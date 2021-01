Thomas Frank er månedens manager – og ramt af corona

Fodbold. Den danske træner i Brentford, der spiller i den næstbedste engelske række, Thomas Frank, er kåret som december måneds bedste manager. Ni gange – seks sejre og tre uafgjorte – gik mandskabet fra banen i julemåneden uden at tabe. Thomas Frank, der også vandt prisen i juni, må dog følge sine spilleres bedrifter på afstand i de kommende dage. Danskeren har nemlig fået coronavirus og er sendt i ti dages isolation. Det betyder, at han ikke kan dirigere sine tropper lørdag i FA Cuppen mod Middlesbrough samt i ligakampene mod Bristol City 13. januar og 16. januar mod Reading.

Olympisk. Kina forbereder sig på et OL 2021 uden tilskuere og med streng coronakontrol. Det sker med træning i omgivelser, der simulerer dem, der kan vente det store lands mange atleter ved legene i Tokyo. Det skriver Reuters med den kinesiske nyhedsbureau Xinhua som kilde. »Ved at simulere et rigtigt konkurrencemiljø og opstille reelle konkurrenceprocedurer er atleterne bedre forberedt til at konkurrere under stort pres«, siger bueskydningstræneren Pan Minrui. Lederen af det kinesiske gymnastikprogram, Miao Zhongyi, fortæller, at det også inkluderer et strengt kontrolmiljø.

Franske Alexis Pinturault fører den samlede World Cup med 575 point foran norske Aleksander Aamodt Kilde med 515 og schweiziske Marco Odermatt med 451. Foto: Fabrice Coffrini/Ritzau Scanpix

Alpint. Førstemanden i den samlede World Cup, franske Alexis Pinturault, øgede fredag sin føring, da han sejrede i storslalom i schweiziske Adelboden. Pinturault var hurtigst i begge gennemløb og henviste henholdsvis kroatiske Filip Zubcic og schweiziske Marco Odermatt til de to næste podiepladser. Sidstnævnte har dermed en snæver føring i World Cuppens storslalomdisciplin foran netop Pinturault. Norske Aleksander Aamodt Kilde sluttede på fjerdepladsen.

Fodbold. Onde tunge vil hævde, at Premier League-klubben Manchester City kan klassificeres som en ’købeklub’ – en klub, der via enorme summer fra rige ejere køber sig til succes. Nu har ejeren af Manchester City, sheikh Mansour bin Zayed, ifølge AP købt det originale trofæ, som City-spillerne fik overrakt ved sejren i FA Cup-finalen i 1904 efter 1-0 mod Bolton. Trofæet er erhvervet på auktion og har angiveligt kostet lidt over 6 millioner kroner. Trofæet er samtidigt det ældste FA Cup-trofæ, der fortsat eksisterer. Manchester City og sheikh Mansour bin Zayed har nu lånt pokalen ud til byens National Football Museum, så interesserede kan se nærmere på det.

Cykling. UAE-mandskabet med Tour de France-vinder Tadej Pogacar i spidsen er blevet vaccineret mod corona. Det skriver Ritzau. »Alle på holdet er lykkelige over at have fået muligheden for at beskytte os selv og andre ved at få vaccinationen, og vi vil gerne lykønske De Forenede Arabiske Emirater og alle partnere i programmet for deres utrolige arbejde«, siger UAE-teamchef Mauro Gianetti. I alt 27 ryttere, herunder danske Mikkel Bjerg, og 32 øvrige ansatte har fået vaccinen, der stammer fra det statsejede kinesiske selskab Sinopharm CNBG, som har fået godkendt deres vaccine i De Forenede Arabiske Emirater – sponsoren for cykelholdet.

Tadej Pogacar sikrede sig Tour-triumfen med en stærk enkeltstartssejr på næstsidste etape. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Fodbold. Premier League-klubben Arsenal har allerede afskediget mere end 50 medarbejdere grundet manglende indtægter under pandemien, men klubbens økonomiske råderum er fortsat trængt. Sky sports meddeler således, at Arsenal har optaget et lån på ca. 1 milliard kroner hos Bank of England med krav om tilbagebetaling i maj. Samtidig melder rygtebørsen om en mulig kommende aflastning i budgettet. Den løntunge tysker Mesut Özil, der er en af Premier Leagues bedst betalte, men er uønsket i klubben, kan være på vej til tyrkiske Fenerbahce.

