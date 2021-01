Tre mål på et kvarter afgør Premier League-klassiker

Fodbold. Manchester Citys 25-årige amerikanske reservemålmand Zack Steffen var rystende usikker blot 4 minutter inde i sin Premier League-debut mod Chelsea, da han samlede en tilbagelægning op og Chelsea fik et indirekte frispark. Zack Steffen slap med skrækken og efterfølgende var det i Chelsea-enden der var markant usikkerhed i opgøret mellem de to klubber, der tilsammen har vundet 7 af de 11 senest mesterskaber, men nu halser efter Premier Leagues tophold. City-spillerne var fuld af vigør med den veloplagte 1-0-målscorer Ilkay Gündogan, og da anfører Kevin De Bruyne let sparkede det tredje mål ind i 3-1-sejren ind i London i det 34. minut mod et rundtosset Chelsea-forsvar, var det sikkert, at Zack Steffen ville forblive ubesejret efter sin første ligakamp, hvor Callum Hudson-Odoi reducerede i tillægstiden.

Fodbold. Mens Christian Eriksen indtog sin vante marginale plads på Inters udskiftningsbænk, så han sine holdkammerater gå målamok og banke døren til 2021 ind med en storsejr på 6-2 på hjemmebane i Serie A mod Crotone. Argentinske Lautaro Martinez scorede hattrick i opgøret, der først blev afgjort via fire Inter-scoringer i den sidste halve time. Med sejren i sæsonens hidtil mest målrige kamp i den bedste italienske række strøg Inter samtidigt til tops i Serie A. En position AC Milan dog kan tilbageerobre senere på dagen.

Flere andre kampe var søndag også med til at øge scoringsgennemsnittet i Serie A. Atalanta sejrede 5-1 hjemme over Sassuolo, mens Napoli vandt 4-1 i Cagliari. Mål var der til gengæld ingen af, da angriberen Andreas Skov Olsen på comeback ovenpå den skade, han pådrog sig i landskampen mod Island for næsten tre måneder siden. Olsen og Bologna spillede 0-0 ude mod Fiorentina.

Serie A har et scoringsgennemsnit per kamp på 3,20 og er dermed bedst af de fire store ligaer. Bundesligaen ligger på 3,10 mål per kamp, mens Premier League og La Liga ligger på 2,80 og 2,40.

Fodbold. Atlético Madrid er tilbage på førstepladsen i den spanske liga efter en 2-1-udesejr over Alavés. Et selvmål i overtal sat ind af Felipe i 84. minut var tæt på at koste Atlético sejren, men Luis Suárez blev matchvinder i tillægstiden, da han satte foden på et fladt indlæg. Atlético Madrid, der kun har lukket 6 mål ind, styrer mod titlen med 38 point for 15 kampe, mens Real Madrid har 36 point for 17 kampe.

Skisport. Slovakken Petra Vlhová snuppede sin tredje sæsonsejr, da hun var hurtigst i World Cup-slalomkonkurrencen i Zagreb. Katharina Liensberger fra Østrig var kun 0,05 sekunder efter på andenpladsen, mens schweizeren Michelle Gisin blev treer. Vlhová fører i den samlede World Cup.

Fodbold. Målmaskinen Erling Braut Haaland var efter en skadespause tilbage på Dortmunds Bundesliga-hold sammen med Thomas Delaney og kunne søndag gå fra banen med en 2-0-sejr over Wolfsburg og med en fjerdeplads i tabellen som bonusudbytte. Manuel Akanji headede 1-0-målet ind midt i 2. halvleg, mens Jadon Sancho cementerede sejren på en friløber i tillægstiden.

Fodbold. I Premier League sled Leicester sig til en 2-1-sejr på udebane mod Newcastle på scoringer af James Maddison og Youri Tielemans efter pausen. Andy Carroll reducerede for hjemmeholdet. Leicester rykkede dermed forbi Tottenham i tabellen, hvor holdet har 32 point for 17 kampe. Liverpool og Manchester United har 33 for 16 kampe.

Cykling. Efter en suveræn opvisning sikrede den tredobbelte hollandske verdensmester i cykelcross Mathieu van der Poel sig sejren i fjerde og næstsidste afdeling af vinterens World Cup i den terrængående disciplin. På den anden af de 10 omgange på hjemmebane i Hulst forcerede han og holdt hjem med et forspring på 1.31 minut til sin evige rival belgieren Wout van Aert. Denne bevarede dog den samlede førsteplads med 125 point mod 110 til van der Poel inden finalen i Overijse 23. januar.

