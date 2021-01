Mia Blichfeldt misser fem sætbolde mod verdens nummer 1

Badminton. Efter at være blevet udraderet i første sæt og bagud 5-1 i andet sæt kom Mia Blichfeldt stærkt tilbage i semifinalen i Thailand Open mod den taiwanesiske verdensetter, Tai Tzu Ying. Blichfeldt kom foran 6-5, førte 19-15 og havde i alt fem sætbolde ved 20-16 og 21-20, men Tai Tzu Ying vandt kampen 21-8, 23-21. Dermed er Viktor Axelsen eneste tilbageværende dansker i turneringen, hvor han senere i dag spiller semifinale mod Anthony Sinisuka Ginting fra Indonesien.

Tennis. 23 spillere på vej til Australian Open skal forblive isolerede på deres værelser uden adgang til træning de kommende to uger, efter at være ankommet til Melbourne på et chartret fly, hvor en af de 64 om bord er testet positiv for coronavirus. Danmarks højest rangerede, Mikael Torpegaard, tabte sin kvalifikationsfinale i Doha, men han er taget den 14 timer lange flyvetur til Melbourne i håb om at komme ind i sin første grandslam-turnering som lucky loser. Er Torpegaards coronatest negativ, får han lov til at træner fire timer om dagen, men resten af tiden de kommende 14 dage skal han opholde sig på sit hotelværelse. »Det er selvfølgelig svært, for som tennisspiller vil man jo gerne se byerne og ud at spise på nogle restauranter i stedet for at være helt alene på et værelse 14 dage i træk. Men man er jo nødt til at se det positive i det - nemlig at man overhovedet får lov at spille i de her tider«, siger Mikael Torpegaard til Ritzau.