Danmarks tohjulede olympiske guldtog kan blive afsporet af corona

Cykling. Region Hovedstaden har Ballerup Super Arena på en liste over mulige steder, som fra januar og ti måneder frem måske skal bruges som corona-vaccinationscenter. Danmarks Cykle Union (DCU) frygter, at de danske baneryttere dermed ikke kan bruge cykelbanen op til OL, hvor målsætningen er medaljer til 4 km-holdet og i parløb. »Det er en katastrofe. Det er ikke et for stort ord at bruge. Det er en bombe under vores forberedelser, i og med at det vil betyde, at vi rent faktisk ikke kan forberede os«, siger DCU’s elitechef Morten Bennekou til Ritzau. Han understreger dog, at der naturligvis bakkes op om sundhedsmyndighedernes behov.

Fodbold. Denne sæsons vinder af pokalturneringen er sikret et europæisk gruppespil i næste sæsons Europa League eller i den nye Conference League. Det har turneringschef i Divisionsforeningen Peter Ebbesen fået bekræftet af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), oplyser han til Ritzau.

I den kommende sæson introducerer Uefa Conference League, og det er her, at den danske pokalvinder som minimum vil få en plads. Pokalvinderen vil således gå direkte til en playoffkamp om en plads i Europa League-gruppespillet, og hvis den bliver tabt, er trøstpræmien en plads i Conference League-gruppespillet.

Sønderjyske vandt den danske poklafinale i sidste sæson, hvor AaB-fans havde svært ved at overholde de daværende coronarestriktioner. Foto: Martin Lehmann

Det ligger ikke helt fast, hvor mange penge en dansk deltager kan få ud af et gruppespil i Conference League, men Peter Ebbesen vurderer: »20 millioner kroner er det forsigtige bud, med forbehold for at coronakrisen kan påvirke det, men beløbet kan også blive højere.

Olympisk. OL i Tokyo er grundet pandemien udsat fra 2020 til 2021, men opbakningen til legene er styrtdykket i værtslandet. I en meningsmåling bakker kun 27 procent af japanerne op omkring afviklingen af OL i Tokyo i 2021, skriver Ritzau. Godt en tredjedel af japanerne vil have aflyst OL i 2021 og næsten en tredjedel vil have udskudt OL i landet endnu en gang. Det er også frygten for en spredning af coronapandemien, som får japanerne til at vende ryggen til sommerlegene, viser meningsmålingen fra den japanske tv-station NHK.

Fodbold. OB-målmanden Oliver Christensen, der for nylig fik debut på landsholdet, brillerede mandag aften med flere flotte indgreb i fynboernes 1-1-kamp på hjemmebane i Superligaen mod de danske mestre fra FC Midtjylland. »Hver gang vi spiller mod OB, så står han fandeme godt dernede, og nogle gange må vi løfte på hatten«, siger FCM-træner Brian Priske til TV3 Sport. Hjemmeholdets cheftræner, Jakob Michelsen, supplerer: »Oliver havde rigtig gode redninger, og han er inde i en fantastisk udvikling. Siden han fik sin debut ude mod AB i en pokalkamp for 2,5 år siden, har han udviklet sig helt vildt«, siger Michelsen til TV3 Sport. Med 1-1 kravlde FCM lige akkurat foran Brødby i tabellen, som de nu topper på bedre målscore.

Direkte sport i tv Tirsdag 15. december TV 2 20.30 Håndbold: EM, Rusland-DK TV 2 Sport 16.00 Håndbold: EM, Montenegro-Spanien 18.15 Håndbold: EM, Kroatien-Tyskland 20.30 Håndbold: EM, Ungarn-Norge Eurosport 1 13.55 Billard: Snooker, World GP Eurosport 2 20.35 Basketball: EuroCup TV 2 Sport X 18.30 Fodbold: Udinese-Crotone 22.00 Fodbold: Real Madrid-Athletic B. Vis mere





Fodbold. Landsholdsspilleren Jens Jønsson og Cadiz kom mandag aften ned på jorden efter sidste rundes sejr over FC Barcelona. Oprykkerklubben forpassede muligheden for at nærme sig toppen i La Liga yderligere, da det blev til et klart 0-4-nederlag ude til Celta Vigo. Alle fire mål blev scoret i første halvleg. Jens Jønsson blev skiftet ud midtvejs i anden halvleg. Cadiz ligger nummer syv i La Liga, mens Celta Vigo er nummer ni.

Håndbold. Kvindelandsholdet skal ud i en skæbnekamp i aften i sidste runde af mellemrunden, hvor Rusland er modstanderen. Dansk sejr vil være lig med en semifinale og medaljekampe. Især målmændene, Sandra Toft og Althea Reinhardt, bliver vigtige, forudser den danske landstræner. »Evnen til at kontrollere tempoet i kampen bliver meget afgørende. De har individuelt skarpe spillere, men især målmandsduellen kan blive ret væsentlig«, siger Jesper Jensen.

Fodbold. Det bliver den succesrige Borussia Mönchenglacdbach-træner Marco Rose, der fra næste sommer bliver chef i Dortmund efter den i søndags fyrede Lucien Favre. Det beretter flere tyske medier.