Coronavirus rammer både aftenens CL-håndbold og Premier League

FAKTA Direkte sport i tv TV 3 Max 18.00 Håndbold: Barcelona-Paris SG (m) 20.30 Håndbold: Kiel-Veszprem (m) Eurosport 1 09.50 Alpint: World Cup 11.00 Alpint: World Cup 12.55 Alpint: World Cup 12.55 Alpint: World Cup 16.15 Skihop: Firebakketurneringen 18.10 Skiskydning: World Cup 18.10 Skiskydning: World Cup 19.25 Skiskydning: World Cup 19.25 Skiskydning: World Cup TV 2 Sport X 01.30 Basketball: Brooklyn-Memphis 02.50 Basketball: Brooklyn-Memphis Vis mere

Håndbold. Også aftenens Champions League-semifinale i Köln er ramt af coronavirus. Henrik Toft Hansen og Luc Steins er begge testet positiv og kan derfor ikke være med for Paris Saint-Germain, der møder Barcelona. I forvejen var Magnus Landin fra THW Kiel ude af Final4-stævnet, selv om han har overstået sin smitte.

Fodbold. Coronavirus i Manchester Citys spillertrup har udsat klubbens kamp i aften i Premier League mod Everton. »Efter den seneste runde af covid-19-test er der blevet konstateret en række positive prøver i tillæg til de fire, som klubben kunne berette om juledag. Der er en risiko for, at smitten har spredt sig yderligere i truppen og staben. Baseret på rådgivning fra Premier League og efter en konsultation med begge klubber er det besluttet at udskyde kampen«, skriver Manchester City på sin hjemmeside. 2. juledag var City uden de coronasmittede Kyle Walker og Gabriel Jesus i kampen mod Newcastle.

Skisport. Både i Østrig og Italien satte vejret en stopper for dagens alpine World Cup-løb. Kvinderne skulle have løbet storslalom i Semmering, hvor det lykkedes at gennemføre første gennemløb med slovakken Petra Vlhova som den hurtigste, inden kraftig blæst væltede blandt andet sikkerhedsbarrierer i målområdet. I Bormio var det kraftigt snevejr, der udsætte mændenes super-G til tirsdag og dermed styrtløbet fra tirsdag til onsdag.

Martí Cifuentes har gjoit det godt i norsk fodbold, hvor det bl.a. er blevet til oprykning med Sandefjord. Foto: Sandefjordfotball

Martí Cifuentes har gjoit det godt i norsk fodbold, hvor det bl.a. er blevet til oprykning med Sandefjord. Foto: Sandefjordfotball

Fodbold. AaB har ansat den 38-årige spanier Martí Cifuentes som ny cheftræner. Det oplyser klubben mandag i en pressemeddelelse. Cifuentes har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2023. Spanieren kommer til fra norske Sandefjord, som han har stået i spidsen for i to et halvt år. Han sikrede sig oprykning med klubben i 2019. »Vi har haft en lang og grundig proces, hvor vi hele vejen har haft Martí som en af vores absolutte topkandidater, og efterhånden som vi fik indsnævret feltet, blev han også vores foretrukne person«, siger AaB-sportschef Inge André Olsen i pressemeddelelsen. Cifuentes tiltræder 1. januar 2021. Den tidligere cheftræner i AaB, Jacob Friis, opsagde i oktober sit job for at passe en kræftsyg datter.

Ishockey. Ti spillere, et par trænere og en sportschef er på det seneste blevet smittet med coronavirus i Herning Blue Fox. Søndag blev Hernings kamp mod Esbjerg Energy aflyst, og årets sidste kampe, som efter planen skal spilles tirsdag og onsdag, bliver efter alt at dømme også aflyst. Det skriver Herning Folkeblad. Over for Ritzau forklarer klubbens direktør, Torben Skovsgaard, at de smittede personer efter omstændighederne har det nogenlunde. Aktuelt er otte spillere ude med coronavirus, og der går noget tid, før de igen er klar til at indtage isen.

Fodbold. FC Barcelona-profilen Lionel Messi har stadig ikke besluttet sig for, hvad der skal ske, når hans kontrakt udløber i sommeren 2021. »Jeg ved ikke, hvad der skal ske. Jeg venter, til sæsonen slutter«, siger Lionel Messi til den spanske tv-station La Sexta. Han åbner dog en dør på klem for en mulig tur til den anden side af Atlanten. »Jeg ville elske at opleve USA, at spille i den liga og leve det liv. Men jeg ved ikke, om det kommer til at ske«, siger den 33-årige argentiner. Messi vakte opsigt, da han i sommer anmodede om at forlade Barcelona. Skiftet endte med ikke at blive til noget, da Barcelona forlangte, at en eventuel ny klub skulle betale argentinerens fulde frikøbsklausul på svimlende 700 millioner euro – 4,28 milliarder kroner.

Foto: Jens Dresling Mia Rej leverede for nylig en stor indsats ved håndbold-EM på dansk grund.

Mia Rej leverede for nylig en stor indsats ved håndbold-EM på dansk grund. Foto: Jens Dresling

Håndbold. Den danske landsholdsspiller Mia Rej, der blev dansk topscorer ved EM i december, skal i fremtiden spille for Odense Håndbold. Playmakeren skifter således med øjeblikkelig virkning fra København Håndbold, oplyser hendes nye hold i en pressemeddelelse. 30-årige Mia Rej har underskrevet en aftale på halvandet år med Odense.

Fodbold. »Jeg er frustreret«, siger Tottenhams manager, Jose Mourinho, efter at en føring igen blev sat over styr kort før slutfløjt. »Vi er ikke farlige nok, vi er ikke ambitiøse nok«, siger en skuffet Mourinho, efter at Tottenham søndag satte point til mod Wolverhampton. Wolves udlignede til 1-1 få minutter før tid, og Tottenham har i denne sæson dermed mistet flere point i de sidste ti minutter af kampene end noget andet hold i Premier League. Næste opgave for Tottenham er onsdag aften hjemme mod oprykker Fulham.

Dart. Titlen som verdensmester i dart kommer til at skifte ejer, eftersom den forsvarende verdensmester, skotten Peter Wright, søndag blev slået ud af VM i 1/16-finalen. I en yderst dramatisk kamp lykkedes det til sidst for en velspillende Gabriel Clemens at vinde 4-3 i sæt. Tyskeren har ellers ikke mange store resultater på cv’et, men han holdt hovedet koldt, da det gjaldt.

Håndbold. Et på alle måder usædvanligt sportsår bliver for håndboldens vedkommende afsluttet med et brag mandag og tirsdag. Her skal den eftertragtede Champions League-pokal uddeles, når der bliver spillet Final 4 i den tyske by Köln. Blandt deltagerne er franske Paris Saint-Germain, der har turneringen som et af sine store mål, men aldrig har formået at løfte trofæet. På holdet har Paris bl.a. Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen. Og holdet er helt klar til at jagte pokalen, siger træner Raul Gonzalez. »Vi har ikke spillet den seneste uge, så vi har haft fået god hvile. Det har også givet os mere tid til at forberede os på semifinalen. Vi har arbejdet på vores forsvar og vores angreb, og vi har forberedt os på forskellige situationer. Vi er alle rigtig motiverede, vi er klar og kan ikke vente med at komme i gang«, siger træneren til Paris’ hjemmeside.