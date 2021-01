Her er dag 7 i Sportens jule- og nytårsquiz med 10 spørgsmål om det ganske særlige sportsår 2020 og historiske begivenheder. Test dig selv, familien og venner.

Vil du være med i konkurrencen om et abonnement på Politiken Mad, et abonnement på Politiken Historie eller et BezzerWizzer-brætspil fra Politiken Plus, skal du løse det daglige hovedbrud i nyhedsbrevet fra Politikens sportsredaktion. Tilmeld dig her.

Men først dagens quiz.