Axelsen leverer topklasse og er i semifinalen ved Thailand Open

Badminton. Viktor Axelsen fortsatte sit formidable spil i fredagens kvartfinale i Thailand Open. Den danske profil fejede indonesiske Jonatan Christie af banen med cifrene og 21-14, 21-5 og er dermed klar til semifinalen i årets første store turnering. Her kunne han have mødt landsmanden Rasmus Gemke, men sidstnævnte tabte i tre sæt til femteseedede Anthony Sinisuka Ginting fra Indonesien i sin kvartfinale. Dermed står fjerdeseedede Axelsen over for endnu en indoneser i næste runde.

VM-håndbold. Det Internationale Håndboldforbund (IHF) strammer coronagrebet ved VM i Egypten. Fra lørdag skal alle medlemmer af landsholdenes delegationer testes dagligt for coronavirus, oplyser forbundet på sin hjemmeside. Også dommere, officials og ansatte med andre funktioner i tilknytning til turneringen skal testes hver dag. IHF og de egyptiske arrangører har været kritiseret heftigt for sin håndtering af coronasituationen før og under verdensmesterskabet. Op til slutrunden havde de planer om at benytte 20 procent af tilskuerkapaciteten i de fire VM-haller. Den beslutning blev droppet efter massiv kritik fra Den Europæiske Håndboldspillerforening og ledelsen i flere europæiske lande.

Fodbold. MCH Arena i Herning danner ramme om det mandlige danske landsholds første hjemmekamp i kvalifikationen til VM i 2022. Det er første gang siden 2007, at en kvalifikationskamp til et mesterskab for mænd ikke skal spilles i Parken i København. Dansk Boldspil-Union (DBU) oplyser således på sin hjemmeside, at kampen mod Moldova 28. marts spilles i den midtjyske by. Kvalifikationen starter for dansk vedkommende i Israel tre dage forinden, mens der efter opgøret i Herning venter en udekamp mod Østrig 31. marts. Kvalifikationen sætter gang i et noget specielt landsholdsår, hvor Danmark starter jagten på en VM-billet, før der til sommer venter en EM-slutrunde.

Fodbold. Fremad Amager har ansat den tidligere Vendsyssel-træner Joakim Mattsson. I et opslag på Facebook oplyser 1.-divisionsklubben fredag, at Mattson har skrevet under på en aftale som cheftræner og allerede er i gang med sin første arbejdsdag. Torsdag ansatte Fremad Amager Jacob ’Gaxe’ Gregersen som ny sportschef, og han har dermed truffet sin første store beslutning i stillingen. »Med ansættelsen af Mattsson får vi først og fremmest en cheftræner med et stort kendskab til dansk fodbold. Nogle af de ting, vi har været på udkig efter, er også at kunne samle et hold som en stærk enhed«, siger sportschefen i Facebook-opslaget. Fremad Amager ligger nr. 5 i 1. Division efter 16 kampe.

Foto: Jens Dresling Holger Rune ser ud til at starte sæson 2021 på bedste måde. I hvert fald er han nu fremme i semifinalen på Mallorca.

Tennis. Holger Rune er fremme i semifinalen ved ITF-turneringen på Rafael Nadals akademi i Manacor på Mallorca. Fredag vandt han sin kvartfinale over den rutinerede franskmand Kenny de Schepper 6-3, 6-3 og skal i semifinalen op mod endnu en franskmand. Han hedder Dan Added, er 21 år og nr. 393 på ranglisten, hvor 17-årige Rune er nr. 475.

VM-håndbold. Syv spillere er testet positive for coronavirus ved ankomsten til VM i Egypten. Det oplyser Det Internationale Håndboldforbund (IHF) på sin hjemmeside. Det drejer sig om fire spillere fra Kap Verde, to fra Slovenien og en fra Brasilien. Derudover er en person fra medierne og en person fra USA blevet testet positive. Coronatilfældene i den slovenske lejr mangler at blive endeligt bekræftet. Alle fra Kap Verde og Brasiliens landshold skal testes igen fredag. De positive test er det seneste slag mod et verdensmesterskab, der har været kritiseret for dets håndtering af coronasituationen.

Motorsport. 52-årige Pierre Cherpin kørte på 7. etape med en hastighed på 178 kilometer i timen, da han søndag forulykkede i løbet, som afholdes i Saudi-Arabien. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Han blev fundet bevidstløs og ført til et hospital i byen Sakaka. Herefter blev han fløjet med helikopter til Jeddah, hvor han blev lagt i kunstigt koma. Her blev hans tilstand beskrevet som stabil, før han døde under transporten til den franske by Lille.

Håndbold. Viborg HK har hentet forstærkning i skikkelse af den 23-årige nordmand Mathilde Rivas Toft. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse. Højrebacken, der i dag spiller i Molde HK, tiltræder i den midtjyske klub til sommer. Samtidig siger Viborg farvel til Pauline Bøgelund, som ikke får forlænget sin kontrakt.

Foto: Jon Nazca/Ritzau Scanpix Eden Hazard smiler under torsdag aftens kamp mod Athletic fra Bilbao, men der var ellers ikke noget at grine af for belgieren og hans Real Madrid-holdkammerater.

Fodbold. Real Madrids træner, Zinedine Zidane, erkender, at holdets belgiske stjernespiller Eden Hazard mangler selvtillid. Det siger han, efter at Hazard torsdag aften leverede endnu en anonym indsats, da Real Madrid tabte 1-2 til Athletic Bilbao og røg ud af den spanske Super Cup. »Han har brug at få selvtilliden tilbage ved at spille en god kamp eller score et mål. Vi ved, hvor god en spiller han er, og vi er nødt til at være tålmodige med ham, fordi han arbejder hårdt«, siger Zinedine Zidane.

Fodbold. Det endte uden scoringer, da Arsenal og Crystal Palace torsdag aften spillede den sidste kamp i Premier Leagues midtugerunde. 0-0-resultatet betyder, at Arsenal missede muligheden for at forlænge en stime på tre sejre i træk i ligaen. Mandskabet er dog stadig ubesejret i fire kampe og inde i en mere positiv periode i forhold til tidligere på sæsonen. Arsenal ligger med det målløse resultat på 11.-pladsen i Premier League med 24 point. Crystal Palace er nummer 13 med 23 point.