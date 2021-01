Frygter uroligheder og corona ved VM: Ishockey-direktør sender appel om hurtig handling

Normalt er Danmarks Ishockey Union (DIU) fire måneder før et VM så langt i forberedelserne, at man stort set bare venter på, at landstræneren kan udtage de rette unge mænd til nationalholdet.

Sådan groft sagt.

For normalt ville en delegation fra unionen med direktør Ulrik Larsen i spidsen for længst have været på besøg hos de kommende VM-værter og fået styr på arenaen, hotellet, træningshaller. Altså alle de logistiske udfordringer, der skal falde i hak før et VM.

Men med VM i 2021 er alt temmelig meget anderledes. Ikke bare på grund af coronasituationen. Men især fordi VM-værtsskabet denne gang er delt mellem Letland på den ene side og det uroplagede Hviderusland på den anden. Og netop den hviderussiske hovedstad, Minsk, er udset til at være hjemsted for Danmarks syv indledende kampe.