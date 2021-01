Danskeren, der fik en uværdig behandling, kan være på vej til Ajax

Fodbold. Grundet manglende spilletid i sin klub Genoa kom 34-årige Lasse Schöne ikke gennem nåleøjet hos den nye landstræner Kasper Hjulmand i efteråret, men Schöne er fast besluttet på, at han vil med til EM til sommer. Derfor er han ifølge hollandske Voetbal International nået til enighed med Genoa om at ophæve kontrakten. »Jeg modtager daglige opkald fra klubber og agenter om Lasse. Men Lasse er med rette kritisk og ønsker at tage det rigtige valg. Der er henvendelser fra Italien, men en tilbagevenden til Ajax er heller ikke ulogisk«, siger agenten Revien Kanhai fra bureauet Forza Sports Group, der repræsenterer Schöne.

Lasse Schöne fik en hård medfart i Genoa i efteråret, hvor klubben end ikke registrerede ham blandt de 25 spillere, der kan optræde i Serie A – og først informerede Schöne om beslutningen, da transfervinduet var lukket. Det fik landstræner Hjulmand til at definere klubbens ageren som ’uværdig’. Lasse Schöne har tidligere spillet 15 år i Holland og blandt andet vundet tre mesterskaber med storklubben Ajax.

Fodbold. En anden dansker, der presser sig på til EM-truppen, er Andreas Cornelius. Angriberen, der har sin første scoring i denne sæson til gode, skal have ny træner i Parma, som har fyret Fabio Liverani efter 0-3 onsdag mod Cornelius’ tidligere klub, Atalanta. En ny træner er endnu ikke udpeget.

Fodbold. Leicester-målmanden Kasper Schmeichel er af de professionelle spillers fagforening Spillerforeningen kåret som årets mandlige spiller i 2020 foran landsholdskollegaerne Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham) og Simon Kjær (AC Milan). Schmeichel siger, at kåringen er en stor ære, igen, for det er tredje gang, han vinder.

Foto: Jens Dresling

»Det betyder en hel masse, at det er ens kolleger, der har stemt på mig. Med de spillere, jeg var oppe i mod – de har begge to præsteret helt exceptionelt i det her år. Det gør det rigtig specielt«, siger Kasper Schmeichel i Spillerforeningens podcast, ’Spiller til Spiller’. Kasper Schmeichel fik 36,5 procent af stemmerne, mens Pierre-Emile Højbjerg fik 35 og Simon Kjær 28,5 procent.

Fodbold. Manchester City-manager Pep Guardiola dedikerer onsdagens 2-0-sejr i Liga Cuppen over ærkerivalerne fra Manchester United til den for nyligt afdøde klublegende Colin Bell, der fra 1965 og frem spillede 14 år i City og i 1968 vandt titlen foran United. »Vi dedikerer sejren til Colin Bell, hans familie og de mange City-fans, der savner ham«. »Vi er en klub, der ikke har så mange trofæer i skabet som andre klubber, men Colin Bell skabte en følelse på en dag, hvor vi mod vores rivaler spiller ubegribelig god fodbold«, siger Guardiola ifølge BBC. City møder Tottenham i finalen.

Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix Pep Guardiola har vundet 8 titler med City.

Direkte sport i tv Torsdag 7. januar TV 2 20.15 Håndbold: Danmark-Norge (m) TV 2 Sport 9.30 Tennis: Abu Dhabi Open (k) Eurosport 1 14.05 Skiskydning: World Cup Eurosport 2 00.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 18.30 Tennis: Delray Beach Open (m) 1.30 Basketball: Brooklyn-Philadelphia 4.00 Basketball: Denver-Dallas

Fodbold. Superligaklubben Sønderjyske har forlænget kontrakten med 25-årige Jeppe Simonsen. Forsvarsspilleren har skrevet under på en aftale frem til 31. december 2023.

Fodbold. Det er muligt, at Atlético Madrid fører La Liga og styrer mod klubbens 11. spanske mesterskab. En 11. triumf i pokalturneringen bliver det dog ikke til i denne sæson. Onsdag blamerede træner Diego Simeones mænd sig i 2. runde på udebane mod 3. divisionsklubben UD Cornella, der vandt 1-0 på en scoring i 7. minut.

Fodbold. OB-træneren Jakob Michelsen, der ikke får sin kontrakt forlænget, har fuld fokus på et godt forår i Superligaen med fynboerne. Det siger han i et interview med Ekstra Bladet. »Jeg ved, der ingen garantier er i fodbold, og jeg kender gamet. Jeg forholder mig til min kontrakt, der udløber til sommer, og jeg har fuldt fokus på foråret og vil give alt, hvad jeg har, for at slutte godt af i OB«, siger han. OB meddelte tirsdag, at der i Michelsens regeringstid »trods placeringsmæssige forbedringer i de sidste to og en halv sæson har perioden også været præget af svingende resultater«. »Derfor ønsker klubben at hyre en trænerprofil, der kan skabe mere stabilitet og bedre resultater«, lød det endvidere fra OB.

Fodbold. Selv om Barcelona allerede er 7 point efter topholdet Atlético Madrid, der tillige har spillet to kampe færre, så mener Barcelona-træner Ronald Koeman efter en 3-2-sejr i aftes over Bilbao, at hans mandskab er på vej mod toppen. Barcelona er ubesejret i de seneste syv ligakampe. »Kampen om mesterskabet er stadig åben, for sæsonen er rigtig lang. Der kan komme skader, hold kan have nedture, og et hold, der ser rigtig godt ud lige nu, kan ende i problemer«, siger Koeman ifølge Ritzau efter onsdagens sejr.

Fodbold. Mauricio Pochettino fik i sin debut som nyansat cheftræner for Paris Saint-Germain et enkelt point i den bedste franske række onsdag aften. PSG spillede 1-1 ude mod St. Etienne.