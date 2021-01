Dansk tennisspiller er blot én sejr fra grandslam-drømmen

Tennis. 26-årige Mikael Torpegaard er nu blot én sejr fra at blive den første dansker til at stille til start i mændenes singlerække ved en grandslam-turnering, siden Frederik Løchte Nielsen var med i Melbourne i 2012. I 2. runde af kvalifikationen til Australian Open besejrede Torpegaard i Qatar kineseren Zhizhen Zhang 6-1, 4-6, 6-1. I den afgørende kamp om at kvalificere sig til hovedturneringen skal Torpegaard møde tjekken Tomas Machac, der er nummer 197 i verden. Torpegaard er nummer 192.

Coronavirus. Et vaccinepas vil kunne bruges til flere ting i idrættens verden, og det vil være en god ting at få indført, hvis der er sundhedsfagligt belæg for det. Passet vil være til gavn for både idrætsudøvere og fans. Det mener Niels Nygaard, formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF). »Jeg mener helt klart, at et vaccinepas vil være en god ting til mange forskellige formål. Ikke mindst til internationale formål. Når man har sådan et i hånden, kan man med større tryghed rejse rundt i verden og deltage i forskellige aktiviteter. Idéen om at have et vaccinepas set i forhold til idrætten er meget velkommen«, siger Niels Nygaard ifølge Ritzau.

Fodbold. En spiller fra den danske 2. division blev mandag ramt af hjertestop under træning. Det oplyser klubben Slagelse B&I i et opslag på Facebook, hvor klubben beskriver det som »en tragisk episode«. »En af vores spillere fik under træningen et pludseligt hjertestop, hvorefter livreddende førstehjælp blev igangsat straks. En hjertestarter fra anlægget blev hurtigt bragt til«, skriver Slagelse B&I. »Spillere, stab og tilstedeværende er tilbudt krisehjælp, og truppen/klubben har nu brug for at samle sig. Han er ung og stærk. Vi sender vores største håb og tro videre for, at han kommer sig, og vi sender vores dybeste og kæreste tanker til familie og pårørende i denne tid«, lyder det i opslaget.

Fodbold. Det mest formstærke hold i den næstbedste engelske række er Brentford, men midt i succesen er den danske træner Thomas Frank og ensemblet af danske spillere blevet tvunget til at indstille aktiviteterne. Thomas Frank fik konstateret corona i torsdags, og nu er er smitteudbruddet i Brentford så voldsomt, at klubbens to kommende ligakampe er blevet udsat. Der er tale om kampe mod Bristol City og Sheffield Wednesday onsdag og lørdag. Træningsanlægget er lukket midlertidigt ned, og spillere og ansatte i klubben skal nu testes yderligere.

Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix Brentford spillede i sidste uge i Liga Cup-semifinalen, men tabte til Tottenham. Lørdag spillede holdet sig videre i FA Cuppen.

Håndbold. Med indledende kampe mod Norge, Østrig og Frankrig var VM-turneringen i forvejen udset til at blive en hård sportslig omgang for det amerikanske hold, der forbereder sig på slutrunden i Danmark. Men de må foreløbigt nøjes med at sende kun 12 spillere afsted til VM i Egypten. Yderligere 18 spillere i bruttotruppen er ramt af corona. Det oplyser holdets landstræner, Robert Hedin, som også selv er smittet, ifølge Ritzau til norske Aftenposten. »Vi tror, at en af dem, der kom fra USA, har bragt smitten med sig, men vi ved det ikke«, siger han og tilføjer: » Vi sender 12 spillere til Egypten onsdag, men vi har ikke noget forsvar. Men vi har en målmand«. USA er med ved VM for første gang siden 2001 og er særligt inviteret af Det Internationale Håndboldforbund (IHF) – på trods af at Grønlands hold gennem mange år har klaret sig bedre end USA ved de panamerikanske mesterskaber. Også holdene fra Brasilien og Tjekkiet ar ramt af massiv smitte blandt både spillere og ledere.

