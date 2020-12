Brøndbys coronaramte kvinder må droppe at spille Champions League

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.15 Håndbold: Holland-Tyskland (k) 20.30 Håndbold: Ungarn-Rumænien (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: OB-FC Midtjylland Eurosport 1 12.00 Fodbold: Ch. League-lodtrækning 13.00 Fodbold: Eur. League-lodtrækning 19.55 Billard: Snooker, World Grand Prix TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Celta Vigo-Cádiz Vis mere





Fodbold. Med fire coronasmittede spillere og flere nære kontakter, der er sat i isolation, er Brøndbys kvinder ikke i stand til at spille onsdagens Champions League-kamp mod Vålerenga. Også den første kamp blev i sidste uge udsat, da Brøndby efter det første konstaterede smittetilfælde i truppen ikke fik lov til at rejse ind i Norge.

Fodbold. Én sejr i de seneste 12 kampe og en næstsidsteplads i 1. division har kostet Lasse Stensgaard trænerjobbet i Vendsyssel FF, der præsenterer en ny træner senest onsdag.





Bordtennis. Efter søndag at have kvalificeret sig til Champions League-kvartfinalerne for tredje gang i klubbens historie, fik Roskilde den sværest mulige modstander. Roskilde skal møde russiske Orenburg, hvis hold tæller tyske Dmitrij Ovtcharov, hviderussiske Vladimir Samsonov og portugisiske Marcos Freitas. Også UMMC fra Jekatarinenburg med Jonathan Groth og Hennenbont med Anders Lind er videre til kvartfinalerne, der afvikles således tirsdag:

10.00 UMMC Ekatarinenburg (Rusland) - Bogoria (Polen)

13.30 Orenburg (Rusland) - Roskilde (Danmark)

17.00 Borussia Düsseldorf (Tyskland) - Sporting Lissabon (Portugal)

20.30 Saarbrücken (Tyskland) - Hennenbont (Frankrig)

Foto: Thomas Coex/Ritzau Scanpix Mikaela Shiffrin genoptager nu sin jagt på næsten alle rekorder i den alpine World Cup.

Mikaela Shiffrin genoptager nu sin jagt på næsten alle rekorder i den alpine World Cup. Foto: Thomas Coex/Ritzau Scanpix

Alpint. For første gang i næsten et år kunne den amerikanske skisportsstjerne Mikaela Shiffrin mandag fejre en sejr i et World Cup-løb. Mandag strøg hun således til tops og vandt storslalom-konkurrencen i franske Courchevel. 25-årige Shiffrin vandt foran italieneren Federica Brignone og Tessa Worley fra Frankrig. Det var Shiffrins 67. World Cup-sejr i karrieren, men man skal helt tilbage til januar for at finde nummer 66. I starten af i år holdt hun en pause efter faderens død, siden ramte coronapandemien, og på det seneste har hun så været plaget af en skade.

Fodbold. Den russiske hooligan Pavel Kossov blev mandag idømt en fængselsdom på ti år for et overfald på en engelsk fan under EM i 2016, skriver nyhedsbureauet AFP. Kossov slog englænderen Andrew Bache med en jernstang, så sidstnævnte fik en hjerneskade og desuden er delvist lam. Hændelsen skete op til EM-kampen mellem Rusland og England i Marseille 11. juni 2016.

Fodbold.Ved Uefa’s lodtrækningsprocedure i Nyon blev de forsvarende Champions League-mestre Bayern München sat til at spille mod italienske Lazio i ottendedelsfinalerne til februar. En potentiel stor duel kan blive opgøret mellem Barcelona med danske Martin Braithwaite og forrige sæsons finalist PSG, mens Braithwaites angrebskollega på det danske landshold, Yussuf Poulsen, skal op mod Liverpool med sit Leipzig-hold.

