Liverpool spiller alvorligt med musklerne i historisk storsejr

Fodbold. Liverpool-manager Jürgen Klopp sparede topscorer Mohamed Salah i den første time af lørdagens udekamp i London mod Crystal Palace og i den træfsikre egypters fravær kom alle tre Liverpool-angribere på måltavlen i den ensidige Premier League-dysts 1. halvleg. Japaneren Takumi Minamino åbnede i en stålsat holdpræstation scoringen, inden Sadio Mane og Roberto Firmino banede vej for en sikker sejr på 7-0 til mestrene. Liverpool – med indskiftede Salah som målscorer til 6-0 og 7-0 – topper Premier League efter klubbens største sejr i Premier League-æraen nogensinde med 31 point efter 14 kampe.

Fodbold. Først blev han alle tiders yngste spiller i Bundesligaen, så blev han den yngste aktør i Champions League og fredag aften skrev Dortmund-angriberen Youssoufa Moukoko endnu et lille stykke historie, da han blev den yngste målscorer i Bundesligaen. Dortmund tabte 1-2 i Berlin til Union, men 16 år og 28 dage unge Youssoufa Moukoko – født 20. november 2004 – udlignede til 1-1. Han snupper rekorden fra Leverkusens Florian Wirtz, der var fyldt 17 år, da han scorede i juni mod Bayern München.

Fodbold. Serie A-topholdet AC Milan risikerer at måtte undvære Zlatan Ibrahimovic i yderligere en måned. La Gazzetta dello Sport skriver ifølge Ritzau, at angriberen, der blev skadet 22. november, har fået et tilbagefald.

Fodbold. Krisen kradser for alvor i flere af de franske klubber efter at en stor tv-aftale i Kina er kollapset. OSC Lille, der i 2011 vandt mesterskabet og i 2019 blev vicemestre, synes dog reddet af en investeringsfond fra Luxembourg, der nu skal få klubben på ret køl igen. OSC Lille, der søndag møder Paris SG uden en skadet Neymar i topkampen i Ligue 1, har en gæld på ca. 900 millioner kroner.

Fodbold. FC Midtjylland har forlænget aftalen med målmand Elias Rafn Olafsson til 31. december 2025. Islændingen er udlejet til FC Fredericia.

Skisport. En sejr og en andenplads. Det er status for både italieneren Sofia Goggia og schweizeren Corinne Suter efter weekendens to første World Cup-konkurrencer i styrtløb i franske Val-d’Isère. Suter var hurtigst fredag, men i lørdagens konkurrence måtte sidste sæsons World Cup-vinder i styrtløb nøjes med andenpladsen. Den forsvarende olympiske mester i disciplinen, Sofia Goggia, var således 0,24 sekunder hurtigere og vandt sit første World Cup-løb i sæsonen. Amerikaneren Breezy Johnson var yderligere 0,03 sekunder langsommere og blev nummer tre for anden dag i træk.

Skisport. I mændenes World Cup i italienske Val Gardena vandt nordmanden Aleksander Aamodt Kilde styrtløbet foran amerikaneren Ryan Cochran-Siegle og schweizeren Beat Feuz. Dermed blev nordmanden noteret for sin anden sejr i træk, da han fredag havde triumferet i Super-G samme sted.

Tennis. 2021-sæsonen på kvindernes WTA Tour begynder 5. januar i Abu Dhabi. Derefter kan alle spillere nå til Australien og nå både at være to uger i coronakarantæne og spille en opvarmningsturnering, inden den udskudte grand slam-turnering Australian Open begynder 8. februar.

Fodbold. FC København har forlænget kontrakten med den 18-årige back Victor Kristiansen til sommeren 2023.

Fodbold. Økonomi sætter en stopper for Randers FC’s planlagte træningstur til Malta i januar. Klubben har arbejdet på en plan om at flyve derned i et chartret fly med andre superligaklubber og fortsætte den høje testfrekvens, men den forventede udgift har vist sig at være for dyr for. Det siger sportsdirektør Søren Pedersen til Randers Amts Avis.

Fodbold. Viborg er efter 16 spillerunder fortsat ubesejret i 1. division. Fredag blev det til en 1-0-sejr i Helsingør, og viborgenserne går til vinterpause som tophold og med 7 point ned til den forkerte side af oprykningsstregen. »Der er ikke noget, som er afgjort endnu. Man kan ikke bruge det til noget, hvis man kun spiller ét godt halvår«, lyder analysen fra cheftræner Jacob Neestrup til klubbens hjemmeside.

Ishockey. 13. januar kan meget vel blive startdatoen for den nye NHL-sæson. NHL og spillerforeningen NHLPA er nået frem til en foreløbig aftale om at tage hul på en forkortet sæson fra den dato. Sæsonen vil bestå af 56 grundspilskampe. Aftalen mangler stadig formelt at blive godkendt af bestyrelserne i både NHL og NHLPA. Divisionerne vil blive anderledes end normalt, for at undgå, at hold rejser på kryds og tværs af landet for at møde hinanden. Der vil blandt andet være en division, som kun indeholder de syv canadiske hold.