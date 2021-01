Messi sparket ned og udvist: »Det er normalt at reagere, når modstanderne bliver ved med at lave frispark på dig«

Fodbold. FC Barcelonas omdrejningspunkt Lionel Messi har i en enestående karriere over mere end 15 år scoret 648 mål for klubbens førstehold i 753 kampe. Nu har han også fået sit første røde kort. Udvisningen kom i den spanske Super Cup-finale, da Barcelona tabte 2-3 til Bilbao efter forlænget spilletid i finalen. Et drømmemål af angriberen Inaki Williams afgjorde til Bilbaos fordel, mens Messi modtog direkte rødt for at rive en modstander omkuld midt på banen i det sidste minut. Martin Braithwaite blev skiftet ind i slutningen af den ordinære spilletid, og Braithwaite havde en enkelt afslutning, men den blev ikke for alvor farlig.

Barcelona-træner Ronald Koeman forsvarer sin stjerne Lionel Messi efter kampen. »Jeg ved ikke, hvor mange gange de lavede frispark på ham, og det er normalt at reagere, når modstanderne bliver ved med at lave frispark på dig, når du forsøger at drible med bolden«, siger Koemen ifølge Ritzau.

Håndbold. Reserven Magnus Bramming kommer mandag til Egypten, men det er stadig planen, at den coronapositive Emil Jakobsen skal spille ved VM. »Der kommer til at gå lidt tid, inden vi får Emil ind. Nu skal vi have svar på den test, han tog søndag. Og hvis den er negativ, skal han have en mere, før han kan komme ind i truppen«, siger Nikolaj Jacobsen til Ritzau og uddyber: »Det er for at være på den sikre side, fordi Magnus Landin har været igennem et længere forløb og kan ikke holde til at spille fuld tid i alle kampe«, siger Nikolaj Jacobsen.

Emil Jakobsen er så småt på vej tilbage og ud af isolation. Den PCR-test, Jakobsen afgav søndag, har vist sig at være negativ, oplyser Dansk Håndbold Forbunds sportschef, Morten Henriksen, ifølge Ritzau. Ifølge protokollerne fra Det Internationale Håndboldforbund (IHF) skal han igennem en ny test 48 timer efter den seneste, og hvis den også er negativ, skulle der ikke være noget i vejen for, at han kan spille.

VM-overblik: Kampe, resultater og stillinger

50 år Pep Guardiola fylder rundt Den spanske fodboldtræner Pep Guardiola runder mandag et skarpt hjørne. Manchester City-manageren Pep Guardiola fylder mandag 50 år. Læs fødselsdagsportrættet af en af de mest indflydelsesrige trænerskikkelser gennem det seneste kvarte århundrede her.

Fodbold. Transfersagaen om den tyske 2014-verdensmester Mesut Özil ser ud til at være slut. Den 32-årige har været frosset ude af Arsenal-holdet i en rum tid og er klar til at rykke til Tyrkiet, hvor Fenerbahce er klar med en kontrakt. »Jeg er virkelig glad og meget spændt. Gud har givet mig chancen for at bære en Fenerbahce-trøje. Jeg vil bære den med stolthed og give alt for holdet«, siger Özil til den tyrkiske tv-station NTV.

Fodbold. De forsvarende italienske mestre fra Juventus blev søndag aften sat alvorligt tilbage i titelræset, da de tabte 0-2 til Inter på udebane. Dermed har Juventus syv point op til både Inter og Milan i toppen, hvor førstnævnte dog har spillet en kamp mere end både Milan og Juventus. Juventus-træner Andrea Pirlo så sit hold levere en skidt indsats. »Vores attitude var forkert fra start. Hvis ikke du har sulten efter at vinde duellerne i sådan en kamp, bliver det svært. Vi kom aldrig rigtigt ind på banen«, siger Juventus-træneren ifølge Ritzau til Sky Italia med disse afsluttende tilføjelser: »Det var en grim kamp, og det kom bag på os. Vi kunne ikke have gjort det dårligere«.

Direkte sport i tv Mandag 18. januar DR1 15.30 Håndbold: Nordmakedo.-Chile (m) DR2 18.00 Håndbold: Sverige-Egypten (m) 20.30 Håndbold: Norge-Østrig (m) TV 2 Sport 15.30 Håndbold: Sydkorea-Rusland (m) 18.00 Håndbold: Frankrig-Schweiz (m) 20.30 Håndbold: Island-Marokko (m) 03.00 Badminton: Toyota Thailand Open TV3+ 21.00 Fodbold: Arsenal-Newcastle TV 2 Sport X 18.00 Basketball: NY Knicks-Orlando 20.45 Fodbold: Cagliari-Milan 23.00 Basketball: Memphis-Phoenix 01.30 Basketball: Brooklyn-Milwaukee 04.00 Basketball: LA Lakers-Golden State TV3 Sport 20.30 Fodbold: Hamburg SV-Osnabrück 23.05 Ishockey: NY Islanders-Boston Vis mere

Amerikansk fodbold. Tampa Bay Buccaneers og NFL-veteranen Tom Brady på 43 år slog natten til mandag dansk tid New Orleans Saints i anden runde af NFL-slutspillet. Kampen endte 30-20 i Tampa Bays favør. Dermed skal Tampa Bay og Brady op mod Green Bay Packers i en kamp om en plads i Super Bowl 55. I den anden halvdel af NFL-slutspillet mødes det forsvarende mesterhold, Kansas City Chiefs, og Buffalo Bills om den anden Super Bowl-billet. Super Bowl spilles natten til mandag 8. februar.

Tennis. I alt ni indrejsende op til Australian Open er blevet testet positive for coronavirus efter ankomst. Det skriver Ritzau. Over 70 spillere, heriblandt Danmarks bedst rangerede herrespiller, Mikael Torpegaard, er nu sendt i 14 dages isolation uden mulighed for at træne. Det skyldes, at de har været med på et af de tre fly, hvor smittede har været om bord. Resten af spillerne er også i isolation, men har mulighed for at bevæge sig ud til et træningsanlæg fem timer om dagen. Turneringen starter 8. februar.