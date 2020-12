Michael Maze bliver matchvinder i dansk CL-gyser

Bordtennis. Otte dages koncentreret Champions League-stævne i Düsseldorf blev indledt med en dansk gysersejr, da Roskilde besejrede franske Cergy 3-2. Svenskeren Jens Lundqvist og den 52-årige spillende sportsdirektør Allan Bentsen vandt deres kampe, men Tristan Flore besejrede både Michael Maze og Lundqvist, der ellers havde tre matchbolde for at sikre Roskilde sejren med 3-1. I den afgørende kamp var Maze nede med 0-2 i sæt mod Patrick Baum, men med 11-9, 11-9 fremtvang Maze et afgørende sæt til 6. Her førte Baum 3-1, men så tog Maze 5 point i træk og sikrede Roskilde den samlede sejr. Roskilde møder lørdag aften gruppefavoritten Saarbrücken og søndag gælder det coronaramte Walter Wels, der blev fuldstændig udraderet i den første kampe mod Saarbrücken. I de øvrige grupper vandt Jonathan Groth sin kamp, da russiske UMMS besejrede tjekkiske Ostrava 3-0, mens franske Hennenbont vandt 3-2 over polske Dzialdowo, selv Anders Lind som Hennebonts tredjesingle tabte 3-1 til Jakub Dyjas.

Fodbold. To af Superligaens profiler har forlænget kontrakterne med deres respektive klubber. Den 27-årige midterforsvarer Frederik Tingager bliver i AGF frem til sommeren 2025, hvilket er en forlængelse af den nuværende kontrakt med fire år, og 28-årige Rasmus Falk har forlænget sin aftale med FC København med tre år, så den ligeledes løber til 2025.

Cykling. En forgæves jagt på nye sponsorer betyder, at det danske Riwal Securitas opgiver at fortsætte som ProTeam i 2021. »Vi har arbejdet til det sidste, selv om vi nok ikke virkelig har troet på, at nogen i 11. time ville gå ind i det her med et sponsorat på for eksempel to millioner euro«, siger holdets direktør, Steffen Kromann, til Ekstra Bladet. Direktøren anser det som en mulighed, at holdet med en mindre stab kan køre på kontinentalniveau, og så vende tilbage som ProTeam i 2022.