Fodbold. Den 18-årige ivorianer Amad Diallo har kun 5 optrædener for den italienske klub Atalanta på sit cv, men det har været nok til at overbevise Manchester United om at investere ca. 160 millioner kroner i ham. »Jeg har selv scoutet ham og jeg mener, han er et af de allerstørste talenter overhovedet«, siger United-manager Ole Gunnar Solskjær om den 1,73 høje dribler. Amad Diallos skifte er i øvrigt særligt interessant, da han er den første spiller der hentes til England efter det britiske brud – Brexit – med resten af det europæiske fællesmarked. BBC beretter, at United undgik det frygtede bureaukrati og fik godkendt skiftet på mindre end 24 timer.

En af de kampe Amad Diallo har spillet for Atalanta er CL-mødet med FC Midtjylland. Foto: Alessandro Garofalo/Ritzau Scanpix

Fodbold. En anden ivorianer skifter også klub og forlader Premier League. Angriberen Sebastien Haller skifter fra West Ham til Ajax i Holland for ca. 175 millioner kroner, hvilket er ca. en tredjedel af, hvad West Ham betalte Frankfurt for Haller i 2019.

Fodbold. Coronaens voldsomme opblussen i det britiske har allerede ført til flere kampaflysninger i den kommende weekend, hvor der blandt andet er en masse opgør i 3. runde af FA Cuppen på programmet. Manageren i Premier League-klubben Burnley, Sean Dyche, der altid er god for en kvik bemærkning, siger ifølge Reuters, at myndighederne bør overveje at coronavaccinere spillerne snarest. Han understreger dog, at der naturligvis er skrøbelige medborgere, der står langt længere fremme i køen over personer med ret til vaccine. »Hvis man ser på de beløb, der bruges på at teste spillere to-tre gange hver uge, så kan de penge sendes videre til sundhedsvæsenet og til vaccinationsprogrammet«, siger Dyche, der selv er ramt af corona i Burnley-truppen, men regner med at kunne stille med mindst 14 mand til mødet med MK Dons.

FA Cuppens 3. runde skal efter planen indledes i aften med Aston Villa-Liverpool. Aston Villas førstehold er sendt i isolation efter adskillige positive test, og klubben afventer ifølge The Guardian nu svar på test fra de ungdomsspillere, der skal på banen mod mestrene. Ritzau meddeler fredag middag, at kampen spilles.

Skisport. Svenske Linn Svahn indledte langrendsløbernes Tour de Ski med at vinde de to første etaper, men blev fredag formiddag midlertidigt dømt ude efter en positiv corona-lyntest. Tyske ARD meddelte i eftermiddagstimerne dog, at en mere retvisende PCR-test var negativ, så Svahn kunne stille op i massestarten i Val di Fiemme i Italien.

Fodbold. Den tidligere præsident for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Sepp Blatter, er indlagt på et hospital i Schweiz. Det fortæller Blatters datter, Corinne Blatter Andenmatten, til avisen Blick. Den 84-årige schweizer skulle ikke være i livsfare. »Han får det bedre for hver dag, der går. Men han har brug for tid og hvile«, siger Corinne Blatter Andenmatten, der ikke uddyber, hvad Sepp Blatter fejler.

Fodbold. 45-årige Roberto D’Aversa er tilbage i rollen som cheftræner for Andreas Cornelius i Parma. Træneren, der også var chef fra 2016 til 2020, erstatter den torsdag fyrede Fabio Liverani.

Håndbold. Niklas Landin var blændende mellem stængerne i de danske mænds sejr på 31-28 over Norge i Kolding i aftes. »Det var dejligt at få spillet igen med landsholdet. Jeg er tilfreds med, at vi fik vendt det. Vores anden halvleg opvejer den ekstremt dårlige første halvleg, vi spillede«, siger Niklas Landin til TV2. Norge førte 15-12 ved pausen.

Fodbold. SønderjyskE har fået konstateret sit første tilfælde af corona i superligatruppen. Kantspilleren Rilwan Hassan blev testet positiv og er nu i isolation. Han blev testet i lufthavnen, da han kom retur fra sin vinterferie.