Tottenham scorer tre mål ligaens nye underholdende indslag

Fodbold. Målt på scoringer i begge ender af banen er oprykkerne Leeds United det mest underholdende mandskab i Premier League. Hele 63 gange har nettet blafret i Leeds’ foreløbigt 17 kampe i den bedste engelske række i denne sæson. Lørdag måtte den offensivt indstillede manager Marcelo Bielsas tropper så se i øjnene, at de taktiske dispositioner heller ikke mod Tottenham rakte til point. I London sejrede Tottenham og Pierre-Emile Højbjerg 3-0 på scoringer af Harry Kane (straffe) og Son Heung-Min i 1. halvleg, mens Toby Alderweireld øgede efter pausen. Med sejren rykkede Tottenham forbi Leicester i tabellen, hvor de med 29 point er nummer 3 efter Liverpools mestre og Manchester United, der begge hare 33 point. Leeds ligger midt i rækken med 23 point.

Overblik: Fodboldresultater og stillinger

Fodbold. Rangers-spilleren Alex MacDonald var den første til at blive udvist i et Glasgow-derby mod Celtic i 1970 og Celtics israeler Nir Bitton indskrev sig som den 45. udviste spiller i rækken, da han en time inde i lørdagens topkamp mellem Skotlands nummer 1 og 2 fik marchordre. Kort efter udvisningen rettede holdkammeraten Callum McGregor et hovedstød af med skulderen, så bolden gik i eget net – og ubesejrede Rangers vandt dermed 1-0 i den tætte affære og bragte sig 19 point foran i titelkampen. Det er 10 år siden, Rangers har vundet mesterskabet.

Håndbold. 34-årige Henrik Toft Hansen har i en årrække været en af grundpillerne på det danske landshold og vundet OL, VM og EM, men om det bliver til endnu en slutrunde, er uvist. PSG-stregen døjer med en skade og landstræner Nikolaj Jacobsen har derfor indkaldt Aalborg-stregspilleren Benjamin Jakobsen som reserve til landsholdets samling forud for VM-slutrunden, der starter 13. januar i Israel.

Fodbold. Tottenham-manager José Mourinho er godt træt af coronasituationen - og Premier League-organisationen. Aflysningen af kampen mod Fulham forleden få timer før kickoff var amatøragtigt, mener portugiseren. »Da jeg trænede U13 og U15 i Portugal for 30 år siden, ankom man til en kamp klokken 09.30, og nogle gange var enten modstanderen eller dommeren ikke mødt op«, siger han ifølge BBC og tilføjer: »Det var voldsomt frustrerende for børnene, som ønskede at spille fodbold, men ikke kunne og først fik det at vide i sidste minut. Det er næsten, hvad der skete for os. Vi var næsten ankommet til stadion, da vi fandt ud, at vi ikke skulle spille«, siger han. Premier League har forklaret klubberne, at den sene beslutning skyldes, at resultaterne af coronatest først var blevet modtaget kort tid forinden.

Direkte sport i tv Lørdag 2. januar TV 2 16.10 Håndbold: København-Nykøb. F (k) TV2 Sport 00.00 Basketball: Memphis-Los Angeles TV3 Sport 13.30 Fodbold: Rangers-Celtic 15.30 Fodbold: Hoffenheim-Freiburg 19.00 Dart: VM TV3 Max 13.30 Fodbold: Tottenham-Leeds 16.00 Fodbold: Crystal Palace-Sheffield U 18.30 Fodbold: Brighton-Wolverhampton 21.00 Fodbold: West Bromwich-Arsenal Xee 15.30 Fodbold: Frankfurt-Leverkusen Eurosport 1 13.20 Skihop: Firebakketurneringen 15.15 Kælk: World Cup Eurosport 2 10.25 Kælk: World Cup 13.40 Cykelcross TV 2 Sport X 14.00 Fodbold: Villarreal-Levante 16.15 Fodbold: Real Betis-Sevilla 18.30 Fodbold: Getafe-Valladolid 21.00 Fodbold: Real Madrid-Celta Vigo 23.00 Basketball: Houston-Sacramento 01.30 Basketball: New Orleans-Toronto Vis mere

Skisport. Den 21-årige svensker Linn Svahn imponerer ved Tour de Ski. Efter sejren i sprinten på 1. etape udbyggede Svahn sin samlede føring ved også at vinde massestarten i 10 km klassisk i en tæt finale med russeren Julia Stupak og amerikaneren Jessie Diggins, der var 0,7 og 0,8 sekund efter det svenske talent. Samlet er Jessie Diggins tættest på Svahn – 13 sekunder er hun efter.

Ishockey. En transfer i den bedste danske række: Den canadiske back Cody Donaghey skifter fra bundholdet Odense til topholdet Aalborg Pirates. Han kan få debut for sin nye klub mandag mod Rødovre.

Fodbold. FC Barcelona må klare sig uden den brasilianske offensivspiller Philippe Coutinho i de kommende tre måneder. Coutinho har netop gennemgået en meniskoperation. Coutinho gik skadet fra banen i Barcelonas kamp mod Eibar tidligere i denne uge.

Fodbold. Manchester United er efter 2-1 i aftes mod Aston Villa a point med Liverpool i toppen af Premier League. Manchester United har nu 33 point. »Jeg tror, at ligaen i denne sæson bliver helt tæt. Vi skal bare arbejde videre og forbedre os som hold. Hver gang, du vinder en kamp, tager du endnu et skridt. Du skal bare akkumulere pointene. De tæller alle det samme«, siger United-manager Ole Gunnar Solskjær ifølge Ritzau.

Fodbold. AC Milan-træner Stefano Pioli ser fortsat Juventus som favorit til at vinde Serie A. AC Milan topper ellers rækken og er hele 10 point foran de forsvarende mestre. »Det er for tidligt at snakke om, at vi skal vinde mesterskabet. Juventus er stadig favorit, for det er et hold, som har vundet ni sæsoner i træk og har mange mestre på holdkortet«, siger Pioli ifølge Ritzau til Reuters. »Vi må heller ikke glemme Inter. I sidste sæson var de bare et point efter Juventus, og de har brugt mange penge på transfermarkedet. Derudover har Inter ingen europæiske forpligtelser i foråret«, tilføjer han. AC Milan har 34 point, Inter er 2’er med 33 point.