Stjerne slagtet: Paris holder vejret, efter Neymar blev båret fra banen

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.15 Håndbold: Holland-Tyskland (k) 20.30 Håndbold: Ungarn-Rumænien (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: OB-FC Midtjylland Eurosport 1 12.00 Fodbold: Ch. League-lodtrækning 13.00 Fodbold: Eur. League-lodtrækning 19.55 Billard: Snooker, World Grand Prix TV 2 Sport X 21.00 Fodbold: Celta Vigo-Cádiz Vis mere





Fodbold. Paris Saint-Germain-angriberen Neymar skal mandag undersøges for det, der kan være en alvorlig skade. Søndag forlod brasilianeren banen med smerter, efter hans tophold hjemme havde tabt 0-1 til Lyon. Neymar tog sig til anklen, da han i overtiden blev nedlagt af Lyons Thiago Mendes, der fik rødt kort for forseelsen. I Champions League er PSG klar til ottendedelsfinalerne, der spilles til februar.

Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix Gerard Houllier var en af Frankrigs mange berømte fodboldtrænere. Samme generation som f.eks. Arsène Wenger.

Gerard Houllier var en af Frankrigs mange berømte fodboldtrænere. Samme generation som f.eks. Arsène Wenger. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

Fodbold. Den tidligere franske toptræner Gérard Houllier er død i en alder af 73 år. Det skriver avisen L’Equipe. Houllier, der har en fortid som landstræner for Frankrig og som cheftræner i bl.a. storklubber som Paris Saint-Germain og Liverpool, blev for få dage siden opereret i hovedpulsåren. Houllier indledte trænerkarrieren tilbage i 1970’erne i klubben Le Touquet i hjemlandet. Langsomt steg han i graderne, og i 1985 overtog han ansvaret i PSG i tre år. Herefter kom han ind omkring det franske landshold. Først som assistent og senere med hovedansvaret fra 1992 til 1993. I 1998 kom han til Liverpool, hvor han var manager frem til 2002. Senere gik turen videre til Lyon, inden han fra 2010 til 2011 var manager i engelske Aston Villa.

Fodbold. Arsenals frie fald i Premier League blev forstærket søndag aften, da det lykkedes holdet at tabe 0-1 på hjemmebane til Burnley. Dermed blev det også understreget, at det traditionsrige London-mandskab nu, ligesom modstanderen, tilhører bundholdene, der kommer til at kæmpe desperat for at undgå nedrykningszonen. Meget symptomatisk for Arsenals situation var det den tidligere frygtede topscorer Pierre-Emerick Aubameyang, der scorede kampens eneste mål i eget net, og den hidsige midtbanespiller Granit Xhaka, der med et rødt kort lagde ekstra pres på sine medspillere. Manager Mikel Arteta er nu under voldsomt pres, og det hjælper ikke hans position at sige til bbc.com, at »... jeg ved simpelt hen ikke, hvordan vi skal bære os ad med at score mål«. 2. juledag har spanieren været Arsenal-manager i et år, men spørgsmålet er, om han når den dag i jobbet. Arsenals kommende fem kampe:

13. runde, 16. dec.: Arsenal-Southampton

14. runde, 19. dec.: Everton-Arsenal

15. runde, 26. dec.: Arsenal-Chelsea

16. runde, 9. dec.: Brighton-Arsenal

17. runde, 2. januar: W. Bromwich-Arsenal

Tennis. Roger Federer har længe satset på at gøre comeback ved Australian Open i begyndelsen af 2021. Den 39-årige schweizer har misset det meste af 2020, efter at han har gennemgået to knæoperationer. Federer sår nu tvivl om, hvorvidt han bliver klar til at spille i Melbourne i januar og februar. »Jeg havde håbet, at jeg ville være på 100 procent. Men dér er jeg fortsat ikke. Det bliver tæt i forhold til Australian Open«, siger Roger Federer ifølge Reuters.

Fodbold. 1. divisionsklubben Silkeborg, der rykkede ud af Superligaen forrige sæson, henter angriberen Nicklas Helenius i AGF. Her har Helenius mest været brugt som reserve. Det oplyser Silkeborg på klubbens hjemmeside.

Tennis. Holger Rune rykker op som nr. 473 på verdensranglisten. Det er en fremgang på 38 placeringer og Runes hidtil højeste rangering i karrieren. I forrige uge vandt danskeren en ITF-turnering i tyrkiske Antalya, mens det i sidste uge blev til et tidligt exit samme sted.