skadede skandinaver Thomas Delaney og Erling Haaland. Yussuf Poulsen var involveret i begge scoringerne, men brændte en friløber i anden halvleg, da RB Leipzig med 2-0 over Werder Bremen vandt den syvende hjemmekamp i træk i Bundesligaen. Marcel Sabitzer scorede på et straffespark begået mod Yussuf Poulsen, der med en hælaflevering lagde op til Daniel Olmos 2-0-mål. Med sejren overtager Leipzig førstepladsen fra Bayern München, der først spiller senere lørdag ude mod Union Berlin. CL-ottendedelsfinalisten Borussia Mönchengladbach er ubesejret på hjemmebane i Bundesligaen, men for fjerde gang i denne sæson blev det 1-1, efter Hertha Berlin havde været foran.