Hele lodtrækningen, seedet hold nævnt sidst:

Lazio-Bayern München

Gladbach-Manchester City

Atlético Madrid-Chelsea

RB Leipzig-Liverpool

FC Porto-Juventus

Barcelona-Paris SG

Sevilla-Dortmund

Atalanta-Real Madrid

Fodbold. Paris Saint-Germain-stjernen Neymar kan ånde lettet op, efter at han søndag udgik med det, der kunne ligne en alvorlig ankelskade i opgøret mod Lyon. Brasilianeren har fået godt nyt, efter at anklen blev undersøgt nærmere mandag. Ifølge nyhedsbureauet AFP oplyser PSG, at undersøgelsen peger i retning af en forstuvning i venstre ankel. PSG kalder prognosen betryggende.

Fodbold. Manchester United havde nok håbet på en lidt nemmere modstander i 1/16-finalen i Europa League. Englænderne skal til foråret møde La Ligas øjeblikkelige tophold. Det er normalt ensbetydende med Real Madrid, FC Barcelona eller Atlético Madrid, men i stedet er der noget overraskende tale om Real Sociedad.

Det er en kendsgerning, efter at der mandag blev trukket lod til den første del af Europa Leagues knockoutrunder i Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hovedkvarter i Nyon i Schweiz. Pierre-Emile Højbjerg og Tottenham fik også sat navn på, hvem de skal møde. London-klubben skal op imod østrigske Wolfsberg. Serbiske Røde Stjerne venter for Simon Kjær og AC Milan, mens Kasper Schmeichel og Leicester møder Slavia Prag.

Fodbold. Paris Saint-Germain-angriberen Neymar skal mandag undersøges for det, der kan være en alvorlig skade. Søndag forlod brasilianeren banen med smerter, efter hans tophold hjemme havde tabt 0-1 til Lyon. Neymar tog sig til anklen, da han i overtiden blev nedlagt af Lyons Thiago Mendes, der fik rødt kort for forseelsen. I Champions League er PSG klar til ottendedelsfinalerne, der spilles til februar.

Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix Gérard Houllier var en af Frankrigs mange berømte fodboldtrænere. Samme generation som f.eks. Arsène Wenger.

Gérard Houllier var en af Frankrigs mange berømte fodboldtrænere. Samme generation som f.eks. Arsène Wenger. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

Fodbold. Den tidligere franske toptræner Gérard Houllier er død i en alder af 73 år. Det skriver avisen L’Equipe. Houllier, der har en fortid som landstræner for Frankrig og som cheftræner i bl.a. storklubber som Paris Saint-Germain og Liverpool, blev for få dage siden opereret i hovedpulsåren. Houllier indledte trænerkarrieren tilbage i 1970’erne i klubben Le Touquet i hjemlandet. Langsomt steg han i graderne, og i 1985 overtog han ansvaret i PSG i tre år. Herefter kom han ind omkring det franske landshold. Først som assistent og senere med hovedansvaret fra 1992 til 1993. I 1998 kom han til Liverpool, hvor han var manager frem til 2002. Senere gik turen videre til Lyon, inden han fra 2010 til 2011 var manager i engelske Aston Villa.

Fodbold. Arsenals frie fald i Premier League blev forstærket søndag aften, da det lykkedes holdet at tabe 0-1 på hjemmebane til Burnley. Dermed blev det også understreget, at det traditionsrige London-mandskab nu, ligesom modstanderen, tilhører bundholdene, der kommer til at kæmpe desperat for at undgå nedrykningszonen. Meget symptomatisk for Arsenals situation var det den tidligere frygtede topscorer Pierre-Emerick Aubameyang, der scorede kampens eneste mål i eget net, og den hidsige midtbanespiller Granit Xhaka, der med et rødt kort lagde ekstra pres på sine medspillere. Manager Mikel Arteta er nu under voldsomt pres, og det hjælper ikke hans position at sige til bbc.com, at »... jeg ved simpelt hen ikke, hvordan vi skal bære os ad med at score mål«. 2. juledag har spanieren været Arsenal-manager i et år, men spørgsmålet er, om han når den dag i jobbet. Arsenals kommende fem kampe: