Corona hærger: OL-værtsbyen opfordrer til undtagelsestilstand

Olympisk. 200 dage før starten på OL i Tokyo oplever Japan og ikke mindst hovedstaden stigende coronasmitte. Nytårsaften var der rekordmange nye smittetilfælde i Tokyo, og guvernører i hovedstaden og i Saitama, Chiba og Kangawa har bedt regeringen om at erklære undtagelsestilstand. Det kan være nært forestående, siger Japans premierminister, Yoshihide Suga, til AP ifølge NTB. Landets grænsekontrol strammes yderligere, og godkendelsen af vacciner er fremskyndet, så man kan begynde at vaccinere i februar, fortæller Suga. Pandemiens opblussen sker på et tidspunkt, hvor Den Internationale Olympiske Komité (IOC) og de berørte japanske ministerier nærmer sig en deadline for mere specifikke planer for gennemførelsen.

Fodbold. Manchester Citys manager, Pep Guardiola, mener, at holdet viste titelform i søndag aftens 3-1-sejr over Chelsea i Premier League. Det sagde han på et pressemøde efter kampen. »Måden, som vi vandt to Premier League-titler på, var ved at spille, som vi gjorde i dag. Vi er nødt til at spille i vores rytme. Mere tålmodigt, mere roligt. Det tempo har vi manglet en lille smule af flere årsager«, sagde Guardiola. Den spanske manager kunne søndag se sit hold blæse Chelsea ud af banen takket været tre mål på bare 16 minutter i første halvleg, hvor duellen blev afgjort.

Dart. Den 35-årige waliser Gerwyn Price kunne sent søndag aften kalde sig verdensmester i dart. I finalen i London besejrede han skotten Gary Anderson, der blev verdensmester i 2015 og 2016. Price førte finalen komfortabelt undervejs, inden han til sidst vandt 7-3, men Price følte sig ikke sikker før det sidste. Han fortæller, at nerver spillede ham et puds. »Jeg har aldrig følt sådan et pres før i mit liv«, siger Gerwin Price således til Sky Sports efter finalesejren. »Det kommer til at tage et par dage, før det synker ind. Sejren betyder alverden for mig«.

Fodbold. FC København har igen omstruktureret i staben omkring superligaholdet. Således siger man farvel til David Cosgrave, der fungerede som Head of Physical Performance. Samtidig bliver Abdel Benkacem ny Head Physio på førsteholdet, mens fysisk træner Ben Rosen overgår til at være en integreret del af trænerteamet, oplyser klubben ifølge Ritzau i en pressemeddelelse.

Foto: Alessandra Tarantino/Ritzau Scanpix Efter succes ved efterårets særudgave af French Open skal Clara Tauson nu forsøge at finde vej til Australian Open, som danskeren vandt juniorudgaven af i 2019.

Tennis. Clara Tauson skal forsøge at skaffe sig plads i 2021-sæsonens første grand slam-begivenhed, Australian Open, via en kvalifikationsturnering, der denne gang bliver afviklet i Dubai 10.-13. januar. Det sker på grund af hensyn til coronapandemien for at begrænse antallet af indrejser til Melbourne, hvor Australian Open spilles 8.-21. februar. Kravet for at nå frem til hovedturneringen er tre sejre, og 16 succesrige spillere skal derefter rejse til Melbourne, hvor der er krav om 14 dages karantæne op til Australian Open. 18-årige Clara Tauson, der er yngste spiller i kvalifikationen, er nr. 152 på WTA-ranglisten. Lodtrækning til kvalifikationsturneringen foregår lørdag 9. januar.

Fodbold. Martin Braithwaite er på det seneste blevet fast starter i angrebet hos FC Barcelona. Således også sent søndag aften, hvor Barcelona på udebane vandt 1-0 over oprykkeren Huesca. Barcelona-træner Ronald Koeman stillede op i formationen 4-3-3 med Lionel Messi og Ousmane Dembele på angrebskanterne og Braithwaite som den forreste midterangriber – 9’er-positionen. Efter kampen pointerer Koeman, at han har tiltro til alle spillere i sin trup, men at han savner alternativer på denne position. Hollænderen fortæller, at han måtte vælge mellem Martin Braithwaite og Antoine Griezmann til 9’er-rollen. Han valgte fra start danskeren, der ti minutter før tid blev udskiftet med Griezmann.

»Det er en 9’er, vi mangler i disse kampe, men det betyder ikke noget i forhold til udskiftningen af Antoine. Vi har en masse kampe, og vi har brug for alle spillere«, siger Ronald Koeman ifølge goal.com. »Vi har adskillige gange siden starten af sæsonen sagt, at vi har brug for nogen på toppen til at give mere konkurrence, flere mål og større effektivitet, men det afhænger af mange ting«.

NFL. Cleveland Browns er for første gang i 18 år klar til slutspillet. Det står klart, efter at holdet søndag kæmpede sig til en 24-22-sejr over Pittsburgh Steelers i sidste runde af den regulære sæson. Med resultatet bryder Browns også den længste slutspilstørke i NFL’s historie. Steelers var allerede inden kampen sikret en plads i slutspillet. De to hold kan nu se frem til at møde hinanden igen, når slutspillet går løs 9. januar. Her har Steelers hjemmebanefordel, fordi holdet endte på en bedre placering i AFC-halvdelen af NFL end Browns. I AFC kvalificerede Baltimore Ravens og Indianapolis Colts sig også til slutspillet søndag, mens Los Angeles Rams og Chicago Bears blev klar til slutspillet i NFC-halvdelen af NFL. Den regulære sæson i NFC og AFC blev vundet af hhv. Green Bay Packers og de forsvarende Super Bowl-vindere fra Kansas City Chiefs.