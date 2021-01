Ishockeyformand: Danmark kan blive VM-vært efter Hvideruslands exit

Ishockey. Danmark er stadig i spil til en rolle som medvært for VM i ishockey, der skal afvikles 21. maj-6. juni. Det fortæller Danmarks Ishockey Unions (DIU) formand, Henrik Bach Nielsen, der med sin plads i Det Internationale Ishockeyforbunds (IIHF) bestyrelse mandag var med til at fratage uroplagede Hviderusland værtsrollen. Danmark bød sig i sidste uge til som medarrangør sammen med Letland, der oprindeligt skulle have afviklet VM sammen med Hviderusland. Det samme gjorde Slovakiet. Det ligger fast, at den ene af de to puljer afvikles i Riga i Letland, og nu er spørgsmålet så, om Riga kan afvikle VM alene, eller om København eller Bratislava bliver vært for den anden pulje.

»Nu kommer der en fair proces om, hvor puljen så skal spilles, men dagens anden nyhed er, at der ikke kommer andre i spil end de tre kendte bejlere. Det bliver Riga, Bratislava eller vores ansøgning i Herning, der får puljen«, fortæller Henrik Bach Nielsen ifølge Ritzau til Hockeytinget. Afgørelsen ventes ifølge mediet at falde inden for et par uger. Hviderusland har oplevet voldsomme demonstrationer rettet mod præsident Aleksandr Lukasjenko, efter at han i august blev genvalgt under forhold, der af mange europæiske lande betegnes som valgsvindel.

Ishockey. Danske Oliver Bjorkstrand kom til at spille en hovedrolle, da hans klub, Columbus Blue Jackets, mandag aften dansk tid vandt udekampen mod Detroit Red Wings med 3-2 i NHL-ligaen. Bjorkstrand scorede et mål, blev noteret for en assist og endte med at blive smidt ud for et slagsmål i slutfasen.

VM-håndbold. Sverige og Frankrig vinder deres respektive grupper ved VM i Egypten efter tætte dramaer. Sverige vinder 24-23 over værtsnationen, Egypten, i gruppe G, mens Frankrig i gruppe E besejrer VM-reserven Schweiz med 25-24. Danmark kan tirsdag aften vinde sin gruppe D, hvis holdet besejrer Argentina.

Fodbold. Coronapandemien har ramt fodboldverdenen hårdt, og det kommer ikke mindst til udtryk på transfermarkedet, hvor aktiviteten faldt i det forgangne år. Det viser tal, som Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) offentliggjorde mandag. Det samlede beløb, der blev brugt på transfers i 2020, faldt med 24,3 procent i forhold til året forinden, skriver nyhedsbureauet Reuters. I 2019 blev der handlet spillere for 7,35 milliarder dollar, og tallet faldt i 2020 til 5,63 milliarder dollar. Det samlede beløb er det laveste siden 2016, hvor der blev omsat spillere for 4,6 milliarder dollar.

VM-håndbold. Kap Verde har trukket sig fra mændenes VM i Egypten på grund af udfordringer med at stille hold. Det oplyser Det Internationale Håndboldforbund (IHF). Kap Verde indledte turneringen med adskillige coronasmittede spillere i truppen og blev søndag taberdømt 0-10, de nationen ikke kunne stille hold til et møde med Tyskland. Med Kap Verde ude af turneringen, vil Uruguay få tilkendt en sejr i den kamp, der skulle have været spillet tirsdag. Uruguay er dermed på grotesk facon klar til mellemrunden efter en skrivebordssejr og to nederlag på 29 og 26 mål til henholdsvis Tyskland og Ungarn.

Fodbold. Divisionsforeningen har indledt jagten på at finde ud af, hvor de kommende tre udgaver af mændenes pokalfinale i fodbold skal spilles. Frem til 8. februar kan interesserede værter byde ind på at afholde finalen i 2021, 2022 og 2023. Det er dog et krav til stadionerne, at der skal være plads til mindst 15.000 tilskuere, før de kan få lov til at afholde en finale i Sydbank Pokalen. Derudover vægtes parametre som sikkerhed, økonomi og mulighed for at sikre en folkefest for fansene, skriver Divisionsforeningen.

