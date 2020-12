Forældre ville have sexdømt træner til at undervise deres børn. Idrætten sagde nej. Så oprettede de bare en privat klub

Det var en besynderlig sag, og den udstillede en udfordring for dansk idræts kamp mod seksuelle overgreb og krænkelser.

Aarhus lagde scene til begivenhederne i 2006, da en kendt tidligere topdanser fik otte måneders betinget fængsel for seksuel omgang med to elever under 18 år. I retten forsøgte han ellers at lægge ansvaret for overgrebene over på ofrene. Han påstod både, at pigerne havde fabrikeret mail- og sms-korrespondancer, og at de havde presset ham.

»Hun tvang mig til at ’rive den af’ foran sig«, sagde han i retten, da han skulle forklare, hvorfor hans sæd var blevet fundet på en 16-årig piges lagen.