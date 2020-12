Magnussen starter sit sidste formel 1-grandprix i bageste rækkke

Motorsport. Kevin Magnussen havde ikke det store at køre for i kvalifikationen til hans sidste formel 1-grandprix i denne omgang. Haas-køreren skulle under alle omstændigheder starte bagest i bageste række sammen med Sergio Perez i søndagens løb i Abu Dhabi, fordi de begge har fået lavet ændringer i motorerne, så det var uden betydning, at Magnussen i lørdagens tidskørsel blev nummer 17. Max Verstappen (Red Bull) starter i front foran Mercedes-kørerne Valtteri Bottas og Lewis Hamilton.

Fodbold. Efter ét point i de seneste tre kampe kom Silkeborg tilbage på sejrskurs, da FC Fredericia blev besejret 2-0. Nicolai Vallys på Magnus Mattsons oplæg egfter 6 minutter og indskiftede Nicklas Røjkjær efter 82 minutter scorede, men FC Fredericia var tæt på at udligne, da Dennis Høegh headede på stolpen kort inden 2-0-scoringen. Skive fik stoppet en endnu længere stime, da det efter 14 kampe uden sejre blev 2-1 over Hvidovre.