Fodbold. FC København sælger den islandske forsvarsspiller Ragnar Sigurdsson til ukrainske FC Rukh Lviv. Det oplyser FCK på sin hjemmeside. Det er anden gang, at Sigurdsson forlader FCK.

Fodbold. FC Fredericia har sikret sig forstærkning til klubbens angreb til næste sæson. Her skifter Samson Iyede til klubben, når hans kontrakt med Fremad Amager udløber.

Håndbold. Fra næste sæson bytter svenskeren Martina Thörn Aarhus United ud med Odense Håndbold. Fynboerne har indgået en toårig aftale med den rutinerede målmand. 29-årige Martina Thörn var med i Sveriges VM-trup i 2019. Tidligere har hun også spillet for FC Midtjylland og Randers HK.

Fodbold. AGF-sportschef Peter Christiansen kommer ikke til FC København tids nok til at være en del af januars transfervindue. Han må blive i AGF, indtil hans opsigelsesperiode udløber, så han kan tiltræde i FCK 1. april.

Fodbold. Den 16-årige danske målmand Theo Sander er til prøvetræning i storklubben Juventus. Det siger AaB’s sportschef, Inge André Olsen, til bold.dk. Det italienske medie Mondo Primavera skriver, at parterne allerede er enige om en transfer til en værdi af to millioner euro. Det vil Inge André Olsen ikke bekræfte.

Fodbold. FC Barcelonas omdrejningspunkt Lionel Messi har i en enestående karriere over mere end 15 år scoret 648 mål for klubbens førstehold i 753 kampe. Nu har han også fået sit første røde kort. Udvisningen kom i den spanske Super Cup-finale, da Barcelona tabte 2-3 til Bilbao efter forlænget spilletid i finalen. Et drømmemål af angriberen Inaki Williams afgjorde til Bilbaos fordel, mens Messi modtog direkte rødt for at rive en modstander omkuld midt på banen i sidste minut. Martin Braithwaite blev skiftet ind i slutningen af den ordinære spilletid, og Braithwaite havde en enkelt afslutning, der dog for alvor blev farlig.

Barcelona-træner Ronald Koeman forsvarer sin stjerne Lionel Messi efter kampen. »Jeg ved ikke, hvor mange gange de lavede frispark på ham, og det er normalt at reagere, når modstanderne bliver ved med at lave frispark på dig, når du forsøger at drible med bolden«, siger Koemen ifølge Ritzau.

Fodbold. 147 dage før Polens første kamp ved EM-slutrunden, er polakkerne gået på jagt efter en ny landstræner. Siden sommeren 2018 har Jerzy Brezczek haft hvervet, men han er mandag smidt på porten af Polens Fodboldforbund. Dermed må han overlade holdet til en endnu ukendt afløser til den slutrunde, som han selv sørgede for at kvalificere Polen til. I efteråret 2020 sørgede den nu fyrede landstræner også for, at Polen overlevede på øverste Nations League-niveau.

Tennis. Efter det mislykkede forsøg på at kvalificere sig til Australian Open har Clara Tauson rettet blikket mod en mindre turnering i Fujairah i Forenede Arabiske Emirater. Der sejrede den finaleseedede 18-årige i 1. runde mod Anastasia Gasanova fra Rusland med 5-7, 6-3, 6-4.

VM-håndbold. Reserven Magnus Bramming kommer mandag til Egypten, men det er stadig planen, at den coronapositive Emil Jakobsen skal spille ved VM. »Det er for at være på den sikre side, fordi Magnus Landin har været igennem et længere forløb og kan ikke holde til at spille fuld tid i alle kampe«, siger Nikolaj Jacobsen til Ritzau. Emil Jakobsen er så småt på vej tilbage og ud af isolation. Den PCR-test, Jakobsen afgav søndag, har vist sig at være negativ, oplyser Dansk Håndbold Forbunds sportschef, Morten Henriksen.

50 år Pep Guardiola fylder rundt Den spanske fodboldtræner Pep Guardiola runder mandag et skarpt hjørne. Manchester City-manageren Pep Guardiola fylder mandag 50 år. Læs fødselsdagsportrættet af en af de mest indflydelsesrige trænerskikkelser gennem det seneste kvarte århundrede her.

