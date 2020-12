Tak til Sandra Toft? Nu får den russiske træner mere tid til familien

Håndbold. Nederlaget på 23-30 til Danmark ved EM i aftes har kostet den russiske landstræner Ambros Martín jobbet. Han er blevet bedt om at træde tilbage, oplyser Sergei Shishkarev, præsident i det russiske håndboldforbund, ifølge nyhedsbureauet Tass. »I sit seneste interview sagde han, at han fokuserede på to ting. Den ene ting var det russiske landshold, og den anden ting var familien. Vi tog en velovervejet beslutning og giver ham nu mulighed for kun at koncentrere sig om sin familie«, siger Shishkarev.

Direkte sport i tv Onsdag 16. december DR 1 16.30 Fodbold: Sønderjyske-Lyngby TV 2 Sport 20.00 Håndbold: MorsThy-Aalborg (m) TV3+ 18.30 Fodbold: AGF-AC Horsens TV3 Sport 19.00 Fodbold: Leeds-Newcastle 20.30 Fodbold: Bayern M.-Wolfsburg TV3 Max 19.00 Fodbold: Leicester-Everton 21.00 Fodbold: West Ham-Crystal P. Xee 19.00 Fodbold: Arsenal-Southampton 21.00 Fodbold: Liverpool-Tottenham Eurosport 1 13.55/19.55 Snooker: World Grand Prix Eurosport 2 19.50 Basketball: EuroCup TV 2 Sport X 18.30 Fodbold: Juventus-Atalanta 21.00 Fodbold: Barcelona-Real Sociedad Vis mere

Ishockey. Efter 12 kampe i den danske liga for Frederikshavn vender Joachim Blichfeld tilbage til NHL-klubben San Jose Sharks, hvor han skal forsøge at få sit gennembrud.

Fodbold. FC København må undvære den skadede Mohamed Daramy i torsdagens pokalbrag i Parken mod FC Midtjylland. Til gengæld er der muligvis comeback til Jonas Wind og Mikkel Kaufmann, såfremt angrebsduoen akn fremtrylle en negativ coronatest. FCK er fortsat uden de coronaramte Viktor Fischer, Pierre Bengtsson og Andreas Bjelland.

Fodbold. Sæsonens første managerfyring i den engelske Premier League er en kendsgerning. Kroaten Slaven Bilic er dagen efter et 1-1-resultat på udebane mod Manchester Citys vaklende stjerner blevet fyret som manager for West Bromwich. Tre assistenttrænere stopper ligeledes med øjeblikkelig virkning. West Bromwich ligger næstsidst i Premier League.

Fodbold. Mere omstrukturering i FC København. 48-årige Sune Smith-Nielsen forfremmes fra talentchef til udviklingsdirektør og får udvidet sine ansvarsområder, så han ud over at være leder af talentafdelingen også overtager en række ansvarsområder omkring klubudvikling.

Fodbold. Ekslandsholdsspilleren Michael Schjønberg bliver ny cheftræner for Vendsyssel FF fra 1. division. Han overtager jobbet efter Lasse Stensgaard, som mandag blev opsagt efter blot én sejr i holdets seneste 12 kampe. Michael Schjønberg har for år tilbage høstet erfaring som både cheftræner assistent og sportsdirektør.

Motorsport. Japaneren Yuki Tsunoda bliver formel 1-kører for Alpha Tauri i 2021-sæsonen. Det oplyser holdet på sin hjemmeside. Den 20-årige afløser russeren Daniil Kvyat og det bliver hans debut i formel 1. I den forgangne sæson imponerede Yuki Tsunoda i sin debut i formel 2, hvor han vandt to løb og samlet blev nummer tre.

Badminton. Verdensranglistens nummer 105 Kate Foo Kune fra Mauritius er idømt en karantæne på to år for brug af doping. Det har Den Internationale Sportsdomstol, CAS, onsdag besluttet. 27-årige Kune hævdede, at hun havde været udsat for sabotage og fået hældt et forbudt stof i sin drink. Det Internationale Badmintonforbund, BWF, accepterede i første omgang forklaringen, men siden blev afgørelsen appelleret til CAS.

Håndbold. Norges landshold er fuld af beundring for Danmark forud for de to holds semifinalekamp på fredag. De forventer en tæt kamp, siger Norges stjernespiller Nora Mørk tirsdag ifølge VG. »Det er super imponerende af Danmark (at være i semifinalen, red.), og det bliver sjovt«, siger hun og tilføjer: »De har virkelig taget store skridt på det seneste. Jeg synes, at Danmark har et rigtig godt hold, og de er store og stærke i det centrale forsvar, så det bliver en åben kamp. Der kommer til at være mange nerver«. Kampen spilles fredag kl. 20.30.

Basketball. Grækeren Giannis Antetokounmpo har skrevet en ny femårig kontrakt med Milwaukee Bucks. Den dobbelte NBA-MVP scorer knap 1,4 milliarder kroner i den kommende kontraktperiode.

Fodbold. To af storklubberne snublede i Premier League tirsdag aften. Chelsea tabte 1-2 på udebane til Wolves, mens Manchester City blot fik 1-1 på hjemmebane mod West Bromwich. Liverpool og Tottenham mødes i aften kl. 21 i denne uges topkamp.

Fodbold. To sene mål af Karim Benzema sikrede Real Madrid en sejr på 3-1 i La Liga mod Athletic Bilbao. Real Madrid er nu nummer 3 i La Liga med 26 point efter 13 kampe.

Fodbold. I den tyske Bundesliga fik den nye Dortmund-træner Edin Terzic en 2-1-sejr på udebane over Bremen i sin debut.