Fodbold. Mens der er forholdsvist stille på transfermarkedet i Superligaen i indeværende transfervindue, så er AGF allerede gået i gang med at sammensætte truppen til den kommende sæson. Den 24-årige midtbanespiller Frederik Brandhof skifter således fra Viborg til Aarhus-klubben 1. juli på en kontrakt til udgangen af 2024. »Han er en dynamisk og målfarlig midtbanespiller, der trods sin relative unge alder har spillet rigtig mange divisionskampe og for længst har vist sit værd som en hårdtarbejdende og ihærdig fodboldspiller«, siger cheftræner i AGF, David Nielsen.

Badminton. En unavngivet spiller er ved Thailand Open sendt i coronaisolation efter en positiv test, men det forhindrede ikke danske Mia Blichfeldt i at levere en lille sensation og spille sig videre til 2. runde i den første af to turneringer i Bangkok, hvor sæsonen indledes. Danskeren sled sig videre med 16-21, 26-24, 21-13 over den indiske 2019-verdensmester Pusarla Venkata Sindhu. Line Kjærsfeldt tabte 17-21, 21-19, 16-21 til amerikaneren Iris Wang. I herresingle viste Viktor Axelsen flot form ved at sejre 21-12, 21-6 over thailænderen Sitthikom Thammasin, der ligger nummer 25 på verdensranglisten. Der var også et danskermøde i 1. runde. Hans-Kristian Vittinghus tog teten ved at vinde første sæt mod Rasmus Gemke, men sidstnævnte tog revanche og vandt de to næste sæt. Herredoublen Mathias Christensen og Niclas Nøhr vandt i tre sæt over franskmændene Eloi Adam og Julien Maio. Damedoublen Maiken Fruergaard og Sara Thygesen afgav blot 14 point i en sikker tosætssejr mod et par fra Egypten, der blev slået 21-5, 21-9.

Amerikansk fodbold. Den afgående amerikanske præsident Donald Trump falder i agtelse – også i sportens verden. Mandag fik et af Trumps luksuriøse golfcentre opsagt en aftale om afviklingen af majorturneringen PGA Championship i 2022, og nu har NFL-træneren Bill Belichick, der har kendt Trump i adskillige år, afvist at modtage præsidentens frihedsmedalje. I hvert fald ikke så længe Trump er præsident. Det skriver flere amerikanske medier ifølge Ritzau. Beslutningen er taget i kølvandet på Trump-tilhængeres stormløb på Kongressen i sidste uge. »For nylig blev jeg tilbudt muligheden for at modtage præsidentens frihedsmedalje, hvilket jeg var smigret over på grund af min respekt for den ære, som det er, og fordi jeg beundrer forudgående modtagere«, udtaler New England-træneren Belichick ifølge nyhedsbureauet Reuters og tilføjer: »Efterfølgende skete sidste uges tragiske begivenheder, og beslutningen blev taget om ikke at gå videre med modtagelsen af hædersbeviset«.

Doping. Lovgivning gjorde det i 2019 muligt for tidligere atleter fra DDR-staten at søge skadeserstatning i tilfælde af, at de mod deres vilje og viden havde været ofre for DDR’s omfattende statslige dopingprogram. En opgørelse fra den tyske tv-station ARD viser, at der er blevet udbetalt lidt over 15 millioner euro, ca. 113 millioner kroner, i erstatning til 1.449 af de i alt 1.749, der har søgt.

Direkte sport i tv Tirsdag 12. januar TV 2 Sport

7.00 Badminton: Yonex Thailand Open

21.30 Fodbold: Atlético Madrid-Sevilla

3.00 Badminton: Yonex Thailand Open TV3 Sport

20.45 Fodbold: Leverkusen-Frankfurt TV3 Max

21.15 Fodbold: Wolves-Everton Xee

21.15 Fodbold: Burnley-Man. United Eurosport 1

13.45/19.45 Snooker: London Masters

17.30 Basketball: EuroCup Eurosport 2

17.50/20.35 Alpint: World Cup

19.00 Snowboard: World Cup TV 2 Sport X

9.00 Tennis: Abu Dhabi Open (k)

19.00 Fodbold: Granada-Osasuna

21.00 Tennis: Delray Beach Open (m)

2.00 Basketball: Houston-LA Lakers Dagens tv-tip. Manchester United kan for første gang i mere end tre år komme på førstepladsen i den engelske Premier League. Det sker, såfremt holdet bare spiller uafgjort i Burnley. Se med på Xee kl. 21.15.

