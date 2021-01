Mourinho roser dansk træner »Han ved, hvad han vil«

Direkte sport i tv Tirsdag 5. januar

TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Horsens-København (k) TV3+ 20.45 Tottenham-Brentford (Liga Cup) Eurosport 1 12.50 Langrend: World Cup 14.35 Langrend: World Cup 16.00 Skihop: Firebakketurneringen TV 2 Sport X 02.00 Basketball: Memphis-LA Lakers





Fodbold. Danskerensemblet Brentford med træner Thomas Frank i spidsen skal i aften op mod Tottenham i Liga Cup-semifinalen. Forud for opgøret får klubben fra den næstbedste engelske række, Championship, og den danske cheftræner ros af Tottenhams stjernemanager José Mourinho. »Hold i Championship kunne spille i en hvilken som helst liga i verden og være et Premier League-hold i alle lande«, siger Mourinho til Tottenhams hjemmeside og tilføjer: »Kvaliteten på trænere, spillere, organisationer og klubbernes niveau er fantastisk høj. Brentford er et rigtig godt hold med en masse gode spillere, en fantastisk træner og en filosofi. Han ved, hvad han vil«. Der er kickoff på Tottenhams hjemmebane kl. 20.45.

Fodbold. Liverpools ’mission titelforsvar’ fik et skud for boven med mandagens 0-1-nederlag i Premier League i Southampton. Liverpool-manager Jürgen Klopps mandskab er dog fortsat på førstepladsen på bedre målscore end Manchester United, men: »Vi er ikke blinde for, at vi har et problem«, siger Klopp ifølge Ritzau efter den tredje kamp på stribe uden sejr. »Vi er nødt til at erkende, at det er en rusten periode. Det er kun, hvis du kender problemet, at du kan løse problemet«, siger Klopp, der grundet langvarige skader hos flere centrale forsvarsspillere kan blive tvunget til at handle på transfermarkedet.

Overblik: Stillinger og resultater

2 point i de seneste 3 kampe har været udbyttet for Klopp og co. Foto: Adam Davy/Ritzau Scanpix

Håndbold. Ekslandsholdsspilleren Ann Grete Nørgaard har ifølge norsk TV2 skrevet kontrakt med Storhamar. Den 37-årige fløj blev for nylig blev løst fra sin kontrakt i rumænske Ramnicu Valcea.

Fodbold. FC Roskilde og tidligere cheftræner Christian Lønstrup har indgået forlig omkring trænerens afgang fra klubben i maj 2019. Det meddeler Roskilde FC. Lønstrup havde dengang konfronteret sine spillere med anklager om matchfixing, hvilket fik Roskilde til at suspendere træneren, som senere blev fyret. Klubben mente dog, at Lønstrup selv havde sagt op. I juni 2020 fik Lønstrup af byretten medhold i, at han var blevet fyret og havde krav på en lønkompensation på 333.800 kroner, men Roskilde ankede dommen til landsretten. Med forliget er turen i landsretten ikke længere aktuel.

Fodbold. Den tidligere Lazio-spiller Ogenyi Onazi er fortid i Sønderjyske, der hentede nigerianeren på en fri transfer i oktober. To minutters superligabold og en pokaloptræden blev det til for Onazi hos Sønderjyske.

Fodbold. Spillerne fra Lyngby var mandag e første til at indlede træningen foud for sorårssæsonen i Superligaen og tirsdag kommer også spillerne fra Brøndby, AaB og Sønderjyske på græs.

Motorsport. Denne sæsons formel 1-premiere i Australien er i fare for ikke at blive afviklet, skriver Ritzau. Efter en lang periode med solid kontrol over pandemien i Australien blev der fundet tilfælde af muteret coronavirus i Sydney i december. Dermed er der ikke udsigt til, at landets strenge restriktioner ophæves lige foreløbig. Det kan umuliggøre afholdelse af løbet på Melbourne Park 21. marts. Der vil komme yderligere udmelding, når alle detaljer skal falde på plads i løbet af de kommende uger, forlyder det.

Fodbold. Med ansættelsen af Jens Berthel Askou hos bundholdet AC Horsens indledes Superligaens 14. runde 2. februar med følgende cheftrænere hos de 12 klubber:

Skisport. Langrendsløbernes Tour de Ski er ramt af corona. Det er en træner fra den franske delegation, der på gårsdagens transferdag fra Val Müstair i Schweiz til Toblach i den italienske del af Tyrol er blevet testet positiv.

Fodbold. To medlemmer af staben i FC Barcelona er blevet testet positive for coronavirus. Førsteholdstruppen og staben skal nu gennemgå yderligere test tirsdag, hvor træningen af samme grund er aflyst. Holdet skal møde Athletic Bilbao i ligaen onsdag.

Håndbold. Spanien må undvære en mangeårig nøglespiller ved VM, der begynder i Egypten i slutningen af næste uge. Stregspilleren Julen Aguinagalde er således ikke med i Spaniens opdaterede trup til slutrunden på grund af rygproblemer, skriver sportsavisen AS.

Håndbold. Der kommer larm fra lægterne, når Danmark og de øvrige titelbejlere skal kæmpe om mændenes VM fra næste uge. Ved VM i Egypten kommer der trods coronapandemien nemlig til at være tilskuere i hallerne. 20 procent af hallernes tilskuerkapacitet bliver taget i brug, oplyser VM-arrangøren ifølge norske NTB. Det betyder op til 3.000 tilskuere til Danmarks kampe.