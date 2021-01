Han fravælger at få benet amputeret. I stedet gennemgår han 17 operationer, og i aften er han tilbage på banen

RFK Stadium, Washington, 18. november 1985

Tidernes bedste forsvarsspiller i NFL, Lawrence Taylor, står og vifter panisk med sin højre hånd. En, to, tre gange. Han er iklædt sin blå New York Giants-trøje med et hvidt nummer 56 på maven og ryggen. Normalvis ville en New York-spiller kun henvende sig til personer stående på ærkerivalen Washingtons sidelinje for at håne dem. De to klubber og deres fans hader hinanden.

Men Taylor er ikke ude på at gøre grin med nogen. Han prøver at få kontakt til Washingtons lægestab. Forsvarsstjernen kaster dernæst atter blikket ned mod græsset, hvor han selv lå for et par sekunder siden. Så placerer han begge hænder på sin blå hjelm i vantro over, hvad han ser.