Fodbold. La Liga-klubben Alaves har fyret cheftræner Pablo Machín. Han nåede bare fem måneder i stillingen. Efter 18 kampe ligger Alaves nummer 16 i La Liga, bare to point fra nedrykningsstregen.

Motorsport. Formel 1-sæsonen begynder en uge senere end hidtil planlagt, da grandprixerne i Australien og Kina er blevet udskudt. I stedet starten sæsonen i Bahrain 28. marts. Løbet i Australien er grundet coronapandemien udskudt til slutningen af november, mens det er uvist, hvornår grandprixet i Kina skal afvikles – hvis overhovedet. Desuden er et løb i Imola tilføjet til kalenderen.

Håndbold. Danmark gik sammen med flere europæiske lande om at få tilskuere ud af VM-hallerne i Egypten, siger DHF’s generalsekretær Morten Stig Christensen til B.T. »Vi gik sammen med Norge, Sverige, Tyskland og Østrig i et brev, hvor vi stillede en række seriøse spørgsmål. Derudover fortalte vi, at de europæiske nationer ikke følte sig sikre ved situationen«, siger han til avisen. De egyptiske VM-arrangører havde planer om tilskuere på hvert femte sæde i fire haller til det forestående verdensmesterskab. Men søndag blev den plan droppet. Ifølge Morten Stig Christensen fik spillernes opråb stor betydning for den ændrede beslutning.

Fodbold. Trods 12 spillere og to trænere i isolation efter en positiv coronaprøve hos en spiller formåede Celtic at spille 1-1 på hjemmebane i den bedste skotske række mod Hibernian.

Amerikansk fodbold. Doug Pederson er færdig i NFL-klubben Philadelphia Eagles, som har fyret den Super Bowl-vindende cheftræner. Eagles vandt i efteråret 2020 blot fire af 16 kampe og kom ikke med i slutspillet.

Tennis. Verdens nummer 25, amerikaneren John Isner, stiller ikke op ved Australian Open fra 8. februar. Coronabegrænsningerne holder ham hjemme, siger han ifølge AFP. »På dette stadie i min karriere havde jeg altid forestillet mig, at jeg skulle tage afsted med min familie. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre til Australian i år«, siger 35-årige Isner.

Ishockey. Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, insisterer på, at Hviderusland skal beholde VM-værtskabet. Det gav Lukasjenko udtryk for i forbindelse med, at præsidenten for Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF), René Fasel, mandag var i Minsk for at tale med Lukasjenko. »Hvis Det Internationale Ishockeyforbund formår at modstå det uretfærdige pres, så holder vi verdensmesterskabet. Alt afhænger af dig nu«, sagde Lukasjenko henvendt til Fasel ifølge nyhedsbureauet AFP. IIHF og Fasel er under voldsomt internationalt pres for at fratage Hviderusland værtskabet som følge af den politisk ustabile situation i landet, hvor Lukasjenko begår overgreb mod oppositionen. Medværten Letland har allerede meldt ud, at landet ikke ønsker, at Hviderusland skal være involveret i VM.

Fodbold. Manchester United og Liverpools spillere kom til at hilse på hinanden flere gange i nærmeste fremtid. På søndag er der topbrag i Premier League på Anfield mellem ligaens nummer 1 og 2, og lodtrækningen til FA Cuppens 4. runde kastede også ærkerivalerne i armene på hinanden. United har hjemmebane 23. eller 24. februar. Af andre storklubber kan nævnes, at Manchester City skal møde Cheltenham Town på udebane, mens Chelsea på hjemmebane tager imod Luton. Arsenal skal møde Southampton eller Shrewsbury. Danskerklubben Brentford, der er tophold i Championship, skal på hjemmebane møde Leicester og Kasper Schmeichel.

Håndbold. Viborg HK er alene i spidsen for Bambusa Kvindeligaen. Det blev en kendsgerning, da holdet fra domkirkebyen på hjemmebane vandt med 31-29 over Nykøbing Falster Håndboldklub. Med sejren rykkede Viborg op på 28 point for 16 kampe foran Team Esbjerg og Odense Håndbold, der begge har 26 point for 15 kampe.