Tv havde slukket signalet, da ham her kom susende til sensation

Fodbold. Tre af de store engelske klubber var i aktion lørdag aften i Premier League, hvor aftenens eneste scoring faldt i Evertons 1-0-sejr over Chelsea. Her blev Gylfi Sigurdsson matchvinde rpå straffespark. I Manchester udspillede United og City et 0-0-opgør i en taktisk præget og yderst begivenhedsfattig kamp.

Fodbold. Også i Madrid var der derby og det blev Real, der trak det længste strå mod Atlético. Real sejrede 2-0 på mål af Karim Benzema og Dani Carvajal.

Fodbold. Argentineren Lucas Zelarayán scorede to gange og leverede også en assist for Columbus Crew i den nordamerikanske MLS-finale, som holdet vandt med 3-0 over de forsvarende mestre fra Seattle Sounders.

Bordtennis. Roskilde kunne ikke følge op på fredagens sejr i Champions League-slutspillet og tabte med 0-3 i kampe til Saarbrücken. Dermed er Roskilde noteret for en sejr og et nederlag efter de to første gruppekampe. Søndag venter sidste runde i gruppespillet. De to bedste fra hver gruppe går videre til kvartfinalerne, der spilles tirsdag.