Sportsdomstol halverer Ruslands udelukkelse fra store sportsbegivenheder

Doping. Rusland bliver udelukket fra internationale sportsbegivenheder i de kommende to år. Det oplyser Den Internationale Sportsdomstol, CAS, i en pressemeddelelse. Dermed kommer Rusland som nation ikke med til store arrangementer som OL i Tokyo næste år, vinter-OL i Beijing i 2022 og VM-slutrunden i fodbold samme år. Russerne kan dog glæde sig over, at straffen er en halvering af den oprindelige sanktion, som for et år siden blev udmålt af Det Internationale Antidopingagentur (Wada). Her lød dommen på fire års udelukkelse. Wada idømte Rusland den hårdere straf, fordi russerne har manipuleret med dopingdata, der blev sendt til Wada fra et laboratorie i Moskva. Ved næste års EM i fodbold, hvor russerne er i gruppe B med bl.a. Danmark, kan nationen godt stille til start, da der ikke er tale om en global begivenhed.

Håndbold. Landstræner Nikolaj Jacobsen har udtaget truppen til VM i Egypten fra 15. januar 2021, og mange er skiftet ud i forhold til EM-fiaskoen i Malmö tidligere i år. Michael Damgaard, Magnus Bramming, Hans Lindberg, Jannick Green, Niclas Kirkeløkke og René Toft Hansen er således ikke kommet gennem nåleøjet, og Rasmus Lauge er knæskadet. »Der er nogle, der ikke har præsteret lige så godt, som de gjorde før sidste slutrunde. Det er vel egentlig meget naturligt, at der er en udskiftning i tingene«, siger Nikolaj Jacobsen til Ritzau. Til gengæld er den 36-årige playmaker Morten Olsen, der for nylig var tæt på at få amputeret en del af en finger, med i truppen på i alt 20 spillere, der i gruppespillet ved VM, hvor Danmark er forsvarende mester, møder Bahrain, DR Congo og Argentina.

VM-truppen

Målvogtere

Niklas Landin, THW Kiel

Kevin Møller, FC Barcelona

Emil Nielsen, HBC Nantes

Fløjspillere

Magnus Landin, THW Kiel

Emil Jakobsen, GOG

Lasse Svan, SG Flensburg-Handewitt

Johan Hansen, TSV Hannover-Burgdorf

Stregspillere

Anders Zachariassen, GOG

Henrik Toft Hansen, Paris St. Germain Handball

Simon Hald, SG Flensburg-Handewitt

Magnus Saugstrup, Aalborg Håndbold

Bagspillere

Henrik Møllgaard, Aalborg Håndbold

Mikkel Hansen, Paris St. Germain Handball

Morten Olsen, GOG

Mads Mensah, SG Flensburg-Handewitt

Jacob Holm, Füchse Berlin

Lasse Andersson, Füchse Berlin

Nikolaj Øris, Bjerringbro-Silkeborg Håndbold

Mathias Gidsel, GOG

Nikolaj Læsø, Aalborg Håndbold

Fodbold. Den tidligere landsholdsspiller Line Røddik indstiller karrieren. Det oplyser hendes klub, FC Nordsjælland. 32-årige Røddik spillede 132 landskampe og nåede fem klubber i udlandet, inden hun i 2019 helligede sig FCN’s kvindeprojekt. »Kvindefodbolden blomstrer nu, og det gør mig glad at se og opleve, for sådan har det ikke altid været, og jeg havde ikke de samme muligheder, som pigerne har i dag, da jeg var yngre«, siger Line Røddik.

Håndbold. De norske kvinder, som Danmark møder i EM-semifinalen fredag aften i Herning, kan se frem til en bonus på ca. 85.000 danske kroner per spiller, såfremt holdet vinder EM. Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Der var rift om Diego Maradona, da han levede, og det ser også ud til at være tilfældet efter hans død. Foto: Alejandro Pagni/Ritzau Scanpix

Fodbold. Hvor stor en sum det nyligt afdøde ikon Diego Maradona efterlod sig, er ukendt, men strid om arven, det er der. En domstol i Buenos Aires har i den forbindelse besluttet, at Maradonas lig, der 26. november blev begravet på en kirkegård tæt på Buenos Aires, ikke må brændes, da der muligvis skal sikres dna fra liget. I en kompleks arvesag er der ifølge Reuters fem børn og seks andre af påstået afstamning, som kan være i spil til argentinerens arv. Maradona har selv anerkendt de fem børn.

Fodbold. Tottenham-manager José Mourinho rettede sit skyts mod sin Liverpool-konkurrent Jürgen Klopp efter London-holdets 1-2-nederlag til Liverpool i topkampen i Premier League på Anfield onsdag aften. Spurgt til, hvad der syntes at være en ophedet ordudveksling med Liverpool-manager Klopp efter slutfløjtet, fortalte Mourinho ifølge Ritzau til Amazon Prime: »Jeg sagde til ham, at det bedste hold tabte. Det var han uenig i. Det er hans mening ... I øvrigt, hvis jeg opførte mig, ligesom han gør ude på sidelinjen, så ville jeg ikke have nogen chance for at blive der – jeg ville blive smidt ud efter et minut«. Adspurgt om han synes, at Klopps opførsel på sidelinjen var gået over grænsen, svarede Mourinho, at han mener, at der er tale om dobbeltmoral. »Af en eller anden grund er jeg anderledes. Det er, som det er«, svarede han.

Fodbold. AC Horsens-målmanden Michael Lansing fortsætter karrieren i Norge. Den 26-årige amerikaner har skrevet under på en treårig kontrakt med Aalesunds FK, der gælder fra årsskiftet.