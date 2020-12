Danmark spiller om at møde Norge i EM-semifinalen

Håndbold. Med en sikker sejr på 31-25 over Sverige stemplede de regerende europamestre fra Frankrig ind i EM-semifinalen, og dermed slutter svenskerne sidst i mellemgruppen med blot et enkelt point. Mens franskmændenes indtog i medaljekampene var ventet, fuldbyrdede Kroatien sensationen i den anden mellemgruppe, der spilles i Kolding. De før turneringen noget upåagtede kroater slog Tyskland 23-20 og er sammen med Norge (der skal møde vinderen af aftenens kamp mellem Danmark og Rusland) klar til semifinalerne på fredag i Boxen. Kroatien har undervejs blandt andet besejret de hollandske verdensmestre, Serbien og Ungarn.

Fodbold. For 26. gang i klubbens historie er Vejle i kvartfinalen i pokalturneringen, men det tog sin tid, inden Hvidovre var nedkæmpet. 1. divisionsholdet førte 1-0 på mål af Magnus Westergaard, indtil det reservespækkede Vejlehold scorede tre gange på 9 minutter i anden halvleg. Luis Henrique udlignede med sit første Vejlemål, Diego Montiel udnyttede et straffespark begået mod Arbnor Mucolli og Leonel Montano omsatte et indlæg fra Thomas Gundelund, inden Tobias Thomsen reducerede.

Randers FC er kvartfinalist for sjette gang på syv år efter en 3-1-sejr ude over Holstebro, der reducerede til allersidst, da markspilleren Tobias Klysner efter at have scoret til 3-0 måtte overtage målmandstrøjen. Mathias Nielsen og Alhaji Kamara, der scorede for femte kamp i træk, lavede Randers FC’s to første mål.

Håndbold. GOG må give slip på sin talentfulde venstrefløj Emil Jakobsen, der næste sæson som så mange danskere før ham skifter til Bundesligaklubben Flensburg-Handewitt, hvor han har indgået en 3-årig kontrakt. »Jeg er meget stolt over, at jeg snart skal spille for denne fantastisk klub. Jeg har drømt om at skifte til klubben i årevis. Mange store danske spillere har præget min position, og den succes vil jeg gerne fortsætte«, siger 22-årige Emil Jakobsen til den tyske klubs hjemmeside. Emil Jakobsen har sidste år og i år spillet 4 landskampe og er således i spil til VM-truppen, der skal forsvare titlen i januar.

Svømning. Julie Kepp Jensen vandt sin anden guldmedalje ved kortbane-DM i Helsingør, da den 20-årige OL-deltager fra Jyllinge var hurtigst i en finale i 50 meter fri, hvor alle de tre medaljevindere satte personlige rekorder: Julie Kepp Jensen med 24,12 sek., Signe Bro med 24,78 sek. og Amalie Mikkelsen med 24,94 sek. Også Helena Rosendahl Bach vandt sin anden finale, da hun sejrede i 200 meter butterfly, Maria Grandt vandt 1.500 m fri for tredje år i træk og så var der guldmedaljer til to 18-årige i 100 meter rygcrawl, da Julie Krøyer Svendsen og Liva Palmund med 1.00,32 sek. var lige hurtige.

Cykling. Region Hovedstaden har Ballerup Super Arena på en liste over mulige steder, som fra januar og ti måneder frem måske skal bruges som corona-vaccinationscenter. Danmarks Cykle Union (DCU) frygter, at de danske baneryttere dermed ikke kan bruge cykelbanen op til OL, hvor målsætningen er medaljer til 4 km-holdet og i parløb. »Det er en katastrofe. Det er ikke et for stort ord at bruge. Det er en bombe under vores forberedelser, i og med at det vil betyde, at vi rent faktisk ikke kan forberede os«, siger DCU’s elitechef Morten Bennekou til Ritzau. Han understreger dog, at der naturligvis bakkes op om sundhedsmyndighedernes behov.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) arbejder på en løsning, så der er gode rammer for coronavaccine, mens banelandsholdet kan forberede sig. »Vi skal finde en eller anden løsning. Det er en balancegang, for selvfølgelig skal der være nogle ordentlige vaccinationssteder for samfundet. Omvendt må vi også se, om det ikke kan lade sig gøre, uden at det går ud over banelandsholdet i cykling«, siger DIF’s adm. direktør Morten Mølholm Hansen til Ritzau.

