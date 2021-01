Helikopter henter amerikansk skiløber efter uhyggeligt styrt

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 20.00 Håndbold: Danmark-Norge (m) TV 2 Sport 9.00 Tennis: Abu Dhabi Open (k) 21.00 Basketball: Philadelphia-Denver TV3+ 19.00 Am. fodbold: Buffalo-Indianapolis 22.05 Am. fodbold: Seattle-LA Rams 1.40 Am. fodbold: Washington-Tampa B. TV3 Sport 13.00 Håndbold: Herning/Ik.-Zvezda (k) 16.00 Håndbold: Odense-Vegeta (k) 18.00 Håndbold: Kristiansand-Esbjerg (k) 21.00 Fodbold: Paris SG-Brest TV3 Max 13.00 Fodbold: Everton-Rotherham 16.00 Fodbold: Stoke-Leicester 18.30 Fodbold: Leipzig-Dortmund Xee 15.30 Fodbold: Schalke-Hoffenheim 6’eren 13.00 Fodbold: Nottingham F-Cardiff 16.00 Fodbold: Queens Park R.-Fulham 18.30 Fodbold: Arsenal-Newcastle 21.00 Fodbold: Manchester U.-Watford Canal9 13.00 Fodbold: Norwich-Coventry 16.00 Fodbold: Burnley-MK Dons Eurosport 1 11.30 Alpint: World Cup 12.45/14.30 Skiskydning: World Cup 19.00 Fodbold: Brentford-Middlesbr. Eurosport 2 12.55 Langrend: World Cup 16.00 Fodbold: Bristol Rovers-Sheffield U. 17.50 Snowboard: World Cup 00.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 12.30/14.30 Skiskydning: World Cup Vis mere





Alpint. Tommy Ford blev lørdag fløjet væk i helikopter efter et uhyggeligt styrt i mændenes storslalomkonkurrence ved World Cup-stævnet i schweiziske Adelboden. Amerikaneren var på vej ned ad pisten og nærmede sig målstregen, da han mistede kontrollen. I høj fart rullede Ford rundt og ramte sikkerhedsnettet. Billederne fra uheldet viste, at han lå stille efter sit styrt. Han blev behandlet på stedet og blev derefter fløjet væk i helikopter. Norsk TV2 melder ifølge NTB, at Ford er på hospitalet, hvor han får undersøgt hovedet og kroppen for skader. Han er angiveligt ved bevidsthed.

Foto: Benjamin Cremel/Ritzau Scanpix Folk vandrer lørdag med et vist besvær gennem gaderne i den spanske hovedstad Madrid.

Fodbold. Kampen mellem La Liga-topholdet Atlético Madrid og Athletic Bilbao er blevet udsat på grund af en snestorm i den spanske hovedstad. Det oplyser La Liga på sin hjemmeside. Kampen skulle være spillet på Wanda Metropolitano lørdag klokken 16.15, men bliver i stedet rykket til en anden dag. Barajas-lufthavnen i Madrid er blevet lukket som følge af stormen, der er blevet navngivet Filomena. Stormen har ifølge Reuters ført til, at tusindvis af bilister er fanget i biler på blokerede veje.

Tennis. Den 21-årige russer Anastasia Gasanova leverede den spæde sæsons første store overraskelse, da hun ved WTA-turneringen i Abu Dhabi besejrede den tidligere nr. 1 på verdensranglisten, tjekkiske Karolina Pliskova, 6-2, 6-4. Gasanova (nr. 292) er kommet med via kvalifikationen, og det er første gang hun overhovedet møder en spiller fra top 100 på ranglisten. For at nå kvartfinalen skal Gasanova også besejre spanske Sara Sorribes Tormo.

Fodbold. Premier League truer med at slå hårdere ned på spillere i den bedste engelske række, som overtræder coronareglerne. Det sker i forbindelse med, at organisationen fredag har udsendt nye retningslinjer for at bekæmpe covid-19 til de 20 klubber. I skrivelsen bliver klubberne mindet om, at spillerne skal afstå fra at omfavne hinanden efter scoringer, og de skal også droppe traditionen med at bytte trøjer efter kampene. En ny bølge af smitte er skyllet ind over Storbritannien de seneste måneder, og restriktionerne er løbende blevet skærpet for at få bremset smittespredningen. Den britiske regering har dog tilladt elitesport at fortsætte, selv om store dele af samfundet er lukket ned.

Cykling. Blot få dage efter at arrangøren af Challenge Mallorca – fire endagsløb på den spanske ferieø med planlagt start 28. januar – havde bekendtgjort, at 7 WorldTour-mandskaber samt 10 hold fra 2. division ville være at finde i feltet med sæsondebut for blandt andre den slovenske Tour de France-vinder Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), kommer nu meldingen om, at coronasituationen har fremtvunget en udsættelse af arrangementet til maj. Første opgave for et udvalg af de bedste firmahold bliver nu i stedet Grand Prix La Marseillaise 31. januar.

Foto: Kelley L Cox/Ritzau Scanpix Golden State Warriors-stjernen Stephen Curry blev mod Los Angeles Clippers atter sit holds topscorer.

Basketball. NBA-holdet Golden State Warriors leverede et stort comeback, da holdet natten til lørdag dansk tid på hjemmebane besejrede Los Angeles Clippers. Anført af stjernen Stephen Curry hentede holdet fra San Francisco en sejr på 115-105 efter at have været bagud med 20 point i tredje quarter. Faktisk havde Warriors blot haft føringen en enkelt gang i de første minutter af kampen, før holdet i fjerde quarter kom tilbage og vandt. Curry scorede 38 point i sejren og blev dermed kampens mest scorende. Han stod for mere end dobbelt så mange point som holdets næstmest scorende, Andrew Wiggins.

Tennis. Holger Rune rejser efter træning hos Patrick Mouratoglou i Frankrig søndag til Mallorca, hvor han fra mandag skal deltage i en 15.000 dollar ITF-turnering, der afvikles på Rafael Nadals tennisakademi i Manacor. Herefter er det planen at vende tilbage til Frankrig og endnu en 15.000 dollar-turnering og derpå jagte pladser i kvalifikationer til ATP’s Challenger-turneringer.

Fodbold. Gennemsnitsalderen på Aston Villas hold fredag aften i FA Cup-opgøret mod Liverpool var 18 år og 294 dage. Alligevel ydede holdet fra Birmingham i perioder god modstand i kampen, som Liverpool vandt med 1-4, og det har Liverpool-manager Jürgen Klopp respekt for. »De unge knægte gjorde det virkelig godt. Vi havde problemer med at aflevere og bevæge os rigtigt. Vi befandt os ofte på den forkerte side af bolden, og vi erobrede for få bolde«, sagde Klopp efter kampen ifølge AFP.