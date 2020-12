Glen Riddersholm: Superligaen har leveret et godt produkt under pandemien

Tre måneders pause frem mod en stærkt forsinket og intens sommerafgørelse, sen begyndelse på den nye sæson med kampe helt frem til tre dage før juleaften og massive frustrationer i fanskaren over manglende adgang til tribunernes tomme sæder – ja, dansk topfodbold har så sandelig også oplevet et år under betingelser, som selv den vildeste fantasi umuligt kunne have forudset.

»Derfor er der grund til at rose Superligaen, Divisionsforeningen, DBU, klubberne, tv-stationerne og alle andre interessenter. Jeg må indrømme, at jeg er meget imponeret over, at vi har været i stand til at fuldføre så meget fodbold. Jeg synes virkelig, at vi har leveret et godt produkt under de forudsætninger, vi skulle præstere ud fra. Alle har forstået, at man skal bidrage til fodbolden for at holde liv i den«, siger Glen Riddersholm med stor respekt og anerkendelse i forhold til udfordringerne for fodboldverdenens administrative hold.

»Med ordentlige resultater skal jeg selv bidrage til, at jeg kan få smør på brødet, men jeg tror, det har været sjovere end for dem, der skal tegne sponsorater, forhandle aftaler og på anden måde holde forretningen i gang. Lige nu er det hårdt at være i fodboldbranchen, ligesom det er det i alle andre brancher – det er der ingen tvivl om. Et eller andet sted er jeg alligevel stolt over det, vi har formået at levere, siden vi åbnede igen i maj. Jeg føler, vi kan se hinanden i øjnene og os selv i spejlet og sige: Vi har gjort det godt«, mener han.