Håndbold. Nyindkøbte Mia Rej scorede fire gange for Odense i en 29-19-sejr i den bedste danske række mod Vendsyssel. Odense stryger dermed op på andenpladsen med 24 point - et point efter førende Team Esbjerg. I søndagens anden kamp blev det til en spinkel 25-24-sejr til Herning-Ikast på udebane mod Randers.

Skisport. Ved langrendsløbernes Tour de Ski var der russisk dobbeltsejr på 3. etape, der var en 15 km jagtstart. I Müstair i Schweiz sejrede den førende Alexander Bolschunov foran Artjom Malzev, som nu er 53 sekunder efter Bolschunov samlet. Franske Maurice Manificat er 1.07 min. efter. Hos kvindernes overtog amerikaneren Jessie Diggins toppositionen, ved at sejre på 10 km jagtstart foran sin holdkammerat Rosie Brennan. Svenske Linn Svahn, der førte, dumpede ned som nummer 6 på en dag, hvor Det Internationale Skiforbund også udstak bøder på ca. 1.600 kroner til adskillige atleter fra Sverige, Rusland og Frankrig for ikke at bære mundbind ved indskrivningen.

Skisport. Tredje afdeling af Firebakketurneringen gav sejr til polakken Kamil Stoch i Innsbruck i Østrig. Her leverede Stoch hop på 127,5 og 130 meter og overtog samtidigt føringen sammenlagt inden finalen på onsdag i Bischofshofen. Han har 810 point mod landsmanden Dawid Kubackis 795. 15 point svarer til 8,33 meter. Hertil skal så lægges stilkarakterer. Norske Halvor Egner Granerud førte samlet efter de første afdelinger, men fik søndag en skidt start som nr. 29 efter første hop. Han er nu 3’er sammenlagt med 789 point.

Fodbold. Endnu en sag om racisme i England. Det er Bournemouth-spilleren Junior Stanislas der er blevet udsat for racisme på Twitter, efter han scorede lørdag aften mod Stoke. Bournemouth-direktøren Neil Blake fordømmer udfaldene mod sin spiller og opfordrer ifølge AP samtidigt Twitter til at gå mere aktivt ind i kampen mod racisme. »Sociale medieplatforme bør tage et langt større ansvar i forhold til deres brugere«, siger Blake.

Håndbold. Kroatien må undvære bagspilleren Luka Stepancic til det kommende VM. Stepancic er ifølge Ritzau blevet opereret i foden.

Fodbold. Den engelske landsholdsspiller Kieran Trippier må igen spille kampe for Atlético Madrid. Det sker, efter at Trippier har appelleret sin dom på ti ugers udelukkelse fra al fodbold for et brud på bettingreglerne i juli 2019. Det meddeler Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) ifølge AFP.

Badminton. Verdens bedste mandlige spiller, Kento Momota, må udsætte sit internationale turneringscomeback. Japaneren er søndag konstateret smittet med coronavirus, og derfor kan han ikke deltage i hverken Thailand Open eller i den kommende sæsonfinale på World Touren.

Fodbold. Manchester City-backen Benjamin Mendy inviterede i strid med coronarestriktionerne gæster nytårsaften, og klubben har derfor iværksat intern undersøgelse. Mendy skulle angiveligt have inviteret tre personer til sit hjem nytårsaften, hvilket er et brud på reglerne om kun at mødes med personer, man bor sammen med. Det skiver Ritzau.

Fodbold. Efter tre sejre på stribe – senest 4-0 lørdag aften over West Bromwich – er Arsenal godt på vej ud af krisen og op i Premier league-tabellen. Spillerne har parkeret bekymringerne og spiller nu frigjort med stor succes, mener manager Mikel Arteta. »Tidligere tabte vi kampe, som vi var virkelig uheldige i, og i de fleste tilfælde var det vores egen skyld, fordi vi lavede nogle fejl og manglede disciplin«, siger han ifølge Ritzau og tilføjer: »Vi har åbenlyst haft brug for at vinde fodboldkampe, og det har givet os momentum og en helt ny energi. Spillerne har sluppet håndbremsen og føler sig mere frigjorte, når de spiller«.

Fodbold. I foråret da corona satte en stopper for al aktivitet kom den tyske klub Schalke 04 under voksende økonomisk pres, da klubben reelt stod uden indtægter. Nu er der tilsyneladende andre boller i suppen. I hvert fald vil den nye cheftræner, Christian Gross, erhverve sig forstærkninger i transfervinduet. »Jeg håber stadig, at vi kan hente en eller to spillere, som kan give os den rette indstilling«, siger Gross ifølge Ritzau til AFP. Klubben, der lørdag tabte til Hertha Berlin, har allerede sikret sig Arsenal-forsvarsspilleren Sead Kolasinac på en lejeaftale for resten af sæsonen.