Fodbold. Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) har afvist Atlético Madrids appel mod Kieran Trippiers karantæne på ti uger. Det skriver Ritzau. La Liga-topholdet må dermed undvære den angrebslystne back frem til slutningen af februar. Englænderen har fået karantæne for at bryde matchfixingreglerne, da han ifølge dommen tippede sine venner om at spille på sit klubskifte fra Tottenham til Atlético Madrid i sommeren 2019.

Fodbold. Det engelske kvindelandshold skal have ny træner, meddeler Det Engelske Fodboldforbund. Phil Neville er dags dato blevet løst fra sin kontrakt, da han ifølge flere britiske medier har indledt forhandlinger om et skifte til den amerikanske MLS-klub Inter Miami, som er ejet af hans tidligere Manchester United-holdkammerat David Beckham. Nevilles afsked er uventet, da det var meningen, han skulle lede holdet ved OL, hvorefter hollandske Sarina Wiegman skal overtage træneransvaret.

Fodbold. Lyngby har forlænget kontrakten med den 20-årige midtbanespiller Emil Kornvig til sommeren 2024.

Fodbold. Fagforeningen Spillerforeningens kåringer for året 2020 har fået endnu et skud på stammen. Årets hold hos kvindernes ser således: Katrine Abel – Rikke Seveke, Stine Ballisager, Simone Boye, Sofie Svava – Sanne Troelsgaard, Nicoline Sørensen, Sofie Junge – Pernille Harder, Nadia Nadim, Stine Larsen.

Fodbold. Transfersagaen om den tyske 2014-verdensmester Mesut Özil ser ud til at være slut. Den 32-årige med en af Premier Leagues med lukrative kontrakter har været frosset ude af Arsenal-holdet i en rum tid og er klar til at rykke til Tyrkiet, hvor Fenerbahce er klar med en kontrakt.

Fodbold. Chelsea har udlejet midtbanespilleren Danny Drinkwater til tyrkiske Kasimpasa for resten af sæsonen. Den tidligere engelske landsholdsspiller kom til fra Leicester i 2017, men har ikke spillet en kamp for klubben siden Community Shield i 2018. Han har tidligere været udlejet til Burnley og Aston Villa

Fodbold. De forsvarende italienske mestre fra Juventus blev søndag aften sat alvorligt tilbage i titelræset, da de tabte 0-2 til Inter på udebane. Dermed har Juventus 7 point op til både Inter og Milan i toppen, hvor Antonio Contes hold dog har spillet en kamp mere end både Milan og Juventus. Juventus-træner Andrea Pirlo så sit hold levere en skidt indsats. »Vores attitude var forkert fra start. Hvis ikke du har sulten efter at vinde duellerne i sådan en kamp, bliver det svært. Vi kom aldrig rigtigt ind på banen«, siger Juventus-træneren ifølge Ritzau til Sky Italia med disse afsluttende tilføjelser: »Det var en grim kamp, og det kom bag på os. Vi kunne ikke have gjort det dårligere«.

NFL. Tampa Bay Buccaneers og NFL-veteranen Tom Brady på 43 år slog natten til mandag dansk tid New Orleans Saints i anden runde af NFL-slutspillet. Kampen endte 30-20 i Tampa Bays favør. Dermed skal Tampa Bay og Brady op mod Green Bay Packers i en kamp om en plads i Super Bowl 55. I den anden halvdel af NFL-slutspillet mødes det forsvarende mesterhold, Kansas City Chiefs, og Buffalo Bills om den anden Super Bowl-billet. Super Bowl spilles natten til mandag 8. februar.

Tennis. I alt ni indrejsende op til Australian Open er blevet testet positive for coronavirus efter ankomst. Det skriver Ritzau. Over 70 spillere, heriblandt Danmarks bedst rangerede mandlige spiller, Mikael Torpegaard, er nu sendt i 14 dages isolation uden mulighed for at træne. Det skyldes, at de har været med på et af de tre fly, hvor smittede har været om bord. Resten af spillerne er også i isolation, men har mulighed for at bevæge sig ud til et træningsanlæg fem timer om dagen. Turneringen starter 8. februar.