13. runde i Superligaen: OB får stoppet FCK's sejrsstime

1-0 Pep Biel (27), 1-1 Troels Kløve (64)

OB havde læst på lektien og stod kompakt, så holdet lukkede det centrale område, hvor FCK har haft succes med at spille på det seneste. I stedet rykkede FCK-angriberne med succes ud på siden af gæsternes forsvar, hvilket skabte føringsmålet.

Fynboernes genpres stressede til gengæld hjemmeholdet, og det kostede også sejren, da OB udlignede efter en erobring højt på banen.

Med det uafgjorte resultat forbliver FCK og OB på henholdsvis sjette- og niendepladsen.

Første halvleg bød på fine chancer i begge ender, hvor en stor redning af OB-målmand Oliver Christensen forhindrede FCK-angriberen Kamil Wilczek i at bringe sit mandskab foran efter 18 minutter.

I den anden ende stod OB’s kantspiller Moses Opondo for afslutningerne, men han manglede den sidste skarphed i to forsøg.

I stedet leverede den formstærke FCK-midtbane Pep Biel første halvlegs eneste scoring, da han elegant vippede den over i det lange hjørne og i mål via overliggeren i det 27. minut.

OB fik udlignet efter 64 minutters spil, da OB’s offensive profil Emmanuel Sabbi erobrede bolden højt og fik blokeret en afslutning hen i fødderne på midtbanespiller Troels Kløve, der sparkede bolden i det tomme net.

FCK pressede på for sejren mod afslutningen, men midtbanespillerne Pep Biel og Viktor Fischer missede, da de fik chancen.

OB’s midtbanespiller Jeppe Tverskov sparkede over mål fra kanten af feltet kort før tid. Dermed endte det hele 1-1.

Foto: Ernst van Norde/Ritzau Scanpix

AGF-AaB 3-0

1-0 Gift Links (16), 2-o og 3-0 Jon Thorsteinsson (29 og 34)

AGF kan gå på vinterferie med oprejst pande og en plads i den rigtig sjove ende af Superligaen.

Søndag tog aarhusianerne deres tredje ligasejr på stribe, da det hjemme på Ceres Park mod AaB endte 3-0 i ’den jyske klassiker’.

Til gengæld bliver julen nok knap så munter for nordjyderne, hvis seneste fem kampe kun har kastet en enkelt sejr af sig. Den kom mod bundproppen Lyngby.

AGF var fra start det bedste hold søndag. Der var da også kun gået et kvarter, da det blev 1-0.

Jon Dagur Thorsteinsson forsøgte sig fra venstre side af feltet. AaB-keeper Jakob Rinne kom nemt ned til den, men kunne ikke holde fast i det ellers håndterbare skud.

Bolden røg derfor lige ud på Gift Links, der uden at gøre ret meget andet end at stå på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt skubbede den i mål med kroppen.

Ti minutter senere blev føringen fordoblet. Bror Blume sendte bolden på tværs af feltet. Den endte ved Thorsteinsson, der ved stolpen prikkede 2-0-målet ind.

Islændingen var egentlig offside ved Blumes aflevering, men Jores Okore ramte bolden undervejs, og så fik målet lov til at stå efter et VAR-tjek, der efterlod især Okore uforstående.

AGF legede med gæsternes forsvar. Jon Dagur Thorsteinsson gjorde det lidt efter til 3-0 efter oplæg fra den tidligere AaB’er Patrick Olsen.

AaB kom bedre ud til anden halvleg. Efter at have været på hælene før pausen, var det nu gæsterne, som tog initiativet. Det var de på grund af situationen på måltavlen også nødt til.

Nordjyderne fik dog ikke ret meget ud af det. Frederik Tingager og co. i AGF-forsvaret havde godt styr på AaB-offensiven, som kæmpede med at komme til store chancer.

Som slutfløjtet nærmede sig, virkede AaB til at miste modet. Samtidig havde AGF ikke travlt med at komme fremad banen, og så faldt tempoet en smule.

Kampens udfald var der efterhånden ingen spænding om, og AGF kunne uden problemer indkassere de tre point.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

SønderjyskE-Randers FC 0-1

0-1 Mathias Greve (71). Udvist: Haji Wright, SønderjyskE

Randers FC lukkede søndag efterårssæsonen af med femte ligasejr på stribe, da holdet på udebane slog Sønderjyske med 1-0.

Kampen blev ikke nem for værterne, der fik Haji Wright udvist kort før pausen.

Skarpheden manglede fra begge mandskaber i de helt afgørende momenter, og derfor var kampens eneste scoring en lidt heldig en af slagsen ved et afrettet skud.

Med tre point i sækken har Randers nu 22 point efter en flot stime af sejre, der har bragt holdet op i den rigtig sjove ende af tabellen. Sønderjyske har 19 point efter sit andet nederlag i træk.

Gæsterne bed hurtigt fra sig med en afslutning på overliggeren fra forsvarsspilleren Simon Graves i det andet spilleminut.

Det var tydeligt, at banen led under årstidens strenge vilkår, og det skulle få betydning i en afgørende situation. Alene med målmanden faldt hjemmeholdets Julius Eskesen over en knold i stedet for at sparke bolden i mål efter 17 minutter.

Hjemmeholdet var mest på bolden, men de helt store chancer udeblev.

Lige inden pausen skulle udfordringen så blive større for Sønderjyske, da topscorer Haji Wright modtog sit andet gule kort for hånd på bolden.

Det var ikke til at se efter pausen, at Randers var i overtal, da Sønderjyske fortsatte med at have bolden mest.

I det 71. minut lykkedes det dog i stedet gæsterne at bringe sig foran, da Mathias Greves skud udefra blev rettet af og snød Lawrence Thomas i Sønderjyske-målet.