Lidt nord for Firenze i den italienske region Toscana ligger byen Prato. Her bor den største kinesiske befolkningsgruppe i Europa, og de har formået at holde coronasmitten ude af deres lille samfund. Politikens korrespondent i Italien Martin Bjørck er med på Skype i dagens udsendelse. Han tog til Prato og gik en tur i det kinesiske kvarter for at finde ud af, hvad der er sket i byen.