Bordtennis. Mens Jonathan Groth er videre til semifinalen i Champions League, er stævnet i Düsseldorf færdig for Roskilde. Mod Orenburg, der stillede med tre spillere fra verdens top-27 var Michael Maze ene om at være tæt på en sejr, da han tabte 3-2 til portugiseren Marcos Freitas. I det afgørende tiebreak stod det 4-4, inden Freitas vandt de sidste 2 point. Både svenskeren Jens Lundquist og Allan Bentsen tabte 3-0 til henholdsvis Vladimir Samsonov og Dimitrij Ovtcharov. Groth (verdens nr. 30) vandt 3-1 over Marek Badowski (nr. 82), da russiske UMMC besejrede polske Mazowiecki 3-1.

Fodbold. Den belgiske klub KV Oostende har fritstillet målmanden Fabrice Ondoa for at have overtrådt landets coronarestriktioner. Fabrice Ondoa var i lørdags vært for et såkaldt lockdown-party, hvilket er forbudt i Belgien, hvor man ifølge AP i øjeblikket ikke må invitere folk hjem.

Fodbold. En af Premier Leages mest hypede spillere er havnet i uføre. Aston Villas anfører og landsholdsspiller Jack Grealish har fået frataget kørekortet i ni måneder som følge af en bilulykke i marts samt for en forseelse ved en anden episode i oktober. Han skal endvidere betale en bøde på ca. 680.000 kroner.

Fodbold. Brøndbys midtbanespiller Rezan Corlu, som holder pause med en skade i resten af året, blev mandag testet positiv for coronavirus. Det oplyser Brøndby på klubbens hjemmeside. Corlu har ikke været på Brøndbys anlæg eller trænet med i de seneste ni dage.

Fodbold. Lionel Messis løn skal ned, hvis FC Barcelona skal tilbage på toppen. Sådan siger kandidaten til det forestående præsidentvalg i klubben Emili Rousaud. »Messis løn er ikke bæredygtig i klubbens nuværende situation, så vi er nødt til at nå frem til en aftale med ham. Vi vil fremlægge et attraktivt projekt for ham«, siger Emili Rousaud ifølge Ritzau til sportsavisen AS. Lionel Messis kontrakt udløber til sommer.

Fodbold. Denne sæsons vinder af pokalturneringen er sikret et europæisk gruppespil i næste sæsons Europa League eller i den nye Conference League. Det har turneringschef i Divisionsforeningen Peter Ebbesen fået bekræftet af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), oplyser han til Ritzau.

I den kommende sæson introducerer Uefa Conference League, og det er her, at den danske pokalvinder som minimum vil få en plads. Pokalvinderen vil således gå direkte til en playoffkamp om en plads i Europa League-gruppespillet, og hvis den bliver tabt, er trøstpræmien en plads i Conference League-gruppespillet.

Foto: Martin Lehmann Sønderjyske vandt den danske poklafinale i sidste sæson, hvor AaB-fans havde svært ved at overholde de daværende coronarestriktioner.

Det ligger ikke helt fast, hvor mange penge en dansk deltager kan få ud af et gruppespil i Conference League, men Peter Ebbesen vurderer: »20 millioner kroner er det forsigtige bud, med forbehold for at coronakrisen kan påvirke det, men beløbet kan også blive højere.

Olympisk. OL i Tokyo er grundet pandemien udsat fra 2020 til 2021, men opbakningen til legene er styrtdykket i værtslandet. I en meningsmåling bakker kun 27 procent af japanerne op omkring afviklingen af OL i Tokyo i 2021, skriver Ritzau. Godt en tredjedel af japanerne vil have aflyst OL i 2021 og næsten en tredjedel vil have udskudt OL i landet endnu en gang. Det er også frygten for en spredning af coronapandemien, som får japanerne til at vende ryggen til sommerlegene, viser meningsmålingen fra den japanske tv-station NHK.

Fodbold. OB-målmanden Oliver Christensen, der for nylig fik debut på landsholdet, brillerede mandag aften med flere flotte indgreb i fynboernes 1-1-kamp på hjemmebane i Superligaen mod de danske mestre fra FC Midtjylland. »Hver gang vi spiller mod OB, så står han fandeme godt dernede, og nogle gange må vi løfte på hatten«, siger FCM-træner Brian Priske til TV3 Sport. Hjemmeholdets cheftræner, Jakob Michelsen, supplerer: »Oliver havde rigtig gode redninger, og han er inde i en fantastisk udvikling. Siden han fik sin debut ude mod AB i en pokalkamp for 2,5 år siden, har han udviklet sig helt vildt«, siger Michelsen til TV3 Sport. Med 1-1 kravlde FCM lige akkurat foran Brødby i tabellen, som de nu topper på bedre målscore.