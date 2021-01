20-årige Mikkel Damsgaard laver superassist i Serie A efter vanvittig solotur

Fodbold. Mens Christian Eriksen måtte nøjes med de sidste 20 minutter spillede Mikkel Damsgaard en hovedrolle med en helt fantastisk måloplæg, da Sampdoria besejrede Inter 2-1. Fra midten af banen afdriblede 20-årige Damsgaard fire modstandere, inden hans flade indlæg fra højrekanten fandt Keita Baldé til Sampdorias 2-0-mål efter 38 minutter. Alexis Sanchez havde brændt et straffespark for Inter, inden Antontio Candreva udnyttede en tilsvarende mulighed. Stefan de Vrij reducerede med et hovedstød efter 65 minutter, hvorefter Ivan Perisic, Romelu Lukaku og Eriksen blev sendt på banen i jagten på en udligning. Joakim Mæhle blev ligeledes skiftet ind og fik dermed sin debut for Atalanta, der vandt 3-0 over Parma og indskiftede Andreas Cornelius.

Ishockey. En ny femårig kontrakt med Columbus Blue Jackets indbringer Oliver Bjorkstrand 27 millioner dollar (ca. 165 mio. kr.). Den 25-årige dansker har i sine 246 NHL-kampe siden 2015 scoret 65 mål og lavet 68 assists. »Oliver er en talentfuld spiller, som har vist stabile fremskridt i sin karriere frem til dette punkt. Vi kan ikke være mere tilfredse med, at han vil være en Blue Jacket-spiller i meget lang tid«, siger Columbus Blue Jackets general manager, Jarmo Kekäläinen, til NHL’s hjemmeside.

Håndbold. Stregspilleren Henrik Toft Hansen kommer ikke med til VM i Egypten. Den 34-årige veteran har meldt afbud som følge af sygdom, skriver Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse. Paris-spilleren har været ramt af coronavirus. »Henrik har ikke trænet i lang tid, og han er også mærket af det. Han har ikke bare gået rundt uden symptomer, og han er ikke på toppen fysisk. Vi kan ikke vente og vente, for vi skal også have spillet holdet sammen«, forklarede landstræner Nikolaj Jacobsen ifølge Ritzau tirsdag. Reserven Benjamin Jakobsen er indlemmet som fast medlem af den danske VM-trup.

Håndbold. Det svenske landshold er blevet ramt af corona hos Anton Lindskog bare en uges tid før VM-starten i Egypten, skriver Ritzau. Af frygt for at andre er smittet, er alle spillere sendt i isolation frem til mandag. Samtidig er onsdagens EM-kvalifikationskamp i Montenegro blevet udsat. Landstræner Glenn Solberg må dermed set bort fra kollektiv træning, som først kan genoptages i næste uge, når VM starter. Ved VM er Sverige i indledende pulje med Tjekkiet, Chile og de egyptiske værter. Det tjekkiske hold har konstateret 11 smittede i VM-truppen, heriblandt landstræneren og hans assistent.

Fodbold. AaB har konverteret lejeaftalen med den norske forsvarsspiller Daniel Granli til en permanent aftale gældende til sommeren 2024. AaB havde ved lejemålets indgåelse sikret sig en købsoption hos svenske AIK. »Vi har gang i et spændende projekt, hvor spilfilosofien passer mig godt. I sæsonen har vi vist, at vi på vores gode dage er blandt de allerbedste, men vi skal blive mere stabile, så vi både i år og fremover kan blive en fast del af toppen af 3F Superligaen. Det er vores fælles mål«, siger Daniel Granli til AaB’s hjemmeside.

Fodbold. Brentfords danske træner, Thomas Frank, mener, at holdet kan lære en masse af tirsdagens semifinalenederlag på 2-0 til Tottenham i Liga Cuppen. Og så skal spillere og fans beholde oplevelsen og bedriften i hjerterne. »Først og fremmest er jeg stolt af, at vi skrev historie. Jeg håber, at vores fans er ekstremt stolte over den attitude og karakter, som vi viste«, siger han til klubbens hjemmeside. Tottenham skal møde Manchester United eller Manchester City i finalen.

»Vi spillede ikke fantastisk. Nogle gange tog vi de forkerte beslutninger eller en berøring for meget. Men vi havde hele tiden kampen under kontrol mod et hold, der sandsynligvis spiller i Premier League næste år«, siger Tottenham-manager José Mourinho.

Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix Der var tæt på at opstå tumult oven på situationen med Højbjerg og Dasilva.

Fodbold. I Tottenhams 2-0-sejr over Brentford spillede Pierre-Emile Højbjerg en central rolle som krigeren på Tottenhams midtbane. Pierre-Emile Højbjerg indkasserede en voldsom tackling af Brentfords Josh Dasilva, der gav ham lange flænger på skinnebenet. Højbjerg slår efter kampen på Twitter fast, at det ikke var Josh Dasilvas mening at skade ham. »Selvfølgelig mente du det ikke. Så tænk ikke på det. Jeg er en viking, og jeg har det fint. Men du skylder mig en ny benskinne«, skriver Højbjerg.

Fodbold. Superligaklubben AC Horsens har forlænget aftalen med 19-årige Muamer Brajanac til udgangen af 2023.

Fodbold. Manchester-braget i Liga Cup-semifinalen i aften mellem United og City kommer til at foregå uden Citys reservemålmand Scott Carson. Keeperen er ligesom en ungdomsspiller og et medlem af City-staben smittet med corona.

Badminton. Corona og de skærpede retningslinjer og restriktioner har fået Badminton Danmark til at udsætte det individuelle DM fra februar til maj. De endelige nye datoer for turneringen i Esbjerg meldes ud hurtigst muligt – med 18.-21. maj som oplagt termin.

Fodbold. Brasilianske Palmeiras har det ene ben i finalen i den sydamerikanske pendant til Champions League, Copa Libertadores. Natten til onsdag sejrede mandskabet således 3-0 på udebane i Argentina mod River Plate. Der er returkamp i næste uge. Rivers ærkerivaler Boca Juniors spiller i den anden semifinale mod Santos FC.

Fodbold. I onsdagens topkamp i Serie A mod AC Milan og Simon Kjær må Juventus undvære to spillere på grund af coronasmitte. Mandag blev Alex Sandro testet positiv efter at have haft symptomer, og tirsdag afgav også Juan Cuadrado en positiv prøve. AC Milans Rade Krunic og Ante Rebic er ligeledes rapporteret positive.

Fodbold. For bare tre uger siden blev kroaten Slaven Bilic fyret i den engelske Premier League-klub West Bromwich Albion, men han er allerede i arbejde igen. Det er i den kinesiske liga, hvor Slaven Bilic i dag har skrevet kontrakt med Beijing Sinobo Guoan, der sluttede 2020-sæsonen som nummer 3 og tillige nåede kvartfinalerne i den asiatiske Champions League.

Fodbold. Hun blev i december nummer 2 i Fifa’s kåring af årets spiller i verden i 2020, og i lørdags var hun blandt de tre finalenominerede, da Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark kårede årets danske sportsnavn. Nu er landsholdsanfører Pernille Harder så omsider nummer 1. Det er de professionelel spileres fagforening, Spillerforeningen, der for sjette gang i træk og syvende gang i alt har kåret Chelsea-stjernen til årets kvindelige fodboldspiller i Danmark. »Den her pris betyder utrolig meget i og med, at det er mine holdkammerater – de danske spillere – som har stemt på mig. Det betyder meget at få den anerkendelse fra sine kolleger«, siger Pernille Harder, der fik vanvittige 91 procent af stemmerne.

Håndbold. VM-fløjen Magnus Landin har været smittet med coronavirus og mistet evnen til at smage og lugte. »Det er et handicap, man normalt ikke tænker så meget over. Det er virkelig irriterende«, siger han til Ritzau. »Man kan gå og være sulten, men når man begynder at spise, går det op for én, at man ikke kan smage det, man sidder og spiser. Det giver en øv-følelse. Maden føles ligegyldig«, siger Magnus Landin, der var en af tre THW Kiel-spillere, der blev smittet i begyndelsen af december.

Ishockey. NHL har tabt mange penge på grund af coronapandemien, men nye indtægter er på vej. NHL har nemlig solgt navnerettighederne til ligaens fire divisioner i den kommende sæson.

Baseball. Bianca Smith bliver den første sorte kvinde til at være en del af en trænerstab i professionel baseball i USA. Den nye 29-årige træner er blevet ansat i Boston Red Sox. Hun har tidligere arbejdet på amerikanske universiteter.