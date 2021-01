To reservehold er allerede indkaldt: Her er kriseplanen for VM i håndbold

Direkte sport i tv Onsdag 13. januar TV 2 Sport 6.00 Badminton: Yonex Thailand Open 18.00 Håndbold: Egypten-Chile (m) 3.00 Badminton: Yonex Thailand Open TV3 Sport 20.45 Fodbold: Kiel-Bayern München TV3 Max 21.00 Fodbold: Paris SG-Marseille Xee 19.00 Fodbold: Man. City-Brighton 21.15 Fodbold: Tottenham-Fulham 6’eren 21.00 Fodbold: Real Sociedad-Barcelona Eurosport 1 14.20 Skiskydning: World Cup 15.50/19.45 Snooker: London Masters Eurosport 2 13.45 Snooker: London Masters 18.20 Basketball: EuroCup TV 2 Sport X 9.00 Tennis: Abu Dhabi Open (k) - finale 14.15 Skiskydning: World Cup - sprint (m) 21.00 Tennis: Delray Beach (m) - finale 4.00 Basketball: LA Clippers-New Orleans Vis mere

Håndbold. På VM’s åbningsdag er turneringen i Egypten havnet i en hidtil uset krise. Med Tjekkiet og USA’s coronaafbud til VM i Egypten, hvor spillet starter i aften med værternes kamp mod Chile, er Nordmakedonien og Schweiz med lynets hast blevet VM-deltagere. Yderligere reservemandskaber kan være på vej til Egypten, da der er smitteudbrud hos både fra Brasilien og Kap Verde. Ifølge det norske nyhedsbureau NTB har Det Internationale Håndboldforbund (IHF) en kriseplan i tilfælde af, at flere hold melder afbud. Den ser ifølge Ritzau sådan ud:

Nationer fra reservelisten (Holland og Montenegro) indsættes som direkte erstatning for hold, der melder afbud.

Hvis mindst fire hold ikke stiller op og skal erstattes, kan IHF vælge at gennemføre en ny lodtrækning af grupperne.

Hvis et hold ikke ankommer til VM-boblen i tide til at spille sin første kamp, taberdømmes holdet med 0-10.

Hvis et hold ikke kan stille op til to kampe, vil holdet blive ekskluderet fra turneringen. I så fald vil alle holdets kampe ende med 0-10-nederlag.

Fodbold. Manchester United ligger for første gang i mere end tre år igen øverst i Premier League. Tirsdag aften sejrede manager Ole Gunnar Solskjærs mænd 1-0 i en udsat udekamp i Burnley. I den ensidige forestilling, hvor United pressede Burnley i bund i stort set hele kampen, blev Paul Pogba matchvinder, da han flugtede Marcus Rashfords oplæg i nettet i 71. minut. United har nu 36 point for 17 kampe og skal på søndag spille mod Liverpool på udebane. »Det bliver en stor test for os mod Liverpools mestre«, siger Solskjær ifølge BBC og tilføjer: »Vi går ind til vores kampe med voldsom selvtillid og har været fremragende på udebane«. United har ikke tabt i Premier League på udebane i et år – seneste nederlag var til Liverpool.

Fodbold. Atlético Madrid har sat kursen mod klubbens første spanske mesterskab i syv år. Tirsdag aften åbnede cheftræner Diego Simeones mandskab et hul på fire point til de nærmeste forfølgere i La Liga fra Real Madrid med en hjemmesejr på 2-0 over Sevilla.

Badminton. To danske doubler er færdige ved Thailand Open i Bangkok. Mikkel Mikkelsen og Rikke Søby tabte i mixed i to sæt til franske Thom Gicquel og Delphine Delrue, mens damedoublen Amalie Magelund og Freja Ravn måtte strække våben efter 10-21, 17-21 mod de tredjeseedede koreanere Lee So Hee og Shin Seung Chan. Succes var der dog til mixeddoublen Mathias Christiansen og Alexandra Bøje, der vandt 21-14, 21-12 mod et par fra Thailand. Følg Thailand Open her (eksternt link)

Tennis. Mikael Torpegaards afgørende kamp i kvalifikationen til Australian Open mod tjekken Tomas Machac spilles onsdag formiddag fra kl. ca. 10.30. Vinder den 26-årige, er han klar til hovedturneringen i Australien i næste måned. Kvalifikationen spilles i Qatar.

Fodbold. Angriberen Ronnie Schwartz scorede tirsdag sit første mål for Charlton i den engelske League One, der svarer til den tredjebedste række. Danskeren kom på banen efter pausen, og midtvejs i anden halvleg udlignede han til slutresultatet 4-4. Charlton indtager syvendepladsen i League One. 31-årige Schwartz er denne vinter skiftet til London-klubben fra FC Midtjylland.