Vikingen Pierre-Emile Højbjerg: »Du skylder mig en ny benskinne«

Direkte sport i tv Onsdag 6. januar TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Holstebro-Esbjerg (k) TV3 Sport 19.00 Fodbold: Brest-Nice 21.00 Fodbold: St.-Etienne-Paris SG 6’eren 20.45 Fodbold: Man. United-Man. City Eurosport 1 12.05/15.25 Alpint: World Cup 13.15/14.10 Langrend: World Cup 16.30 Skihop: Firebakketurneringen Eurosport 2 03.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 12.30 Fodbold: Cagliari-Benevento 15.00 Fodbold: Sampdoria-Inter 18.00 Fodbold: Napoli-Spezia 21.00 Fodbold: Athletic Bilbao-Barcelona 1.30 Basketball: Miami-Boston Vis mere

Fodbold. Brentfords danske træner, Thomas Frank, mener, at holdet kan lære en masse af tirsdagens semifinalenederlag på 2-0 til Tottenham i Liga Cuppen. Og så skal spillere og fans beholde oplevelsen og bedriften i hjerterne. »Først og fremmest er jeg stolt af, at vi skrev historie. Jeg håber, at vores fans er ekstremt stolte over den attitude og karakter, som vi viste«, siger han til klubbens hjemmeside. Tottenham skal møde Manchester United eller Manchester City i finalen.

»Vi spillede ikke fantastisk. Nogle gange tog vi de forkerte beslutninger eller en berøring for meget. Men vi havde hele tiden kampen under kontrol mod et hold, der sandsynligvis spiller i Premier League næste år«, siger Tottenham-manager José Mourinho.

Fodbold. I Tottenhams 2-0-sejr over Brentford spillede Pierre-Emile Højbjerg en central rolle som krigeren på Tottenhams midtbane. Pierre-Emile Højbjerg indkasserede en voldsom tackling af Brentfords Josh Dasilva, der gav ham lange flænger på skinnebenet. Højbjerg slår efter kampen på Twitter fast, at det ikke var Josh Dasilvas mening at skade ham. »Selvfølgelig mente du det ikke. Så tænk ikke på det. Jeg er en viking, og jeg har det fint. Men du skylder mig en ny benskinne«, skriver Højbjerg.

Fodbold. Hun blev i december nummer 2 i Fifa’s kåring af årets spiller i verden i 2020, og i lørdags var hun blandt de tre finalenominerede, da Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark kårede årets danske sportsnavn. Nu er landsholdsanfører Pernille Harder så omsider nummer 1. Det er de professionelel spileres fagforening, Spillerforeningen, der for sjette gang i træk og syvende gang i alt har kåret Chelsea-stjernen til årets kvindelige fodboldspiller i Danmark.

Håndbold. VM-fløjen Magnus Landin har været smittet med coronavirus og mistet evnen til at smage og lugte. »Det er et handicap, man normalt ikke tænker så meget over. Det er virkelig irriterende«, siger han til Ritzau. »Man kan gå og være sulten, men når man begynder at spise, går det op for én, at man ikke kan smage det, man sidder og spiser. Det giver en øv-følelse. Maden føles ligegyldig«, siger Magnus Landin, der var en af tre THW Kiel-spillere, der blev smittet i begyndelsen af december.

Fodbold. I onsdagens topkamp i Serie A mod AC Milan og Simon Kjær må Juventus undvære to spillere på grund af coronasmitte. Mandag blev Alex Sandro testet positiv efter at have haft symptomer, og tirsdag afgav også Juan Cuadrado en positiv prøve.

Ishockey. NHL har tabt mange penge på grund af coronapandemien, men nye indtægter er på vej. NHL har nemlig solgt navnerettighederne til ligaens fire divisioner i den kommende sæson.

Baseball. Bianca Smith bliver den første sorte kvinde til at være en del af en trænerstab i professionel baseball i USA. Den nye 29-årige træner er blevet ansat i Boston Red Sox. Hun har tidligere arbejdet på amerikanske universiteter.